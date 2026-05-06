Come la Lazio si è ripresa la stagione: la doppia sfida contro l'Inter vale un pezzo di presente e futuro

Domenica 1° marzo, dopo aver perso malamente in casa del Torino offrendo una delle peggiori prestazioni stagionali, Maurizio Sarri offriva una chiave di lettura definita del ko: le minori motivazioni rispetto ai granata.

"Abbiamo perso palesemente per meno motivazione degli avversari - ha detto al termine di quella gara l'allenatore laziale - Nel calcio ci sono momenti e serve mentalità per ognuno di questi, sia quando sei nei piani alti, sia quando giochi tra l’ottavo e il nono posto".

Sarri si riferiva al pensiero verso la semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta, che si sarebbe giocata qualche giorno più tardi e che avrebbe tolto concentrazione ai calciatori. Ma anche al desolante undicesimo posto in classifica in cui in quel momento si trovava la propria squadra, addirittura a -11 dal settimo dell'Atalanta.



