Come hanno giocato gli 'italiani' della Francia: Rabiot parte male ma poi illumina, Maignan colpevole, zero minuti per Thuram e Koné

Rimasti in panchina gli altri due 'italiani', Manu Koné e Marcus Thuram.

Per l'attaccante dell'Inter, in particolare, non sarà facile trovare spazio durante questi Mondiali.

Mbappé nel ruolo di punta è intoccabile e sugli esterni la concorrenza è altissima. Al punto che Barcola e Cherki sono entrati entrambi soltanto negli ultimi 10 minuti.

Thuram dovrà essere paziente e sfruttare la sua occasione, magari in partite più bloccate e in eventuali tempi supplementari, come accaduto nell'ultimo Mondiale in Qatar.