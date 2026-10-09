Come si è arrivati al rinnovo di Nico Gonzalez con la Juventus: in pochi mesi da esubero a punto fermo per Spalletti

A 28 anni d'altronde Nico Gonzalez è nel pieno della maturità calcistica, come dimostrano anche le ottime prestazioni fornite ai Mondiali con l'Argentina.

E in questo inizio di stagione è diventato un punto fermo nell'undici tipo di Luciano Spalletti anche a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito la rosa della Juventus.

Il suo ingresso in campo contro il Parma, ad esempio, ha letteralmente cambiato la partita e conquistato Spalletti: "Quando è entrato sembrava dire: o la vinciamo tutti insieme, o ci penso da me. È caratterialmente fatto così, e ha l’abitudine a partite di alto livello”.

Da quel momento Nico Gonzalez non è più uscito dal campo. Sempre titolare sia nelle successive tre di campionato che nella prima di Europa League, quando ha segnato ancora e fornito un assist.

Oggi, in assenza di Kenan Yildiz, l'argentino sembra diventato il vero punto fermo. Il leader tecnico di questa Juventus ma soprattutto un giocatore che ha sposato pienamente il progetto in cui si sente coinvolto al 100%.