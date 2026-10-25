Come Spalletti ha creato una nuova Juventus tra Rennes e Lecce: nuovo modulo, via la difesa a 4, penalizzati gli esterni

Certo, quando una squadra cambia pelle c'è sempre chi rischia di perdere spazio. Quale futuro avranno, dunque, gli esterni offensivi a disposizione di Spalletti?

Il discorso riguarda Alajbegovic, Boga e Zhegrova, intanto. Ovvero gli unici tre attualmente non in infermeria, diversamente da Conceiçao e Yildiz. Non a caso Boga è entrato nella parte finale, Alajbegovic si è dovuto accontentare di qualche minuto e Zhegrova è rimasto in panchina per tutta la partita.

"Così si escludono un po' quelle punte esterne che fanno dell'uno contro uno la loro caratteristica e che precedentemente hanno fatto bene. Poi, per giocare così, è chiaro che se si gioca sempre con due punte dall'inizio e manca uno come Nico, non entra un'altra punta. Nelle pallate continue, nei duelli, nella fisicità, come succede nel calcio adesso, anche perché la gestione dei direttori di gara è giustamente cambiata e si è alzato il livello di fisicità, vengono avvantaggiate le squadre che hanno centimetri, forza e corsa. Si gioca a campo aperto, nello sbattimento, si finisce per farsi male e per affrontarsi anche fisicamente. Ci sono giocatori che non riescono a stare dentro una situazione così".

Nell'elenco degli esterni d'attacco, Spalletti non ha di fatto inserito Nico Gonzalez: l'argentino può fare la seconda punta nel 3-5-2 (o 5-3-2).