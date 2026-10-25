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Stefano Silvestri

Come Spalletti ha creato una nuova Juventus tra Rennes e Lecce: nuovo modulo, via la difesa a 4, penalizzati gli esterni

Serie A
Juventus
Lecce vs Juventus

Il confronto con i giocatori dopo il ko contro la Lazio ha portato alla decisione di cambiare qualcosa a livello tattico: "In momenti come questi ci vuole più solidità".

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Proseguire su quella strada sarebbe stato un suicidio sportivo. Bisognava cambiare in qualche modo. E Luciano Spalletti ha accettato di farlo: tra Rennes e Lecce, le due partite disputate negli ultimi quattro giorni, ha creato un'altra Juventus.

In Europa League non è andata benissimo, con quel 2-2 che ha lasciato l'amaro in bocca alla Juve; meglio stasera al Via del Mare, dove Douglas Luiz ha finalmente deciso di diventare il protagonista assoluto, prima sfornando un assist per McKennie e poi chiudendo la partita in prima persona.

La nuova Juventus sperimentata col Rennes, e che a Lecce ha trovato anche il risultato pieno, è diventata tale a livello tattico e di giocatori in campo. Con un modulo diverso, una diversa interpretazione dello stesso, così come era diverso qualche elemento. Un po' per necessità (fuori Celik, Nico Gonzalez e Conceiçao), molto per la volontà generale dell'ambiente.


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  • Woltemade Kolo MuaniGetty Images

    LE DUE PUNTE DALL'INIZIO

    Spalletti, sia a Sky che a DAZN, si è un po' irritato prima della partita col Lecce quando gli è stato chiesto della Juve a due punte, dunque Woltemade più Kolo Muani: la prima volta in campionato dopo quella assoluta di giovedì contro il Rennes.

    "Discorsi per riempire il programma", ha risposto l'ex commissario tecnico della Nazionale a DAZN. A Sky aveva invece parlato di "cercare il pelo nell'uovo". Ci siamo capiti.

    Però l'argomento meritava effettivamente un dibattito. Perché un conto è avere Kolo Muani centravanti con due trequartisti alle sue spalle, un conto la difesa a quattro con tre elementi dietro al francese, un altro è vedere quest'ultimo in coppia con Woltemade: cambia parecchio.

    In generale, tra Rennes e Lecce la Juventus è tornata a tre dopo aver giocato a quattro contro la Lazio. Alajbegovic in panchina, Cambiaso titolare. Al Via del Mare i bianconeri hanno attuato un di 3-5-2, con McKennie ad accompagnare Douglas Luiz e Koopmeiners, leggibile anche come 5-3-2 in fase difensiva. Quando in classifica fa freddo, è sempre meglio coprirsi.

  • IL CONFRONTO CON I GIOCATORI

    Il cambiamento, come già era emerso nei giorni scorsi, è scaturito anche e soprattutto dal confronto che Spalletti ha avuto con i propri giocatori dopo la scoppola contro la Lazio. Necessario per chiarire diversi aspetti emersi domenica scorsa, dal punto di vista sì temperamentale ma anche tattico.

    "Loro hanno parlato di quello che ci voleva di più da un punto di vista tattico - ha detto l'allenatore bianconero a Sky Sport dopo la partita col Lecce - Noi abbiamo modificato qualcosa, passando a giocare con tre centrocampisti, con questo 5-3-2, perché in momenti come questi, lo sanno tutti e lo so anch'io, ci vuole più solidità, ci vuole più chiarezza e ci vuole più solidità. Siamo andati a fare la cosa più solida. Poi è chiaro che, in base alle scelte che fai, vengono a mancarti alcune potenzialità, perché bisogna sempre mettere i calciatori nelle posizioni in cui si trovano bene, per riuscire a contribuire con le loro qualità al modo di giocare della squadra".

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  • Alajbegovic JuventusGetty Images

    CHE FINE FANNO GLI ESTERNI D'ATTACCO?

    Certo, quando una squadra cambia pelle c'è sempre chi rischia di perdere spazio. Quale futuro avranno, dunque, gli esterni offensivi a disposizione di Spalletti?

    Il discorso riguarda Alajbegovic, Boga e Zhegrova, intanto. Ovvero gli unici tre attualmente non in infermeria, diversamente da Conceiçao e Yildiz. Non a caso Boga è entrato nella parte finale, Alajbegovic si è dovuto accontentare di qualche minuto e Zhegrova è rimasto in panchina per tutta la partita.

    "Così si escludono un po' quelle punte esterne che fanno dell'uno contro uno la loro caratteristica e che precedentemente hanno fatto bene. Poi, per giocare così, è chiaro che se si gioca sempre con due punte dall'inizio e manca uno come Nico, non entra un'altra punta. Nelle pallate continue, nei duelli, nella fisicità, come succede nel calcio adesso, anche perché la gestione dei direttori di gara è giustamente cambiata e si è alzato il livello di fisicità, vengono avvantaggiate le squadre che hanno centimetri, forza e corsa. Si gioca a campo aperto, nello sbattimento, si finisce per farsi male e per affrontarsi anche fisicamente. Ci sono giocatori che non riescono a stare dentro una situazione così".

    Nell'elenco degli esterni d'attacco, Spalletti non ha di fatto inserito Nico Gonzalez: l'argentino può fare la seconda punta nel 3-5-2 (o 5-3-2).

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  • IN SOFFITTA LA DIFESA A QUATTRO

    Un altro cambiamento dopo lo 0-3 contro la Lazio è l'abbandono della difesa a quattro. Definitivo? Solo il tempo lo dirà. Anche qui, però, il confronto con lo spogliatoio ha portato Spalletti a propendere decisamente per i tre centrali più due esterni a tutta fascia.

    "Con la difesa a quattro bisogna giocare un po' di più uomo contro uomo e hai meno diagonali dalla parte opposta. Nella ricerca della solidità abbiamo trovato questo sistema e siamo contenti, perché fin dal primo momento, dal primo allenamento, si è visto che si riusciva a ritrovare un po' più di quadratura di squadra. Diventa fondamentale non prendere queste ripartenze, non trovarsi lunghi e non concedere spazi dentro il campo, cosa che prima ci succedeva un po' più spesso e ora un po' meno. Però il secondo tempo è già qualcosa in cui siamo tornati indietro".

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  • Yildiz 2-1Getty Images

    IN ATTESA DI YILDIZ

    La nuova Juventus, dunque, è questa. Anche se a Lecce ha dato segnali confortanti solo nel primo tempo. Spalletti, non a caso, ha detto dopo la gara che "se penso alla ripresa questa notte non dormo".

    Il modulo senza esterni d'attacco, senza trequartisti puri e con tre centrocampisti verrà inevitabilmente confermato mercoledì contro il Genoa. Perché squadra che vince non si cambia non tanto come uomini (Spalletti un po' di turnover potrebbe effettuarlo), quanto come vestito tattico.

    E quando tornerà il titolarissimo Kenan Yildiz, ovvero tra un mese o poco più? A fargli spazio, se la Juventus starà giocando ancora in questo modo, sarà presumibilmente uno tra Woltemade e Kolo Muani: entrambi hanno fatto male al Via del Mare, entrambi dovranno tenersi stretto il posto.

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28 ott 2026

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