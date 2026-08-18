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Pavard Luis Henrique AsllaniGetty Images
Stefano Silvestri

Chi lascia l'Inter dopo Frattesi: tra esuberi e giocatori in bilico, la situazione di Pavard, Luis Henrique e Asllani

Calciomercato
Serie A
Inter vs Monza
Inter
Monza

Il centrocampista romano è ufficialmente passato alla Lazio, ma non sarà l'unico a salutare i nerazzurri: i piani del club nelle ultime due settimane del mercato estivo.

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Davide Frattesi ha salutato la compagnia. Ha salutato l'Inter e se n'è andato alla Lazio, dove avrà finalmente la possibilità di giocare a differenza di quanto avrebbe fatto (e ha fatto) a Milano.

Ma il centrocampista romano non sarà l'unico ad andarsene. Almeno nei piani della società, che ha tutta l'intenzione di sfoltire ulteriormente la propria rosa con l'intento di ripopolarla successivamente. Con giocatori di maggior gradimento, s'intende.

Chi lascerà dunque l'Inter nelle ultime due settimane del mercato estivo? Chi prenderà un'altra strada? Il punto tra esuberi e giocatori in bilico.


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  • MA PAVARD CHE FA?

    L'elemento più prestigioso, in questo senso, è Benjamin Pavard. Che no, non può proprio essere chiamato "esubero". Sia per la carriera che ha avuto fin qui che per il ruolo che sta ricoprendo in rosa.

    Pavard è tornato dal prestito al Marsiglia e, come noto, è l'ago della bilancia in difesa. Ovvero: se parte c'è la possibilità (quasi una certezza) che arrivi un altro centrale, altrimenti niente di fatto, con l'Inter che almeno a gennaio giostrerà i sei elementi che attualmente sono a disposizione di Chivu.

    Solo che il tempo passa, Pavard si è messo completamente a disposizione dell'allenatore disputando un buon precampionato e le chances di addio diminuiscono di giorno in giorno. Specialmente ora che Cristian Romero, il primo obiettivo in entrata, se n'è andato all'Atletico Madrid.

    Pavard, insomma, appare destinato a rimanere all'Inter dopo un'intera estate sull'uscio. I nerazzurri continuano ad attendere offerte e in caso di buona proposta qualcosa potrà accadere, ma nulla fin qui si è davvero concretizzato in questo senso. Fermo restando che gli ultimi giorni del mercato, come noto, sono i più scoppiettanti in questo senso.

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  • ASLLANI FUORI DA OGNI PIANO

    Chi certamente non rientra nei piani dell'Inter è Kristjan Asllani. L'ex bambino prodigio dell'Empoli è completamente fuori dal progetto di Chivu, che ha deciso di non convocarlo per la tournée delle scorse settimane.

    Un segnale chiaro, chiarissimo. Con tanto di comunicazione arrivata a chi cura gli interessi del centrocampista albanese, reduce dai prestiti a Torino e Besiktas: Chivu non è intenzionato a prenderlo in considerazione in vista della prossima stagione.

    A differenza di Pavard, insomma, Asllani è un vero e proprio esubero. L'Inter sta cercando acquirenti, il giocatore aspetta. Il problema è che, proprio come nel caso del francese, anche qui poco o niente si è mosso di davvero concreto.

    Al netto di interessamenti e sondaggi, l'Inter non ha cioè intavolato vere e proprie trattative per la cessione di Asllani. Dovrà farlo, però, anche a costo di procedere con l'ennesimo prestito e rischiare di ritrovarselo in rosa tra sei mesi o un anno.

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  • LUIS HENRIQUE-ROMA, A CHE PUNTO SIAMO

    Il caso degli ultimi giorni ha però riguardato un altro elemento della rosa dell'Inter: Luis Henrique. A sorpresa la Roma è arrivata a tanto così dalla chiusura con i nerazzurri, che però non si è ancora verificata.

    L'accordo totale tra i due club, che sembrava dietro l'angolo, non si è ancora concretizzato. Questione di cifre, ma anche di formula: l'Inter chiede di cedere Luis Henrique in prestito con diritto trasformabile in obbligo di riscatto, magari facilmente raggiungibile e magari arrivando a una trentina di milioni complessivi.

    L'ex giocatore del Marsiglia, in ogni caso, non è l'unico nome presente nella lista della Roma: ci sono anche Udogie del Tottenham e Cacciamani del Torino.

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  • Curtis Jones LiverpoolGetty Images

    LE ULTIME ENTRATE

    Per quanto riguarda una o più possibili entrate finali, come noto, proprio l'addio di Frattesi ha rinvigorito le speranze dell'Inter di arrivare a Curtis Jones. L'inglese non è una prima scelta al Liverpool, piace da tempo ai nerazzurri e una nuova offerta partirà in direzione Merseyside.

    Andrà poi compresa la situazione legata allo stesso Luis Henrique. Nel senso che il brasiliano dovrà essere rimpiazzato nel caso effettivamente la Roma arrivasse a produrre un affondo decisivo.

    Con chi? L'identikit tracciato da Chivu è abbastanza chiaro: al tecnico romeno non dispiacerebbe un altro esterno con caratteristiche piuttosto offensive, diverso dunque da Spence, capace di offrire all'Inter alternative tattiche. Un Diaby, ad esempio. O un Nico Gonzalez. Profili che, non a caso, sono già stati accostati al club milanese.

    In difesa, come detto, allo stato delle cose non accadrà nulla: un eventuale ingresso è subordinato unicamente al possibile addio di Pavard, scenario che sta diventando sempre più debole man mano che ci si avvicina al gong del mercato.

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