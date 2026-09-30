Chi gioca Sassuolo-Milan al posto di Saelemaekers: da Moreira a Cisse, le opzioni per Amorim

In prima fila può esserci Diego Moreira, jolly buono per tutte le occasioni: può fare l'esterno a tutta fascia, e questo era il piano iniziale di Amorim, ma anche giostrare sulla trequarti.

Contro il Lecce l'ex giocatore dello Strasburgo, attualmente impegnato in Nazionale e in campo sia contro l'Italia che contro la Francia, ha preso proprio il posto di Saelemaekers a una ventina di minuti dalla fine. Amorim, peraltro, aveva di fatto già modificato il modulo, passando a una sorta di 4-4-2.

Moreira, nel caso fosse effettivamente lui il prescelto di Amorim, giocherebbe sul centro-sinistra del 3-4-2-1 milanista. Dunque, in coppia con Pulisic e alle spalle di Gonçalo Ramos. E proverebbe a dare continuità alle tre reti messe a segno nelle ultime due di campionato, contro Lazio e Lecce.