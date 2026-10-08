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Consigli Fantacalcio
Marco Trombetta

Chi schierare al Fantacalcio nella 6ª giornata di Serie A: tutti i consigli

Fantacalcio

Tutti i consigli per il Fantacalcio nella 6ª giornata di Serie A. Chi schierare partita per partita.

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Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.

Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 15 di sabato 10 ottobre, quando si giocherà Genoa-Fiorentina.

  • GENOA-FIORENTINA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Osmajic, Pellegrino, Ndour

    Dare fiducia a Osmajic ci sta, è il giocatore più in forma del Genoa e quello con più possibilità di portare bonus. Pellegrino si è sbloccato e potrebbe segnare ancora, Ndour scatenato in Nazionale, va schierato.

  • INTER-PARMA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Bonny, Sucic, Romero

    Possibile chance per Bonny da ex con Lautaro destinato al riposo. Occasione anche per Sucic dopo l'infortunio di Mkhitaryan. Sono entrambi da sfruttare in questa giornata. Romero in leghe numerose può essere una bella pescata.

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  • ACF Fiorentina v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    NAPOLI-FROSINONE: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Gilmour, Spinazzola, Schmid

    Gilmour sorpresa da bonus per il centrocampo, come a Firenze. Spinazzola rientra e può essere subito da +1. Schmid da sfruttare a centrocampo, è il faro tecnico del Frosinone.

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  • COMO-ROMA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Diao, Milla, De Roon, Pellegrini

    Diao sta benissimo, va schierato senza dubbi. Milla da bonus e occhio a De Roon come sostituto di Cristante. Pellegrini da schierare a prescindere, Gasperini potrebbe anche schierarlo titolare.

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  • LECCE-BOLOGNA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Ilic, Orsolini, Piccoli

    Ilic per il centrocampo è una bella scommessa, Orsolini torna titolare e si mette al 100%: il Bologna ha bisogno di lui. Piccoli può lasciare il segno da ex.

  • FBL-EUR-NATIONS-DEN-WALAFP

    LAZIO-MONZA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Isaksen, Pinamonti, Varela

    Con Cancellieri non al top, per Isaksen è arrivato il momento di incidere. Fiducia a Pinamonti, anche dalla panchina può regalarvi un +3. Varela può segnare ovunque ed è anche rigorista.

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  • SASSUOLO-MILAN: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Berardi, Chukwueze, Cisse

    Non si può non schierare Berardi contro il Milan, per lui parlano i numeri. Chukwueze con fiducia nel nuovo modulo a 4, Cisse un jolly da sfruttare a prescindere dal minutaggio.

  • CAGLIARI-JUVENTUS: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Mendy, Kolo Muani, Alajbegovic

    Mendy è un bel talento, da terza punta in leghe numerose è una bella mossa. Kolo Muani può sbloccarsi definitivamente alla ripresa del campionato, Alajbegovic a segno anche con la Nazionale, merita un posto a centrocampo.

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  • Atalanta BC v Cagliari Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    ATALANTA-VENEZIA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Kessié, De Ketelaere, Yeboah

    Serata da bonus per Kessié, magari anche su calcio di rigore. De Ketelaere per un +3, Yeboah è quello che crea più occasioni nel Venezia, come terza punta ci sta.

  • TORINO-UDINESE: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Simeone, Davis, Ekkelenkamp

    Simeone deve sbloccarsi, per lui e per il Torino: può essere la partita giusta. Davis sta bene e sarà titolare, non si lascia fuori. Ekkelenkamp sempre potenzialmente da bonus, specie in trasferta.

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