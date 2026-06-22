Come funziona il 'modello Liverpool' per riorganizzare il Milan: analisi dati, scouting e sostenibilità economica

Gerry Cardinale, numero uno e fondatore di RedBird Capital Partners - società proprietaria del Milan -, ha scelto la direzione che il club di Via Aldo Rossi intraprenderà da questo momento in poi.
A un mese - circa - dal comunicato apparso sul sito ufficiale rossonero che sollevava dagli incarichi l'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, il Direttore Sportivo Igli Tare, l'allenatore Massimiliano Allegri e il Direttore Tecnico Geoffrey Moncada, il patron americano ha messo in atto la sua strategia per ridisegnare l'intero organigramma del club meneghino.
Ci sarà un team integrato e strategico che risponderà direttamente allo stesso Cardinale in prima persona: una soluzione interna che permetterà al Milan di avere una struttura maggiormente snella e funzionale agli obiettivi prefissati dal patron statunitense. Una strategia che sarà maggior peso sul mercato anche alle scelte che compirà il tecnico Ruben Amorim che avrà un ruolo fondamentale nella costruzione del Milan che verrà.
Un assetto societario, dirigenziale e tecnico che prende spunto al modello messo in atto in Inghilterra dal Liverpool: ma, esattamente, come funziona questo modello Liverpool? Andiamo a scoprire su quali basi si pone e quali siano i punti cardine che saranno adeguati anche al contesto rossonero, snocciolando i metodi di lavoro dei Reds e i risultati ottenuti.