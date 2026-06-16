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France Senegal RabiotGetty Images
Marco Trombetta

Come hanno giocato gli 'italiani' della Francia: Rabiot parte male ma poi illumina, Maignan colpevole, zero minuti per Thuram e Koné

Coppa del Mondo
Francia vs Senegal
Francia
Senegal

Rabiot parte male, ma poi cresce e diventa protagonista. Maignan prima fortunato, poi goffo sul goal di Mbaye. Thuram tenuto 90 minuti in panchina da Deschamps.

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Analizziamo il debutto degli 'italiani' di Francia nella prima partita dei Mondiali contro il Senegal.

Come hanno giocato i calciatori della Serie A impiegati da Deschamps.

  • RABIOT TROVA LA SUA DIMENSIONE

    Depotenziato nel 4-2-3-1 di Deschamps, giocando davanti alla difesa con meno licenza di inserimenti, Rabiot gioca un primo tempo sottotono, ma poi riesce a trovare la sua dimensione alla distanza.

    Alza il pressing e guadagna qualche metro. Comincia a vincere più duelli e si prende la scena in mezzo al campo, servendo a Barcola l'assist illuminante per il 2-0 francese. Giocatore indispensabile per Deschamps in termini di equilibrio.

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  • MAIGNAN PRIMA FORTUNATO POI COLPEVOLE

    Il portiere del Milan non viene troppo chiamato in causa, ma nel primo tempo è fortunatissimo sul tiro di Jackson che prima sbatte sul palo e poi sul suo piede sinistro prima di terminare sul fondo.

    Nella ripresa è praticamente inoperoso, ma è netto l'errore di valutazione sul tiro di Mbaye che nel recupero riapre per qualche secondo la partita. Una disattenzione frutto probabilmente della scarsa partecipazione alla partita, ma comunque un errore.

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  • ZERO MINUTI PER THURAM

    Rimasti in panchina gli altri due 'italiani', Manu Koné e Marcus Thuram.

    Per l'attaccante dell'Inter, in particolare, non sarà facile trovare spazio durante questi Mondiali.

    Mbappé nel ruolo di punta è intoccabile e sugli esterni la concorrenza è altissima. Al punto che Barcola e Cherki sono entrati entrambi soltanto negli ultimi 10 minuti.

    Thuram dovrà essere paziente e sfruttare la sua occasione, magari in partite più bloccate e in eventuali tempi supplementari, come accaduto nell'ultimo Mondiale in Qatar.

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