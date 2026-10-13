Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
US Cremonese v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Marco Trombetta

Come giocherà il Venezia con Nicola: modulo, nuovi titolari e probabile formazione

Serie A
Fantacalcio
Venezia

Esonerato Stroppa, il Venezia è pronto ad affidare la panchina a Davide Nicola: come cambierà la formazione con il nuovo tecnico.

Pubblicità

Dopo sei sconfitte nelle prime sei giornate, nonostante un gioco comunque positivo, il Venezia ha deciso di esonerare Stroppa.

A prendere il suo posto sarà Davide Nicola, per cui manca soltanto l'annuncio ufficiale. Ma cosa cambierà con l'arrivo dell'ex tecnico della Cremonese?

  • IL VENEZIA CAMBIA MODULO?

    Davide Nicola, nel corso della sua carriera, ha sempre utilizzato il 3-5-2 come modulo di riferimento, lo stesso con cui il Venezia ha iniziato la stagione.

    Tutto fa quindi pensare che non ci saranno rivoluzioni tattiche, ma le grosse difficoltà difensive del Venezia potrebbero cambiare lo scenario.

    Nicola, del resto, è un tecnico che predilige la fase difensiva e nelle ultime esperienze, soprattutto con la Salernitana e con il Cagliari, è capitato che variasse il modulo per trovare un maggiore equilibrio.

    Attenzione quindi all'ipotesi 4-2-3-1 o 4-4-2.

  • IL RIENTRO DI MAZZOCCHI, LA VALORIZZAZIONE DI ADAMS

    Qualora Nicola dovesse prendere in considerazione il cambio modulo, allora in tal senso sarà molto importante il rientro di Mazzocchi, che il tecnico ha già avuto con ottimi risultati alla Salernitana.

    In caso di 4-4-2, Mazzocchi potrebbe fare il terzino destro con Hainaut più avanti sulla stessa corsia. Dall'altra parte ci sarebbero invece Haps e Correia a coprire la fascia sinistra.

    Al centro della difesa l'esperienza di Juan Jesus dovrà fare la differenza, con Bella-Kotchap favorito al suo fianco. A centrocampo, oltre a Busio, quando rientrerà dall'infortunio, ci sarà uno tra Basic, Sohm e Kike Perez.

    Considerando l'abbondanza di esterni nella rosa del Venezia, il 4-4-2 darebbe a Nicola la possibilità di registrarsi maggiormente in fase difensiva, sfruttando allo stesso tempo molto il gioco sulle fasce.

    E poi c'è il capitolo attacco: fondamentale sarà la valorizzazione di Akor Adams, quell'attaccante fisico che Nicola ha sempre avuto nelle sue squadre e che è necessario per far rendere la sua manovra offensiva. Alla Salernitana, per esempio, ha fatto il miracolo con la coppia Djuric-Bonazzoli, per certi versi simili a quella Adams-Yeboah.

    Una variante interessante potrebbe essere Lauberbach con i suoi 194 centimetri, un perfetto profilo alla Djuric che Nicola ha avuto sia a Salerno che a Cremona.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL VENEZIA DI NICOLA

    Le opzioni sono quindi due, la conferma della difesa a 3 o il passaggio a 4 alla ricerca di una svolta.

    Ecco le due varianti tattiche:

    (3-5-2): Stankovic; Juan Jesus, Bella-Kotchap, Moreno; Hainaut, Basic, Busio, Sohm, Correia; Yeboah, Adams.

    (4-4-2): Stankovic; Mazzocchi, Juan Jesus, Bella-Kotchap, Haps; Hainaut, Busio, Basic, Correia; Yeboah, Adams.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Prossime partite
VEN

VEN

Serie A

17 ott 2026

NAP

NAP