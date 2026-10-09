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Chivu InterGetty Images
Stefano Silvestri

Chivu e l'Inter anti-Parma: "Nazionali da non mettere a rischio, come stanno Calhanoglu e Spence, Provedel o Martinez"

Serie A
Inter
Inter vs Parma Calcio 1913
Parma Calcio 1913
C. Chivu

L'allenatore romeno, ex della partita, ha presentato la sfida di sabato. Confermando di fatto che alcune modifiche all'undici base ci saranno.

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Che Inter si vedrà contro il Parma, sabato alle 18 a San Siro? Con precisione non lo sa ancora nessuno. Ma una certezza c'è: un po' di turnover verrà effettuato da Cristian Chivu.

La conferma, anche se non propriamente esplicita, è arrivata dallo stesso allenatore nerazzurro, intervenuto nella conferenza stampa della vigilia proprio per presentare la partita (da ex) contro i ducali.

Dalla questione del minutaggio dei nazionali al ballottaggio in porta, ecco dunque che cos'ha detto Chivu a proposito della probabile Inter di sabato.


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  • I MINUTAGGI DEI NAZIONALI

    Lautaro Martinez è tornato a Milano quasi in extremis dopo gli impegni dell'Argentina. Ma non è certo l'unico nazionale in campo durante la sosta. Per tutti loro, come confermato da Chivu, ci sarà un occhio di riguardo in vista del Parma.

    "Non possiamo trascurare il minutaggio di quelli in Nazionale, non vogliamo metterli a rischio, abbiamo a che fare con giocatori abituati a giocare ogni tre giorni. Preferiscono fare quello piuttosto che allenarsi. Bisogna capire l'avversario e il periodo. Ne dovremo giocare tante prima della prossima sosta".

  • CHI GIOCA IN PORTA

    Per quanto riguarda la questione portiere, invece, Chivu ha lasciato tutto in sospeso. Giocherà ancora Josep Martinez o toccherà a Ivan Provedel?

    "Non lo so, vedremo domani alle 18": questa è la risposta data dall'allenatore dell'Inter.

    Da quel che trapela da Appiano Gentile, si va comunque verso la prima presenza stagionale di Provedel. L'ex portiere della Lazio dovrebbe partire dall'inizio col Parma e lasciare nuovamente il posto a Martinez qualche giorno dopo, contro il Bruges in Champions League.

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  • COME STA CALHANOGLU

    Per quanto riguarda Hakan Calhanoglu, ristabilitosi dal problema muscolare che gli ha fatto saltare le ultime partite prima della sosta e la Nations League, dovrebbe partire dal primo minuto contro il Parma. Naturalmente davanti alla difesa.

    "Ha iniziato in gruppo da lunedì, è una settimana che si allena, è a disposizione", ha detto di lui Chivu.

    L'allenatore romeno ha spiegato che "sappiamo quanto sia importante Calhanoglu", ma "siamo curiosi di vedere all'opera Stankovic, così come Sucic, Mkhitaryan e Barella. Però non vorrei danneggiare la fiducia di qualche giocatore parlando di un altro, sono molto attento a non ferire nessuno".

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  • LA GESTIONE DI SPENCE

    E Djed Spence? Sì, verrà convocato: dubbi non ce n'erano dopo che l'ex giocatore del Tottenham ha cominciato a lavorare in gruppo, pure lui recuperato dagli acciacchi estivi.

    "Si allena con noi da una settimana - ha detto Chivu - è ovvio che non possiamo dimenticare il periodo di riabilitazione più la vacanza dopo il Mondiale. Se faccio la conta manca da due mesi sui campi. È a disposizione, sarà convocato, ci fa piacere che sia tornato".

    Spence, almeno inizialmente, andrà comunque in panchina contro il Parma: titolare sarà uno tra Luis Henrique (favorito) e Diouf. L'inglese potrà comunque bagnare il proprio esordio con l'Inter e in Serie A a partita in corso.

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