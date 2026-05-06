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LazioGetty Images
Stefano Silvestri

Come la Lazio si è ripresa la stagione: la doppia sfida contro l'Inter vale un pezzo di presente e futuro

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Lazio

Tra tensioni esterne e un rendimento mediocre, la squadra di Sarri sembrava demotivata. Ma ora è tornata in corsa per un posto in Europa e tra una settimana si giocherà la possibilità di vincere la Coppa Italia.

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Lazio contro Inter. E poi, di nuovo, Lazio contro Inter. Il tutto nello spazio di quattro giorni, prima per il campionato e poi per la Coppa Italia.

In pochi lo avrebbero sospettato, solo qualche settimana fa. Eppure la Lazio ha ridato un colore e una forma a una stagione che a un certo punto era diventata grigia, amorfa, con la netta sensazione che un po' tutti ne attendessero solo la conclusione.

Alla fine non è così, tutt'altro. La stagione della Lazio non è finita in anticipo. Anzi, proprio i prossimi giorni diranno moltissimo sia del presente che del futuro biancoceleste.

  • "MENO MOTIVAZIONE DEGLI AVVERSARI"

    Domenica 1° marzo, dopo aver perso malamente in casa del Torino offrendo una delle peggiori prestazioni stagionali, Maurizio Sarri offriva una chiave di lettura definita del ko: le minori motivazioni rispetto ai granata.

    "Abbiamo perso palesemente per meno motivazione degli avversari - ha detto al termine di quella gara l'allenatore laziale - Nel calcio ci sono momenti e serve mentalità per ognuno di questi, sia quando sei nei piani alti, sia quando giochi tra l’ottavo e il nono posto".

    Sarri si riferiva al pensiero verso la semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta, che si sarebbe giocata qualche giorno più tardi e che avrebbe tolto concentrazione ai calciatori. Ma anche al desolante undicesimo posto in classifica in cui in quel momento si trovava la propria squadra, addirittura a -11 dal settimo dell'Atalanta.


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  • LA RIMONTA

    In poco più di due mesi, la Lazio ha rosicchiato punti su punti proprio all'Atalanta. Oltre ad averla battuta ai rigori, da sfavorita, in Coppa Italia. E ora sta mettendo nel mirino addirittura il sorpasso ai nerazzurri entro la fine del campionato.

    Da 11 sono diventati appena 4 i punti di distacco tra la formazione di Palladino, in crisi da diverse settimane, e quella di Sarri. Potrebbero ridursi a uno soltanto già nel weekend, nel caso la Lazio superasse l'Inter e l'Atalanta perdesse in casa del Milan, in quella che si propone come un'insolita sfida a distanza contro le due milanesi.

    Cambierà qualcosa se la Lazio arriverà settima? Cambierà, perché consentirà ai capitolini di tornare certamente in Europa dopo un anno d'assenza. In caso di vittoria della Coppa Italia, Zaccagni e compagni andranno in Europa League; perdendo la finale contro l'Inter, e arrivando appunto settimi, sarebbero invece in Conference League.

    Occhio anche a quel che significherebbe chiudere all'ottavo posto: iniziare la prossima edizione della Coppa Italia direttamente agli ottavi di finale e non dal turno preliminare, sorte toccata ad esempio al Milan all'inizio di questa stagione.

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  • US Cremonese v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

    NOSLIN, LE RIMONTE, I GOAL IN EXTREMIS

    La Lazio ha trovato una nuova vitalità proprio quando sembrava destinata a un finale di campionato anonimo. Da quella partita contro il Torino ha perso soltanto una volta, in casa di una Fiorentina che allora era in lotta per non retrocedere.

    Ottimi i risultati ottenuti nel frattempo dalla banda Sarri: cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta (quella del Franchi, appunto) nelle successive otto partite.

    Sugli scudi un protagonista inatteso: Tijjani Noslin. L'ex veronese ha trovato spazio, ha segnato al Parma, è stato addirittura strepitoso nell'ultimo weekend contro la Cremonese: un assist perfetto per Isaksen, poi un goal alla Del Piero con una pennellata sotto l'incrocio.

    A piacere è stata anche la capacità della Lazio di non mollare nelle situazioni avverse. Per tre volte ha vinto o pareggiato in extremis (col Sassuolo, con l'Udinese, a Cremona), tre anche le volte in cui ha rimontato da una situazione di svantaggio (sempre contro Udinese e Cremonese, ma anche col Parma).

    In tutto ciò va inserita la grande gioia del passaggio del turno in Coppa Italia. Anche qui la Lazio ha segnato all'ultimo, sia all'andata che al ritorno, venendo però sempre ripresa dall'Atalanta. Ma alla fine ha avuto la meglio grazie a Edoardo Motta, eroe inatteso con la sequenza di rigori parati a Bergamo.

  • DI NUOVO L'INTER

    Da qui è nata la rimonta che ha ridato speranza al finale di stagione della Lazio. Ed è questo a far sì che la doppia sfida contro l'Inter, sabato in campionato e poi martedì prossimo in finale di Coppa Italia, abbia imprevedibilmente assunto risvolti decisivi.

    Lazio-Inter riporta alla mente tanti episodi del nostro calcio, dal 5 maggio 2002 allo 0-2 nerazzurro che 8 anni più tardi che provocò la finta disperazione dei tifosi biancocelesti (ricordate lo striscione "oh nooo"?): la squadra di Mourinho era in lotta per lo Scudetto contro la Roma, che poi avrebbe tenuto lontana al rush finale.

    Ma Lazio-Inter si può anche capovolgere e farla diventare Inter-Lazio. Ovvero la partita che, di fatto, un anno fa ha tolto lo Scudetto dalle mani nerazzurre e l'ha collocato in quelle del Napoli. L'eroe di quella notte è stato Pedro, che a luglio compirà 39 anni ma è ancora sulla cresta dell'onda e con l'Udinese ha fatto goal più assist. Una sorta di talismano in vista di quattro giorni diventati importantissimi.

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