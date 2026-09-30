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Saelemaekers Moreira CisseGetty Images
Stefano Silvestri

Chi gioca Sassuolo-Milan al posto di Saelemaekers: da Moreira a Cisse, le opzioni per Amorim

Serie A
Milan
Sassuolo vs Milan
Sassuolo
A. Saelemaekers

Il belga si è fermato in allenamento per un trauma distorsivo a una caviglia e non dovrebbe recuperare per il ritorno del campionato: chi può giocare sulla trequarti.

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Un buon ingresso dalla panchina contro il Benfica, la titolarità contro il Lecce. Ma proprio quando stava iniziando a ingranare, Alexis Saelemaekers è stato costretto a fermarsi.

Il jolly belga, come annunciato martedì dal Milan, "ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra durante l’allenamento odierno. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso lesioni ossee e danni capsulo-legamentosi. Il recupero verrà valutato giorno per giorno".

Ciò significa che Saelemaekers, con ogni probabilità, non sarà a disposizione di Ruben Amorim contro il Sassuolo, domenica 11 ottobre, nella prima partita rossonera dopo la sosta. O quantomeno non scenderà in campo dal primo minuto.

Chi giocherà dunque al suo posto? Le opzioni a disposizione dell'allenatore portoghese per la trequarti.


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  • DIEGO MOREIRA SCALPITA

    In prima fila può esserci Diego Moreira, jolly buono per tutte le occasioni: può fare l'esterno a tutta fascia, e questo era il piano iniziale di Amorim, ma anche giostrare sulla trequarti.

    Contro il Lecce l'ex giocatore dello Strasburgo, attualmente impegnato in Nazionale e in campo sia contro l'Italia che contro la Francia, ha preso proprio il posto di Saelemaekers a una ventina di minuti dalla fine. Amorim, peraltro, aveva di fatto già modificato il modulo, passando a una sorta di 4-4-2.

    Moreira, nel caso fosse effettivamente lui il prescelto di Amorim, giocherebbe sul centro-sinistra del 3-4-2-1 milanista. Dunque, in coppia con Pulisic e alle spalle di Gonçalo Ramos. E proverebbe a dare continuità alle tre reti messe a segno nelle ultime due di campionato, contro Lazio e Lecce.

  • ALTERNATIVA CISSE

    È un pochino tornato nei ranghi Alphadjo Cisse, perlomeno in relazione a quanto aveva fatto vedere nelle prime giornate di campionato. Normale: si parla pur sempre di un ragazzo di nemmeno 20 anni (li compirà a ottobre), peraltro impegnato con l'Under 21 azzurra in questi giorni.

    Cisse è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti contro il Lecce: in questo primissimo scorcio stagionale non era mai accaduto. In precedenza aveva faticato sia contro la Lazio che contro il Benfica.

    Per questo l'ex talento del Catanzaro, nonostante una stima nei suoi confronti che Amorim ha più volte espresso sia a parole che con i fatti, è oggi da considerarsi in seconda fila per la sostituzione di Saelemaekers: in pole, come detto, c'è il collega Moreira.

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  • Loftus-Cheek MilanGetty Images

    LOFTUS-CHEEK NELLE RETROVIE

    Titolare nelle prime partite, ha perso invece spazio Ruben Loftus-Cheek. E per questo motivo è arduo pensare che possa essere lui a prendere il posto di Saelemaekers al Mapei Stadium.

    L'inglese ex Chelsea, trattenuto dal Milan sul mercato nonostante il suo contratto vada in scadenza nel giugno del 2027, non ha offerto buone prestazioni fin qui. Con il rientro a pieno regime di Pulisic, non a caso, ha finito per perdere il posto proprio a favore dell'americano. E contro il Lecce si è pure preso qualche fischio da San Siro.

    Loftus-Cheek, peraltro, è stato sempre utilizzato sul centro-destra della coppia di trequartisti, non sul centro-sinistra. Ulteriore motivo che fa pensare a un'altra panchina contro il Sassuolo, dopo quelle contro Juventus, Lazio e Benfica.

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  • L'OPZIONE RABIOT

    Amorim ha un'ulteriore carta nella manica: l'avanzamento di Adrien Rabiot sulla linea della trequarti. Come avvenuto ad esempio contro la Juventus, nella sfida da ex della terza giornata.

    Rabiot, in realtà, arriva da un'ottima prestazione da centrocampista puro contro il Lecce. Con tanto di goal segnato in inserimento, quello del momentaneo raddoppio. Per questo dovrebbe essere confermato lì, tra i due in mezzo al campo, lasciando spazio ad altri compagni dietro al centravanti Gonçalo Ramos.

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  • Pulisic MilanGetty Images

    PULISIC PUNTO FERMO

    Il vero punto fermo del reparto di fantasia del Milan, a prescindere da chi giocherà accanto a lui, è un altro Christian Pulisic. Ora sì, davvero uscito dall'infortunio che ne ha condizionato un'estate intera.

    L'ex giocatore del Chelsea non è stato convocato da Pochettino per le amichevoli degli Stati Uniti programmate per questi giorni: il ct ha deciso di lasciarlo a Milanello per permettergli di recuperare in maniera ancora più completa, senza stressarlo tra viaggi intercontinentali e troppi minuti nelle gambe.

    Pulisic sarà certamente titolare contro il Sassuolo dopo aver finalmente trovato il modo di sbloccarsi contro il Lecce. Gran goal, peraltro. Il suo primo del 2026. Amorim conta sul suo desiderio di ripetersi e ora dovrà decidere, senza Saelemaekers, chi affiancargli.

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