Chi lascia l'Inter dopo Frattesi: tra esuberi e giocatori in bilico, la situazione di Pavard, Luis Henrique e Asllani

L'elemento più prestigioso, in questo senso, è Benjamin Pavard. Che no, non può proprio essere chiamato "esubero". Sia per la carriera che ha avuto fin qui che per il ruolo che sta ricoprendo in rosa.

Pavard è tornato dal prestito al Marsiglia e, come noto, è l'ago della bilancia in difesa. Ovvero: se parte c'è la possibilità (quasi una certezza) che arrivi un altro centrale, altrimenti niente di fatto, con l'Inter che almeno a gennaio giostrerà i sei elementi che attualmente sono a disposizione di Chivu.

Solo che il tempo passa, Pavard si è messo completamente a disposizione dell'allenatore disputando un buon precampionato e le chances di addio diminuiscono di giorno in giorno. Specialmente ora che Cristian Romero, il primo obiettivo in entrata, se n'è andato all'Atletico Madrid.

Pavard, insomma, appare destinato a rimanere all'Inter dopo un'intera estate sull'uscio. I nerazzurri continuano ad attendere offerte e in caso di buona proposta qualcosa potrà accadere, ma nulla fin qui si è davvero concretizzato in questo senso. Fermo restando che gli ultimi giorni del mercato, come noto, sono i più scoppiettanti in questo senso.