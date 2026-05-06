Come vedere gli Internazionali BNL d’Italia 2026 in streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa

Archiviato il Masters 1000 di Madrid, che ha visto Jannik Sinner trionfare in finale sul tedesco Zverev, il grande tennis torna in Italia: a Roma è tempo di Internazionali d’Italia.
Dal campione altoatesino a Matteo Berrettini, sono diversi gli italiani impegnati nel torneo che va in scena nella Capitale, al Foro Italico. Tutti a caccia dell’eredità di Carlos Alcaraz e Jasmine Paolini, che nel 2025 hanno trionfato a livello maschile e femminile. Lo spagnolo, peraltro, stavolta non ci sarà a causa di un infortunio.
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