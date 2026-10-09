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Nico Gonzalez Juventus HDGOAL
Lelio Donato

Come si è arrivati al rinnovo di Nico Gonzalez con la Juventus: in pochi mesi da esubero a punto fermo per Spalletti

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Luciano Spalletti lo ha rimesso al centro del progetto bianconero nonostante l'argentino in estate spingesse per restare all'Atletico Madrid. Nico Gonzalez oggi è un punto fermo della Juventus.

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Non tutte le storie sono uguali. Ci sono i colpi di fulmine, certo. Ma capita anche che un amore nasca lentamente, magari dopo essersi momentaneamente persi per poi ritrovarsi.

Questo sembra il caso di Nico Gonzalez che in estate voleva restare a Madrid, dove si era sentito subito apprezzato ed amato, al contrario di quanto era avvenuto l'anno prima alla Juventus.

Poi però qualcosa è improvvisamente cambiato complice un allenatore, Luciano Spalletti, che gli ha fatto sentire quella fiducia mancata durante la prima stagione in bianconero.

Così oggi Nico Gonzalez è diventato un punto fermo del nuovo corso tanto da meritarsi addirittura il rinnovo.

  • IL RINNOVO DI NICO GONZALEZ: DURATA E CIFRE

    Il precedente accordo tra Nico Gonzalez e la Juventus sarebbe scaduto il 30 giugno 2029.

    In queste settimane però le parti hanno trattato per prolungare il rapporto di un'altra stagione. La nuova scadenza dunque è fissata al 30 giugno 2030.

    Un attestato di stima importante per un giocatore sempre più importante negli schemi di Luciano Spalletti, che ha fortemente voluto la sua permanenza a Torino.

    Contestualmente a Nico Gonzalez viene riconosciuto anche un lieve adeguamento dell'ingaggio che dovrebbe sfiorare i 4 milioni di euro netti a stagione.

  • I MOTIVI DEL RINNOVO

    Ma cosa c'è dietro il rinnovo di Nico Gonzalez? Come si è passati in pochi mesi da un divorzio quasi certo al prolungamento del rapporto?

    Alla base della scelta effettuata dalla società bianconera ci sono motivazioni prevalentemente tecniche. Nico Gonzalez viene ritenuto un giocatore funzionale al progetto di Spalletti.

    L'argentino è duttile, ha carisma e può vantare grande esperienza anche a livello internazionale. Caratteristiche che torneranno utili all'interno di un gruppo molto giovane che ha bisogno di aggrapparsi ad alcuni leader.

    C'è poi l'aspetto economico dato che il rinnovo di Nico Gonzalez permetterà alla Juventus di alleggerire il peso a bilancio del suo contratto. Un dettaglio non trascurabile in tempi di vacche magre.

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  • IL RUOLO DI SPALLETTI

    Come dicevamo però un ruolo fondamentale nella seconda vita bianconera di Nico Gonzalez lo ha avuto Luciano Spalletti.

    L'allenatore bianconero non ha mai ritenuto l'argentino un esubero da piazzare anche quando era lo stesso giocatore a spingere per non tornare a Torino.

    Nico Gonzalez, non è un mistero, sarebbe rimasto molto volentieri all'Atletico Madrid dove nella scorsa stagione aveva fatto piuttosto bene agli ordini del connazionale Simeone.

    I Colchoneros però non hanno soddisfatto le richieste economiche della Juventus, sperando in uno sconto di fine mercato che non è mai arrivato.

    Spalletti d'altronde in tal senso era stato chiarissimo: "Nico Gonzalez è un giocatore che sa stare in gruppo, siamo felici se resta e non abbiamo alcuna intenzione di regalarlo: per noi è importante avere alternative". Detto, fatto.

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  • UN PUNTO FERMO

    A 28 anni d'altronde Nico Gonzalez è nel pieno della maturità calcistica, come dimostrano anche le ottime prestazioni fornite ai Mondiali con l'Argentina.

    E in questo inizio di stagione è diventato un punto fermo nell'undici tipo di Luciano Spalletti anche a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito la rosa della Juventus.

    Il suo ingresso in campo contro il Parma, ad esempio, ha letteralmente cambiato la partita e conquistato Spalletti: "Quando è entrato sembrava dire: o la vinciamo tutti insieme, o ci penso da me. È caratterialmente fatto così, e ha l’abitudine a partite di alto livello”.

    Da quel momento Nico Gonzalez non è più uscito dal campo. Sempre titolare sia nelle successive tre di campionato che nella prima di Europa League, quando ha segnato ancora e fornito un assist.

    Oggi, in assenza di Kenan Yildiz, l'argentino sembra diventato il vero punto fermo. Il leader tecnico di questa Juventus ma soprattutto un giocatore che ha sposato pienamente il progetto in cui si sente coinvolto al 100%.

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