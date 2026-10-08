Chi schierare al Fantacalcio nella 6ª giornata di Serie A: tutti i consigli

Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.
Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 15 di sabato 10 ottobre, quando si giocherà Genoa-Fiorentina.
Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.
Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 15 di sabato 10 ottobre, quando si giocherà Genoa-Fiorentina.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Osmajic, Pellegrino, Ndour
Dare fiducia a Osmajic ci sta, è il giocatore più in forma del Genoa e quello con più possibilità di portare bonus. Pellegrino si è sbloccato e potrebbe segnare ancora, Ndour scatenato in Nazionale, va schierato.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Bonny, Sucic, Romero
Possibile chance per Bonny da ex con Lautaro destinato al riposo. Occasione anche per Sucic dopo l'infortunio di Mkhitaryan. Sono entrambi da sfruttare in questa giornata. Romero in leghe numerose può essere una bella pescata.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Gilmour, Spinazzola, Schmid
Gilmour sorpresa da bonus per il centrocampo, come a Firenze. Spinazzola rientra e può essere subito da +1. Schmid da sfruttare a centrocampo, è il faro tecnico del Frosinone.
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CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Diao, Milla, De Roon, Pellegrini
Diao sta benissimo, va schierato senza dubbi. Milla da bonus e occhio a De Roon come sostituto di Cristante. Pellegrini da schierare a prescindere, Gasperini potrebbe anche schierarlo titolare.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Ilic, Orsolini, Piccoli
Ilic per il centrocampo è una bella scommessa, Orsolini torna titolare e si mette al 100%: il Bologna ha bisogno di lui. Piccoli può lasciare il segno da ex.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Isaksen, Pinamonti, Varela
Con Cancellieri non al top, per Isaksen è arrivato il momento di incidere. Fiducia a Pinamonti, anche dalla panchina può regalarvi un +3. Varela può segnare ovunque ed è anche rigorista.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Berardi, Chukwueze, Cisse
Non si può non schierare Berardi contro il Milan, per lui parlano i numeri. Chukwueze con fiducia nel nuovo modulo a 4, Cisse un jolly da sfruttare a prescindere dal minutaggio.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Mendy, Kolo Muani, Alajbegovic
Mendy è un bel talento, da terza punta in leghe numerose è una bella mossa. Kolo Muani può sbloccarsi definitivamente alla ripresa del campionato, Alajbegovic a segno anche con la Nazionale, merita un posto a centrocampo.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Kessié, De Ketelaere, Yeboah
Serata da bonus per Kessié, magari anche su calcio di rigore. De Ketelaere per un +3, Yeboah è quello che crea più occasioni nel Venezia, come terza punta ci sta.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Simeone, Davis, Ekkelenkamp
Simeone deve sbloccarsi, per lui e per il Torino: può essere la partita giusta. Davis sta bene e sarà titolare, non si lascia fuori. Ekkelenkamp sempre potenzialmente da bonus, specie in trasferta.