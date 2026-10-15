Chi schierare al Fantacalcio nella 7ª giornata di Serie A: tutti i consigli

Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.
Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 20.45 di venerdì 16 ottobre, quando si giocherà Frosinone-Sassuolo.
Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.
Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 20.45 di venerdì 16 ottobre, quando si giocherà Frosinone-Sassuolo.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Ghedjemis, Bracaglia, Laurienté, Esposito
Partita che può regalarci goal e spettacolo: fiducia a Ghedjemis per il primo +3, in difesa invece puntate su Bracaglia. Nel Sassuolo c'è un Laurienté da bonus, oltre a Sebastiano Esposito.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Hainaut, Giovane, Lang
Hainaut è l'unico che può valere la pena sempre schierare nel Venezia. Chance importante per Giovane, può sfruttarla. Lang da confermare, anche dalla panchina, in assenza di Neres.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Bernardeschi, Bonny, Carlos Augusto
Senza Orsolini, Bernardeschi va schierato, anche perché rigorista. Bonny avrà le sue chance, magari anche da titolare dopo l'infortunio di Lautaro. Va messo a prescindere. Carlos Augusto in questo momento meglio di Dimarco.
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CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Pisilli, Pellegrini, El Shaarawy
Koné e Dybala non ci saranno, allora largo ai due sostituti Pisilli e Pellegrini. Nel Genoa puntiamo sull'ex El Shaarawy, tra i migliori contro la Fiorentina.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Davis, Vojvoda, Fatah
Stavolta sarà titolare, quindi zero dubbi sullo schierare o no Davis. Vojvoda da +1 per la difesa, Fatah sorpresa da leghe numerose: ha subito fatto goal alla prima da titolare.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Mastantuono, Jesus Rodriguez, Da Cunha
Mastantuono ci sarà e vuole tornare ad accendersi nella sfida tutta argentina con Nico Paz. Occasione per schierare finalmente Jesus Rodriguez dopo l'infortunio di Diao. Da Cunha è partito fuori in Champions e tornerà titolare.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Ramos, Moreira, De Ketelaere
Ramos con fiducia e anche Moreira per un bonus. De Ketelaere da ex ha spesso dato problemi al Milan, quindi schieratelo.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Kolo Muani, McKennie, Tavares, Noslin
Kolo Muani si è sbloccato e va confermato, mentre McKennie potrebbe vivere una serata da bonus. Tavares on fire, così come Noslin che in questo momento è da sfruttare.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Varela, Mendy, Fazzini
Partita da +3 per Varela che ricordiamo essere anche rigorista. Mendy come terza punta è perfetto, Fazzini la scommessa per il centrocampo.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Romero, Adams, Mandragora
Il Parma si affida a Romero per i bonus, in leghe numerose può essere un'ottima mossa. Adams speranza del lunedì, Mandragora col classico tiro da fuori.