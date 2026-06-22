Come funziona il 'modello Liverpool' per riorganizzare il Milan: analisi dati, scouting e sostenibilità economica

Sin dall'inizio, l'approccio del Fenway Sports Group è stato quello di rendere il Liverpool una storia di successo sostenibile, identificando in RedBird il partner ideale per attivare tale strategia e dare maggiormente forma alla struttura prevista per il futuro. La società fondata da Cardinale è ed è stata per FSG una sorta di mezzo di esperienza con il quale trovare il modo di incrementare le entrate e rende il flusso economico dell'azienda Liverpool sostenibile e regolare nel corso del tempo.

L'obiettivo da sempre posto dalla proprietà del club inglese è quello di generare entrate di anno in anno che consentano successi sempre più grandi e abitudinari, senza perdere mai di vista il concetto della sostenibilità come club e il flusso del player trading da mantenere all'interno di una linea il più possibile retta e regolare.

La visione di FSG è stata sposata da RedBird, identificato come alleato chiave per raggiungere tutti gli obiettivi e per perseguire sempre maggiori opportunità di crescita funzionale, investendo per un successo duraturo e sostenibile.

Lo stesso obiettivo che ora si pone Cardinale per il Milan.