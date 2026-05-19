Clamoroso in Championship, Southampton escluso dalla finale playoff: ripescato il Middlesbrough, che cosa è successo

Il Southampton è stato escluso dalla finale dei play-off di Championship in seguito a un'importante indagine disciplinare condotta su attività di spionaggio illecite durante gli allenamenti.

il Southampton è stato escluso dalla corsa alla promozione post-stagione con effetto immediato, annullando di fatto la recente vittoria in semifinale dei play-off. I Saints avevano sconfitto il Middlesbrough per assicurarsi un posto nella finale di Wembley contro l'Hull City, ma la Commissione Disciplinare Indipendente ha espulso il club dopo che quest'ultimo ha ammesso molteplici violazioni del regolamento EFL relative alle riprese non autorizzate degli allenamenti degli avversari, compresi quelli della stessa squadra eliminata.

Le accuse emersero inizialmente l'8 maggio, con ulteriori violazioni identificate in seguito relative alle partite contro Oxford United, Ipswich Town e Middlesbrough nel corso della stagione 2025/26. La regola violata più importante è la numero 127, che vieta di osservare il club avversario entro 72 ore dall'incontro.