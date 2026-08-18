Chi lascia l'Inter dopo Frattesi: tra esuberi e giocatori in bilico, la situazione di Pavard, Luis Henrique e Asllani

Davide Frattesi ha salutato la compagnia. Ha salutato l'Inter e se n'è andato alla Lazio, dove avrà finalmente la possibilità di giocare a differenza di quanto avrebbe fatto (e ha fatto) a Milano.
Ma il centrocampista romano non sarà l'unico ad andarsene. Almeno nei piani della società, che ha tutta l'intenzione di sfoltire ulteriormente la propria rosa con l'intento di ripopolarla successivamente. Con giocatori di maggior gradimento, s'intende.
Chi lascerà dunque l'Inter nelle ultime due settimane del mercato estivo? Chi prenderà un'altra strada? Il punto tra esuberi e giocatori in bilico.
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