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SouthamptonGetty Images
Michael Di Chiaro

Clamoroso in Championship, Southampton escluso dalla finale playoff: ripescato il Middlesbrough, che cosa è successo

Championship
Southampton

Incredibile colpo di scena nei playoff di Championship: la finalista Southampton è stata esclusa con l'accusa di aver spiato in maniera illecita gli allenamenti degli avversari. Ripescato il Middlesbrough che sfiderà l'Hull City nella finalissima.

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Clamoroso colpo di scena in Championship, ovvero la seconda divisione del calcio inglese.


Domenica si sarebbe dovuta disputare la finalissima tra Southampton e Hull City, con in palio il pass promozione con vista sulla Premier League, ma l'annuncio ufficiale della Federcalcio inglese ha sconvolto il calcio britannico.

Il Southampton è stato infatti escluso e non potrà prendere parte all'atto finale.

  • SOUTHAMPTON ESCLUSO DALLA FINALE: IL MOTIVO

    Il Southampton è stato escluso dalla finale dei play-off di Championship in seguito a un'importante indagine disciplinare condotta su attività di spionaggio illecite durante gli allenamenti.

    il Southampton è stato escluso dalla corsa alla promozione post-stagione con effetto immediato, annullando di fatto la recente vittoria in semifinale dei play-off. I Saints avevano sconfitto il Middlesbrough per assicurarsi un posto nella finale di Wembley contro l'Hull City, ma la Commissione Disciplinare Indipendente ha espulso il club dopo che quest'ultimo ha ammesso molteplici violazioni del regolamento EFL relative alle riprese non autorizzate degli allenamenti degli avversari, compresi quelli della stessa squadra eliminata.

    Le accuse emersero inizialmente l'8 maggio, con ulteriori violazioni identificate in seguito relative alle partite contro Oxford United, Ipswich Town e Middlesbrough nel corso della stagione 2025/26. La regola violata più importante è la numero 127, che vieta di osservare il club avversario entro 72 ore dall'incontro.

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  • RIPESCATO IL MIDDLESBROUGH

    A disputare la finalissima che mette in palio un posto in Premier contro l'Hull City sarà dunque il Middlesbrough che nella semifinale era stato eliminato proprio per mano del Southampton.

    Il 'Boro' avrà dunque una nuova occasione per provare a staccare il pass che vale il salto nella massima serie del calcio inglese.

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  • IL COMUNICATO DEL MIDDLESBROUGH

  • I SAINTS PARTIANNO CON UN -4 L'ANNO PROSSIMO

    Oltre all'esclusione dai playoff di Championship, la EFL ha inflitto 4 punti di penalizzazione al Southampton che verranno scontati nel prossimo campionato di Championship.

    La stagione 2026/27, dunque, partirà in salita: i Saints saranno chiamati a scalare la classifica partendo da un pesante -4.

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