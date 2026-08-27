Chi schierare al Fantacalcio nella 2ª giornata di Serie A: tutti i consigli

CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - De Bruyne, Hojlund, Baturina, Da Cunha

Per l'impatto avuto contro il Genoa, schierare De Bruyne è d'obbligo. Hojlund non ha iniziato alla grande, ma non va lasciato fuori. Baturina da bonus, Da Cunha torna titolare e occhio ai rigori.