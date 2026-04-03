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Jannik SinnerGetty Images
Antonio Torrisi

Come vedere il Masters 1000 di Montecarlo 2026 in esclusiva streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa

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Continua la grande stagione del tennis internazionale: come vedere il torneo del Montecarlo Country Club su NOW.

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Altro giro, altro Masters 1000: tocca al torneo di Montecarlo accendere la competizione nel grande tennis internazionale.

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Dopo la vittoria a Miami che gli ha consentito di mettere a segno il “Sunshine Double”, ovvero il successo nei tornei ATP 1000 in Florida e in California, Jannik Sinner potrebbe dar seguito al suo percorso che punta dritto al primo posto nel ranking, attualmente ancora occupato da Carlos Alcaraz.

Il campione italiano potrebbe, infatti, scavalcare lo spagnolo già a Montecarlo: Sinner ritornerebbe sul trono del tennis internazionale se dovesse vincere il torneo, indipendentemente dal risultato finale di Alcaraz. Ma non solo.

L’italiano raggiungerebbe il numero uno del ranking ATP arrivando in finale, con Alcaraz che non deve superare le semifinali, e anche arrivando in semifinale, con lo spagnolo che non va oltre i quarti di finale. Vale la pena citare anche l’ultima combinazione, molto difficile, che riguarderebbe l’eliminazione di Sinner ai quarti di finale e Alcaraz non superare il secondo turno, ovvero salutare il torneo all’esordio. Ecco: così l’italiano tornerebbe numero uno al mondo.

Il Masters 1000 di Montecarlo del 2026 è visibile in esclusiva streaming su NOW: ma come? In questa pagina tutte le informazioni utili.

  • QUANDO INIZIA IL MASTERS 1000 DI MONTECARLO 2026

    Il Rolex Monte-Carlo Masters 1000 di Montecarlo parte il 5 aprile 2026 e si conclude il 12 aprile 2026, ma le qualificazioni sono in programma già il 4 aprile.

    Diversi gli italiani presenti: Cobolli, Musetti, Darderi e, da segnalare, la wild card concessa a Matteo Berrettini.

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  • COME VEDERE IL MASTERS 1000 DI MONTECARLO 2026 IN ESCLUSIVA STREAMING SU NOW

    Come detto, tutto il Masters 1000 di Montecarlo del 2026 sarà trasmesso in esclusiva streaming su NOW: per guardarlo bisognerà acquistare il PASS SPORT che consente di seguire i contenuti live e on demand dei canali di Sky Sport.


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  • DOVE VEDERE NOW E QUANTO COSTA

    NOW è disponibile in streaming: è possibile guardare gli eventi su NOW scaricando l’app su una moderna TV o sui dispositivi mobili come tablet o smartphone. Ci si può abbonare al Pass Sport di NOW al costo di 19,99 euro al mese valido per i primi 12 mesi, con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 29,99 euro al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa è possibile perfezionare un abbonamento da 29,99 euro al mese con rinnovo automatico di mese in mese, ma con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento. Con il Pass Sport di NOW, poi, potrai anche seguire la UEFA Champions League con 185 partite su 203 in esclusiva streaming per il triennio 2024-2027, tutta la UEFA Europa League e la UEFA Conference League in esclusiva streaming anche grazie a Diretta Gol, tutta la Premier League e il meglio della Bundesliga in esclusiva streaming e il meglio della Ligue 1. E, ovviamente, c’è di più, perché con NOW segui in esclusiva streaming tutte le emozioni della F1 e della MotoGP. Puoi trovare anche il grande tennis con Wimbledon, in esclusiva fino al 2030, lo US Open fino al 2027 e i tornei dell’ATP Tour e del WTA, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, fino al 2028. Oltre al grande basket con NBA, EuroLeague e BKT EuroCup in esclusiva streaming, la Serie A - LBA, la pallavolo, il rugby, il golf, l’atletica e tanti altri sport. Per seguire tutto questo  occorre attivare il Pass Sport di NOW.