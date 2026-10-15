Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Consigli Fantacalcio
Marco Trombetta

Chi schierare al Fantacalcio nella 7ª giornata di Serie A: tutti i consigli

Fantacalcio

Tutti i consigli per il Fantacalcio nella 7ª giornata di Serie A. Chi schierare partita per partita.

Pubblicità

Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.

Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 20.45 di venerdì 16 ottobre, quando si giocherà Frosinone-Sassuolo.

  • FROSINONE-SASSUOLO: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Ghedjemis, Bracaglia, Laurienté, Esposito

    Partita che può regalarci goal e spettacolo: fiducia a Ghedjemis per il primo +3, in difesa invece puntate su Bracaglia. Nel Sassuolo c'è un Laurienté da bonus, oltre a Sebastiano Esposito.

  • VENEZIA-NAPOLI: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Hainaut, Giovane, Lang

    Hainaut è l'unico che può valere la pena sempre schierare nel Venezia. Chance importante per Giovane, può sfruttarla. Lang da confermare, anche dalla panchina, in assenza di Neres.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FC Internazionale v Udinese Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    BOLOGNA-INTER: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Bernardeschi, Bonny, Carlos Augusto

    Senza Orsolini, Bernardeschi va schierato, anche perché rigorista. Bonny avrà le sue chance, magari anche da titolare dopo l'infortunio di Lautaro. Va messo a prescindere. Carlos Augusto in questo momento meglio di Dimarco.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • ROMA-GENOA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Pisilli, Pellegrini, El Shaarawy

    Koné e Dybala non ci saranno, allora largo ai due sostituti Pisilli e Pellegrini. Nel Genoa puntiamo sull'ex El Shaarawy, tra i migliori contro la Fiorentina.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • UDINESE-LECCE: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Davis, Vojvoda, Fatah

    Stavolta sarà titolare, quindi zero dubbi sullo schierare o no Davis. Vojvoda da +1 per la difesa, Fatah sorpresa da leghe numerose: ha subito fatto goal alla prima da titolare.

  • Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    FIORENTINA-COMO: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE -  Mastantuono, Jesus Rodriguez, Da Cunha

    Mastantuono ci sarà e vuole tornare ad accendersi nella sfida tutta argentina con Nico Paz. Occasione per schierare finalmente Jesus Rodriguez dopo l'infortunio di Diao. Da Cunha è partito fuori in Champions e tornerà titolare.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • MILAN-ATALANTA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Ramos, Moreira, De Ketelaere

    Ramos con fiducia e anche Moreira per un bonus. De Ketelaere da ex ha spesso dato problemi al Milan, quindi schieratelo.

  • JUVENTUS-LAZIO: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Kolo Muani, McKennie, Tavares, Noslin

    Kolo Muani si è sbloccato e va confermato, mentre McKennie potrebbe vivere una serata da bonus. Tavares on fire, così come Noslin che in questo momento è da sfruttare.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • AC Monza v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    MONZA-CAGLIARI: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Varela, Mendy, Fazzini

    Partita da +3 per Varela che ricordiamo essere anche rigorista. Mendy come terza punta è perfetto, Fazzini la scommessa per il centrocampo.

  • PARMA-TORINO: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Romero, Adams, Mandragora

    Il Parma si affida a Romero per i bonus, in leghe numerose può essere un'ottima mossa. Adams speranza del lunedì, Mandragora col classico tiro da fuori.

  • Pubblicità
    Pubblicità