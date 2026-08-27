Chi schierare al Fantacalcio nella 2ª giornata di Serie A: tutti i consigli

Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.
Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 20.45 di venerdì 28 agosto, quando si giocherà Milan-Venezia.
Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.
Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 20.45 di venerdì 28 agosto, quando si giocherà Milan-Venezia.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Cissé, Loftus-Cheek, Chukwueze, Yeboah
Cissè sarà ancora titolare, se lo avete preso come scommessa va lanciato. Loftus-Cheek con fiducia, Chukwueze ancora da bonus. Yeboah può sorprendere nel Venezia.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Pellegrino, Ndour, De Gea, Raimondo
La Fiorentina vuole riscattarsi dopo l'inizio horror con la Roma. Pellegrino, con l'addio di Kean, va schierato. Ndour da bonus per il centrocampo, De Gea stavolta può fare clean sheet, ma un Raimondo in leghe numerose può valere la pena rischiarlo.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Bowie, Volpato, Simeone, Fortini
Partito Pinamonti, tocca a Bowie dare subito una risposta: schieratelo. Berardi ancora out, date fiducia a Volpato. Simeone per il primo +3 stagionale, Fortini la sorpresa per la difesa.
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CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Varela, Davis, Ekkelenkamp
Se avete scommesso a 1 su Varela, è il momento di spingere con lui. Davis pronto a rientrare, non lasciatelo fuori, magari copritevi. Ekkelenkamp in posizione più avanzata può regalarvi un bonus.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Boga, Alajbegovic, Bernabé
Boga il sostituto di Yildiz, come terzo slot per l'attacco è l'ideale. Ma attenzione ad Alajbegovic, potete schierarlo a prescindere sperando in un impatto dalla panchina. Il Parma fatica davanti, ma Bernabé è sempre una certezza di buon voto.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - De Bruyne, Hojlund, Baturina, Da Cunha
Per l'impatto avuto contro il Genoa, schierare De Bruyne è d'obbligo. Hojlund non ha iniziato alla grande, ma non va lasciato fuori. Baturina da bonus, Da Cunha torna titolare e occhio ai rigori.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Dia, Taylor, Vitinha
Dia, in attesa di Pinamonti, si è dimostrato all'altezza alla prima. Ci sta rilanciarlo. Taylor ci piace per il centrocampo, Vitinha una mossa da leghe numerose.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Maldini, Sucic, Thuram
Maldini sente la partita, può essere una bella intuizione. Nell'Inter si schierano tutti, anche Sucic e Thuram. Stavolta il francese avrà minuti e vale la pena metterlo comunque.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Falcone, Mora, Molina
Falcone, da romanista, contro la Roma, ha sempre tirato fuori prestazioni clamorose. Mora ha stregato subito Gasperini, non lasciatelo in panchina. Molina pronto al rientro, può lasciare subito il segno.
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - De Ketelaere, Samardzic, Cambiaghi
CDK torna a disposizione, merita un posto nella vostra formazione a prescindere dal minutaggio. Samardzic la mossa a centrocampo, Cambiaghi la possibile sorpresa. Da centrocampista vale la pena rischiarlo.