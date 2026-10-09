Chivu e l'Inter anti-Parma: "Nazionali da non mettere a rischio, come stanno Calhanoglu e Spence, Provedel o Martinez"

E Djed Spence? Sì, verrà convocato: dubbi non ce n'erano dopo che l'ex giocatore del Tottenham ha cominciato a lavorare in gruppo, pure lui recuperato dagli acciacchi estivi.

"Si allena con noi da una settimana - ha detto Chivu - è ovvio che non possiamo dimenticare il periodo di riabilitazione più la vacanza dopo il Mondiale. Se faccio la conta manca da due mesi sui campi. È a disposizione, sarà convocato, ci fa piacere che sia tornato".

Spence, almeno inizialmente, andrà comunque in panchina contro il Parma: titolare sarà uno tra Luis Henrique (favorito) e Diouf. L'inglese potrà comunque bagnare il proprio esordio con l'Inter e in Serie A a partita in corso.