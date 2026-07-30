Come sta Deulofeu, giocherà di nuovo nell'Udinese? Cos'ha avuto e come procede il ritorno in campo dopo l'infortunio

L'ultima immagine di Gerard Deulofeu su un campo da calcio risale al gennaio del 2023. Una scena drammatica: viene sorretto dai medici dell'Udinese mentre lascia il campo nel corso della sfida contro la Sampdoria. Porta la maglia al volto, asciuga le lacrime. Di nuovo.
Aveva i capelli corti, era stanco, ma non per una partita. Era stanco di ritrovarsi nella stessa situazione vissuta negli ultimi tre anni. Tre: perché dal 2020 Deulofeu ha dovuto lottare per risolvere numerosi problemi al ginocchio, anche con diverse operazioni.
Oggi lo spagnolo è senza contratto, svincolato, ma gioca ancora: o meglio, continua a lavorare per tornare in campo dopo aver sfiorato il ritiro dal calcio e lo fa con l'abbigliamento tecnico dell'Udinese. "Occhio perché sono vicino", afferma a Sky Sport. Ma come sta Deulofeu? È pronto a firmare un nuovo contratto?