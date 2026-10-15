Come cambia l'Inter dopo la Champions: il sostituto di Lautaro, il dualismo Martinez-Provedel, i casi Barella e Dimarco e l'atteggiamento

Ci sono poi due giocatori che stanno rendendo nettamente al di sotto delle aspettative e non si tratta di due giocatori qualunque. Stiamo parlando infatti di Barella e Dimarco.

Il primo, in realtà, ha subito da tempo un'involuzione evidente che è stata parzialmente frenata dall'ottimo finale della scorsa stagione. Già a Madrid, però, Barella era stato tra i peggiori e ha confermato le impressioni negative anche contro il Club Brugge.

Dimarco, invece, è reduce dall'ultimo campionato da record e vederlo così poco impattante sul gioco dell'Inter fa impressione. In questo momento sia Sucic che Carlos Augusto sembrano averne di più.

A Bologna, per questo motivo, potrebbe toccare a loro, ma se la condizione non dovesse migliorare, Barella e Dimarco rischiano di non essere più due imprescindibili per Chivu.