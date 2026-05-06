Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Jannik Sinner ATP Madrid 29042026Getty Images
Stefano Silvestri

Come vedere gli Internazionali BNL d’Italia 2026 in streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa

EXTRA

Jannik Sinner e gli altri campioni del grande tennis sbarcano nella Capitale: come vedere l’ATP e il WTA di Roma su NOW.

Pubblicità

Archiviato il Masters 1000 di Madrid, che ha visto Jannik Sinner trionfare in finale sul tedesco Zverev, il grande tennis torna in Italia: a Roma è tempo di Internazionali d’Italia.

Scopri le migliori offerteAbbonati a NOW


Dal campione altoatesino a Matteo Berrettini, sono diversi gli italiani impegnati nel torneo che va in scena nella Capitale, al Foro Italico. Tutti a caccia dell’eredità di Carlos Alcaraz e Jasmine Paolini, che nel 2025 hanno trionfato a livello maschile e femminile. Lo spagnolo, peraltro, stavolta non ci sarà a causa di un infortunio.

Tutti gli Internazionali BNL d’Italia si potranno vedere in streaming solo su NOW: ecco come fare per seguirli in diretta tramite un abbonamento.


  • QUANDO INIZIANO GLI INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA

    L’edizione numero 83 degli Internazionali d’Italia di scena a Roma prende il via martedì 5 maggio per quanto riguarda il WTA e mercoledì 6 per quanto riguarda l’ATP, e si concluderà domenica 17 maggio. Per quanto riguarda il numero 1 nel Ranking ATP Sinner, l’esordio è in programma sabato 9 maggio contro uno tra l’austriaco Ofner e lo statunitense Michelsen.

    • Pubblicità

  • COME VEDERE TUTTI GLI INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA IN STREAMING SOLO SU NOW

    Per vedere gli Internazionali BNL d’Italia in streaming, si deve sottoscrivere un abbonamento a NOW. Dopo aver scaricato l’app su una smart tv o su un qualsiasi dispositivo mobile (pc, cellulare, tablet), si deve selezionare il pacchetto Pass Sport, comprendente l’offerta sportiva di NOW, e scegliere uno dei due piani di abbonamento proposti.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANTO COSTA NOW

    Il primo dei due piani di abbonamento presenti nel Pass Sport di NOW ha un costo di 19,99 euro al mese ed è valido per i primi 12 mesi, con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal tredicesimo mese si rinnova automaticamente di mese secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 29,99 euro al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione.

    Il secondo piano di abbonamento ha invece un costo di 29,99 euro al mese, con rinnovo automatico di mese in mese e la possibilità di disattivazione in qualsiasi momento.

  • COSA COMPRENDE L'OFFERTA DI NOW

    L’offerta sportiva presente nel Pass Sport di NOW comprende anche la visione della UEFA Champions League con 185 partite su 203 in esclusiva streaming per il triennio 2024-2027, tutta la UEFA Europa League e la UEFA Conference League in esclusiva streaming anche grazie a Diretta Gol, tutta la Premier League, il meglio della Bundesliga e il meglio della Ligue 1, oltre ai Playoff di Serie C e alle finali Playoff di Serie B.

    Grazie a NOW si possono vivere in esclusiva streaming le emozioni della F1 e della MotoGP, oltre al grande tennis con Wimbledon, in esclusiva fino al 2030, lo US Open fino al 2027 e i tornei dell’ATP Tour e del WTA, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, fino al 2028. Presente anche il grande basket con i Playoff NBA, i Playoff di EuroLeague e i Playoff di Serie A – LBA, la pallavolo, il rugby, il golf, l’atletica e tanti altri sport.

  • Pubblicità
    Pubblicità