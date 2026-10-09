Come si è arrivati al rinnovo di Nico Gonzalez con la Juventus: in pochi mesi da esubero a punto fermo per Spalletti

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Non tutte le storie sono uguali. Ci sono i colpi di fulmine, certo. Ma capita anche che un amore nasca lentamente, magari dopo essersi momentaneamente persi per poi ritrovarsi.
Questo sembra il caso di Nico Gonzalez che in estate voleva restare a Madrid, dove si era sentito subito apprezzato ed amato, al contrario di quanto era avvenuto l'anno prima alla Juventus.
Poi però qualcosa è improvvisamente cambiato complice un allenatore, Luciano Spalletti, che gli ha fatto sentire quella fiducia mancata durante la prima stagione in bianconero.
Così oggi Nico Gonzalez è diventato un punto fermo del nuovo corso tanto da meritarsi addirittura il rinnovo.