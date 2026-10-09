Chivu e l'Inter anti-Parma: "Nazionali da non mettere a rischio, come stanno Calhanoglu e Spence, Provedel o Martinez"

Che Inter si vedrà contro il Parma, sabato alle 18 a San Siro? Con precisione non lo sa ancora nessuno. Ma una certezza c'è: un po' di turnover verrà effettuato da Cristian Chivu.
La conferma, anche se non propriamente esplicita, è arrivata dallo stesso allenatore nerazzurro, intervenuto nella conferenza stampa della vigilia proprio per presentare la partita (da ex) contro i ducali.
Dalla questione del minutaggio dei nazionali al ballottaggio in porta, ecco dunque che cos'ha detto Chivu a proposito della probabile Inter di sabato.
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