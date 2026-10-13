Come giocherà il Venezia con Nicola: modulo, nuovi titolari e probabile formazione

Qualora Nicola dovesse prendere in considerazione il cambio modulo, allora in tal senso sarà molto importante il rientro di Mazzocchi, che il tecnico ha già avuto con ottimi risultati alla Salernitana.

In caso di 4-4-2, Mazzocchi potrebbe fare il terzino destro con Hainaut più avanti sulla stessa corsia. Dall'altra parte ci sarebbero invece Haps e Correia a coprire la fascia sinistra.

Al centro della difesa l'esperienza di Juan Jesus dovrà fare la differenza, con Bella-Kotchap favorito al suo fianco. A centrocampo, oltre a Busio, quando rientrerà dall'infortunio, ci sarà uno tra Basic, Sohm e Kike Perez.

Considerando l'abbondanza di esterni nella rosa del Venezia, il 4-4-2 darebbe a Nicola la possibilità di registrarsi maggiormente in fase difensiva, sfruttando allo stesso tempo molto il gioco sulle fasce.

E poi c'è il capitolo attacco: fondamentale sarà la valorizzazione di Akor Adams, quell'attaccante fisico che Nicola ha sempre avuto nelle sue squadre e che è necessario per far rendere la sua manovra offensiva. Alla Salernitana, per esempio, ha fatto il miracolo con la coppia Djuric-Bonazzoli, per certi versi simili a quella Adams-Yeboah.

Una variante interessante potrebbe essere Lauberbach con i suoi 194 centimetri, un perfetto profilo alla Djuric che Nicola ha avuto sia a Salerno che a Cremona.