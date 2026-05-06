Come vedere gli Internazionali BNL d’Italia 2026 in streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa

L’offerta sportiva presente nel Pass Sport di NOW comprende anche la visione della UEFA Champions League con 185 partite su 203 in esclusiva streaming per il triennio 2024-2027, tutta la UEFA Europa League e la UEFA Conference League in esclusiva streaming anche grazie a Diretta Gol, tutta la Premier League, il meglio della Bundesliga e il meglio della Ligue 1, oltre ai Playoff di Serie C e alle finali Playoff di Serie B.

Grazie a NOW si possono vivere in esclusiva streaming le emozioni della F1 e della MotoGP, oltre al grande tennis con Wimbledon, in esclusiva fino al 2030, lo US Open fino al 2027 e i tornei dell’ATP Tour e del WTA, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, fino al 2028. Presente anche il grande basket con i Playoff NBA, i Playoff di EuroLeague e i Playoff di Serie A – LBA, la pallavolo, il rugby, il golf, l’atletica e tanti altri sport.