Come hanno giocato gli 'italiani' della Francia: Rabiot parte male ma poi illumina, Maignan colpevole, zero minuti per Thuram e Koné

Analizziamo il debutto degli 'italiani' di Francia nella prima partita dei Mondiali contro il Senegal.
Come hanno giocato i calciatori della Serie A impiegati da Deschamps.
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Analizziamo il debutto degli 'italiani' di Francia nella prima partita dei Mondiali contro il Senegal.
Come hanno giocato i calciatori della Serie A impiegati da Deschamps.
Depotenziato nel 4-2-3-1 di Deschamps, giocando davanti alla difesa con meno licenza di inserimenti, Rabiot gioca un primo tempo sottotono, ma poi riesce a trovare la sua dimensione alla distanza.
Alza il pressing e guadagna qualche metro. Comincia a vincere più duelli e si prende la scena in mezzo al campo, servendo a Barcola l'assist illuminante per il 2-0 francese. Giocatore indispensabile per Deschamps in termini di equilibrio.
Il portiere del Milan non viene troppo chiamato in causa, ma nel primo tempo è fortunatissimo sul tiro di Jackson che prima sbatte sul palo e poi sul suo piede sinistro prima di terminare sul fondo.
Nella ripresa è praticamente inoperoso, ma è netto l'errore di valutazione sul tiro di Mbaye che nel recupero riapre per qualche secondo la partita. Una disattenzione frutto probabilmente della scarsa partecipazione alla partita, ma comunque un errore.
Rimasti in panchina gli altri due 'italiani', Manu Koné e Marcus Thuram.
Per l'attaccante dell'Inter, in particolare, non sarà facile trovare spazio durante questi Mondiali.
Mbappé nel ruolo di punta è intoccabile e sugli esterni la concorrenza è altissima. Al punto che Barcola e Cherki sono entrati entrambi soltanto negli ultimi 10 minuti.
Thuram dovrà essere paziente e sfruttare la sua occasione, magari in partite più bloccate e in eventuali tempi supplementari, come accaduto nell'ultimo Mondiale in Qatar.