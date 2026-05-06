Come la Lazio si è ripresa la stagione: la doppia sfida contro l'Inter vale un pezzo di presente e futuro

La Lazio ha trovato una nuova vitalità proprio quando sembrava destinata a un finale di campionato anonimo. Da quella partita contro il Torino ha perso soltanto una volta, in casa di una Fiorentina che allora era in lotta per non retrocedere.
Ottimi i risultati ottenuti nel frattempo dalla banda Sarri: cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta (quella del Franchi, appunto) nelle successive otto partite.
Sugli scudi un protagonista inatteso: Tijjani Noslin. L'ex veronese ha trovato spazio, ha segnato al Parma, è stato addirittura strepitoso nell'ultimo weekend contro la Cremonese: un assist perfetto per Isaksen, poi un goal alla Del Piero con una pennellata sotto l'incrocio.
A piacere è stata anche la capacità della Lazio di non mollare nelle situazioni avverse. Per tre volte ha vinto o pareggiato in extremis (col Sassuolo, con l'Udinese, a Cremona), tre anche le volte in cui ha rimontato da una situazione di svantaggio (sempre contro Udinese e Cremonese, ma anche col Parma).
In tutto ciò va inserita la grande gioia del passaggio del turno in Coppa Italia. Anche qui la Lazio ha segnato all'ultimo, sia all'andata che al ritorno, venendo però sempre ripresa dall'Atalanta. Ma alla fine ha avuto la meglio grazie a Edoardo Motta, eroe inatteso con la sequenza di rigori parati a Bergamo.