Come cambia l'Inter dopo la Champions: il sostituto di Lautaro, il dualismo Martinez-Provedel, i casi Barella e Dimarco e l'atteggiamento

Partiamo dal discorso portiere.
Josep Martinez ha vissuto un'altra serata negativa in Champions con un altro errore non all'altezza della competizione.
Provedel avrebbe dovuto giocare già col Parma, ma Chivu ha scelto di confermare il portiere spagnolo e adesso si trova a un bivio.
Perché il rischio in questo momento è doppio: l'eventuale avvicendamento può colpire duramente l'autostima di Martinez, che ha già il morale sotto i guanti per l'ennesima sciocchezza, mentre il sostituto giocherebbe la prima partita nell'Inter con la pressione di non poter sbagliare, essendo stato scelto proprio per rimediare alle difficoltà del compagno.
A Bologna vedremo come verrà gestita la situazione: Chivu vuole prima parlare a Martinez e testarne la tenuta psicologica, perché lo considera un ottimo portiere, poi deciderà se confermarlo o no. In tutti e due i casi si tratterebbe comunque di una sentenza a tempo, niente di definitivo. Se dovesse toccare a Provedel, l'ex Lazio giocherebbe poi anche con lo Shakhtar in Champions.