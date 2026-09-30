Chi gioca Sassuolo-Milan al posto di Saelemaekers: da Moreira a Cisse, le opzioni per Amorim

Un buon ingresso dalla panchina contro il Benfica, la titolarità contro il Lecce. Ma proprio quando stava iniziando a ingranare, Alexis Saelemaekers è stato costretto a fermarsi.
Il jolly belga, come annunciato martedì dal Milan, "ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra durante l’allenamento odierno. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso lesioni ossee e danni capsulo-legamentosi. Il recupero verrà valutato giorno per giorno".
Ciò significa che Saelemaekers, con ogni probabilità, non sarà a disposizione di Ruben Amorim contro il Sassuolo, domenica 11 ottobre, nella prima partita rossonera dopo la sosta. O quantomeno non scenderà in campo dal primo minuto.
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