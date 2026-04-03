Come vedere il Masters 1000 di Montecarlo 2026 in esclusiva streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa

Altro giro, altro Masters 1000: tocca al torneo di Montecarlo accendere la competizione nel grande tennis internazionale.
Dopo la vittoria a Miami che gli ha consentito di mettere a segno il “Sunshine Double”, ovvero il successo nei tornei ATP 1000 in Florida e in California, Jannik Sinner potrebbe dar seguito al suo percorso che punta dritto al primo posto nel ranking, attualmente ancora occupato da Carlos Alcaraz.
Il campione italiano potrebbe, infatti, scavalcare lo spagnolo già a Montecarlo: Sinner ritornerebbe sul trono del tennis internazionale se dovesse vincere il torneo, indipendentemente dal risultato finale di Alcaraz. Ma non solo.
L’italiano raggiungerebbe il numero uno del ranking ATP arrivando in finale, con Alcaraz che non deve superare le semifinali, e anche arrivando in semifinale, con lo spagnolo che non va oltre i quarti di finale. Vale la pena citare anche l’ultima combinazione, molto difficile, che riguarderebbe l’eliminazione di Sinner ai quarti di finale e Alcaraz non superare il secondo turno, ovvero salutare il torneo all’esordio. Ecco: così l’italiano tornerebbe numero uno al mondo.
Il Masters 1000 di Montecarlo del 2026 è visibile in esclusiva streaming su NOW: ma come? In questa pagina tutte le informazioni utili.