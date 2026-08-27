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Consigli Fantacalcio
Marco Trombetta

Chi schierare al Fantacalcio nella 2ª giornata di Serie A: tutti i consigli

Fantacalcio

Tutti i consigli per il Fantacalcio nella 2ª giornata di Serie A. Chi schierare partita per partita.

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Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.

Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 20.45 di venerdì 28 agosto, quando si giocherà Milan-Venezia.

  • MILAN-VENEZIA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Cissé, Loftus-Cheek, Chukwueze, Yeboah

    Cissè sarà ancora titolare, se lo avete preso come scommessa va lanciato. Loftus-Cheek con fiducia, Chukwueze ancora da bonus. Yeboah può sorprendere nel Venezia.

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  • FIORENTINA-FROSINONE: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Pellegrino, Ndour, De Gea, Raimondo

    La Fiorentina vuole riscattarsi dopo l'inizio horror con la Roma. Pellegrino, con l'addio di Kean, va schierato. Ndour da bonus per il centrocampo, De Gea stavolta può fare clean sheet, ma un Raimondo in leghe numerose può valere la pena rischiarlo.

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  • Bowie SassuoloGetty Images

    SASSUOLO-TORINO: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Bowie, Volpato, Simeone, Fortini

    Partito Pinamonti, tocca a Bowie dare subito una risposta: schieratelo. Berardi ancora out, date fiducia a Volpato. Simeone per il primo +3 stagionale, Fortini la sorpresa per la difesa.

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  • MONZA-UDINESE: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Varela, Davis, Ekkelenkamp

    Se avete scommesso a 1 su Varela, è il momento di spingere con lui. Davis pronto a rientrare, non lasciatelo fuori, magari copritevi. Ekkelenkamp in posizione più avanzata può regalarvi un bonus.

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  • JUVENTUS-PARMA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Boga, Alajbegovic, Bernabé

    Boga il sostituto di Yildiz, come terzo slot per l'attacco è l'ideale. Ma attenzione ad Alajbegovic, potete schierarlo a prescindere sperando in un impatto dalla panchina. Il Parma fatica davanti, ma Bernabé è sempre una certezza di buon voto.

  • De Bruyne Vasquez Genoa NapoliGetty

    NAPOLI-COMO: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - De Bruyne, Hojlund, Baturina, Da Cunha

    Per l'impatto avuto contro il Genoa, schierare De Bruyne è d'obbligo. Hojlund non ha iniziato alla grande, ma non va lasciato fuori. Baturina da bonus, Da Cunha torna titolare e occhio ai rigori.

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  • LAZIO-GENOA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Dia, Taylor, Vitinha

    Dia, in attesa di Pinamonti, si è dimostrato all'altezza alla prima. Ci sta rilanciarlo. Taylor ci piace per il centrocampo, Vitinha una mossa da leghe numerose.

  • CAGLIARI-INTER: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Maldini, Sucic, Thuram

    Maldini sente la partita, può essere una bella intuizione. Nell'Inter si schierano tutti, anche Sucic e Thuram. Stavolta il francese avrà minuti e vale la pena metterlo comunque.

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  • Falcone LecceGetty Images

    LECCE-ROMA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Falcone, Mora, Molina

    Falcone, da romanista, contro la Roma, ha sempre tirato fuori prestazioni clamorose. Mora ha stregato subito Gasperini, non lasciatelo in panchina. Molina pronto al rientro, può lasciare subito il segno.

  • ATALANTA-BOLOGNA: CONSIGLI FANTACALCIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - De Ketelaere, Samardzic, Cambiaghi

    CDK torna a disposizione, merita un posto nella vostra formazione a prescindere dal minutaggio. Samardzic la mossa a centrocampo, Cambiaghi la possibile sorpresa. Da centrocampista vale la pena rischiarlo.

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