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Deulofeu UdineseGetty
Antonio Torrisi

Come sta Deulofeu, giocherà di nuovo nell'Udinese? Cos'ha avuto e come procede il ritorno in campo dopo l'infortunio

Serie A
Udinese

Lo spagnolo, reduce da tre anni incredibilmente sfortunati, potrebbe tornare a giocare in Serie A e strappa una promessa: "Se firmo voglio un vino buono".

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L'ultima immagine di Gerard Deulofeu su un campo da calcio risale al gennaio del 2023. Una scena drammatica: viene sorretto dai medici dell'Udinese mentre lascia il campo nel corso della sfida contro la Sampdoria. Porta la maglia al volto, asciuga le lacrime. Di nuovo.

Aveva i capelli corti, era stanco, ma non per una partita. Era stanco di ritrovarsi nella stessa situazione vissuta negli ultimi tre anni. Tre: perché dal 2020 Deulofeu ha dovuto lottare per risolvere numerosi problemi al ginocchio, anche con diverse operazioni.

Oggi lo spagnolo è senza contratto, svincolato, ma gioca ancora: o meglio, continua a lavorare per tornare in campo dopo aver sfiorato il ritiro dal calcio e lo fa con l'abbigliamento tecnico dell'Udinese. "Occhio perché sono vicino", afferma a Sky Sport. Ma come sta Deulofeu? È pronto a firmare un nuovo contratto?

  • COSA HA AVUTO DEULOFEU: IL CALVARIO DELLO SPAGNOLO

    Dal 2020 Deulofeu è rimasto fermo più di una volta: prima per una rottura parziale del legamento crociato, poi per un'infiammazione sempre al ginocchio che lo ha tenuto fermo per oltre due mesi tra il marzo e il maggio del 2021. Inizia il 2022, nuovi fastidi: idem a fine 2022. A inizio 2023, contro la Sampdoria, è costretto nuovamente a fermarsi e a operarsi.

    "Intervento di rinforzo capsulare al fine di incrementare la stabilità dell'arto", si legge dai comunicati ufficiali. È l'inizio di un vero e proprio calvario.

    Perché da quel 22 gennaio 2023 Deulofeu non ha più giocato neanche un minuto. Soffre di una brutta infezione alla cartilagine. Salta tutte le stagioni a seguire, rimanendo comunque un giocatore dell'Udinese fino al gennaio del 2025: una scelta presa insieme, consapevolmente.

    Poi rispunta alla fine della scorsa stagione: ha i capelli lunghi, un altro look. Fa sapere che è tornato ad allenarsi con lo staff dell'Udinese. E adesso è pronto a tornare.

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  • DEULOFEU TORNA A GIOCARE CON L'UDINESE?

    A Sky Sport, direttamente dal ritiro dell'Udinese, Deulofeu racconta l'ultimo periodo, questa volta con il sorriso.

    "Già lo vedete, sono contento, sono con il sorriso perché ho voluto tanto questo. Il campo, l’erba, essere con i ragazzi. Tutto. L’ho perso per tre anni, immagina… e occhio perché sono vicino, sono in campo".

    Le possibilità di vederlo nuovamente sotto contratto con il club friulano ci sono, ma lui ci va piano.

    "Siamo riusciti a essere in campo e a reagire agli allenamenti in campo con la palla e mi sa che posso avere delle possibilità", spiega. Manca la firma con l'Udinese, però.

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  • LA FORZA DI CREDERE IN SE STESSO... E UNA PROMESSA

    Poi riassume tutto ciò che ha vissuto, brevemente.

    "Credo che i tre anni in cui ho sofferto per non potermi allenare o vedere il campo siano stati la parte più difficile Se non credo io in me non ci crede nessuno. Ho pensato di smettere, ma mi è durato un minuto questo pensiero", ha spiegato a Sky Sport.

    Con una promessa: "Se dovessi firmare un nuovo contratto? Berrò un vino di qualità", Deulofeu ci spera.

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