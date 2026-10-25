Come Spalletti ha creato una nuova Juventus tra Rennes e Lecce: nuovo modulo, via la difesa a 4, penalizzati gli esterni

Proseguire su quella strada sarebbe stato un suicidio sportivo. Bisognava cambiare in qualche modo. E Luciano Spalletti ha accettato di farlo: tra Rennes e Lecce, le due partite disputate negli ultimi quattro giorni, ha creato un'altra Juventus.
In Europa League non è andata benissimo, con quel 2-2 che ha lasciato l'amaro in bocca alla Juve; meglio stasera al Via del Mare, dove Douglas Luiz ha finalmente deciso di diventare il protagonista assoluto, prima sfornando un assist per McKennie e poi chiudendo la partita in prima persona.
La nuova Juventus sperimentata col Rennes, e che a Lecce ha trovato anche il risultato pieno, è diventata tale a livello tattico e di giocatori in campo. Con un modulo diverso, una diversa interpretazione dello stesso, così come era diverso qualche elemento. Un po' per necessità (fuori Celik, Nico Gonzalez e Conceiçao), molto per la volontà generale dell'ambiente.
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