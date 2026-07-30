Come sta Deulofeu, giocherà di nuovo nell'Udinese? Cos'ha avuto e come procede il ritorno in campo dopo l'infortunio

A Sky Sport, direttamente dal ritiro dell'Udinese, Deulofeu racconta l'ultimo periodo, questa volta con il sorriso.

"Già lo vedete, sono contento, sono con il sorriso perché ho voluto tanto questo. Il campo, l’erba, essere con i ragazzi. Tutto. L’ho perso per tre anni, immagina… e occhio perché sono vicino, sono in campo".

Le possibilità di vederlo nuovamente sotto contratto con il club friulano ci sono, ma lui ci va piano.

"Siamo riusciti a essere in campo e a reagire agli allenamenti in campo con la palla e mi sa che posso avere delle possibilità", spiega. Manca la firma con l'Udinese, però.