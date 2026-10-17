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Wiafe GenoaGetty Images
Stefano Silvestri

Chi è Samuel Wiafe, all'esordio da titolare in Serie A a Roma: ruolo, caratteristiche tecniche e carriera del talento del Genoa

Serie A
Genoa
Roma vs Genoa
S. Wiafe

De Rossi sorprende e consegna la prima maglia dal primo minuto al giovanissimo Samuel Wiafe: chi è il classe 2008 che aveva già esordito in A contro la Fiorentina.

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A 18 anni, ecco l'esordio da titolare in Serie A: nell'undici titolare del Genoa, un po' a sorpresa, compare anche il nome del giovanissimo Samuel Wiafe.

Toccherà dunque a lui far parte del Grifone che sfiderà la Roma all'Olimpico nell'anticipo delle 20.45. Come detto, si tratta del debutto dall'inizio nella massima serie: non, però, di quello assoluto.

Ma chi è Wiafe? Tutto sul talento che De Rossi ha deciso di lanciare dal primo minuto sul campo dove lui stesso è cresciuto fino a diventare un'icona della Serie A.


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  • L'ARRIVO IN ITALIA E IL MODENA

    Intanto, una precisazione: Wiafe è italiano. Anche se il cognome tradisce origini africane. E anche se, in effetti, è nato in Ghana poco più di 18 anni fa, nel giugno del 2008.

    Il giovanissimo Samuel si trasferisce nel nostro paese nel 2020. Prima milita nelle giovanili della Cittadella Vis Modena, poi passa in quelle più prestigiose del Modena: l'Under 17, quindi la Primavera. Fino ad arrivare nella prima squadra dei Canarini.

    Il 2025/26 è l'anno della svolta: Wiafe si comporta talmente bene nella Primavera-2 da guadagnarsi sempre più spazio con Andrea Sottil. Esordisce in Serie B - partendo titolare - a marzo in casa della Virtus Entella, e alla fine saranno 9 le presenze complessive nel campionato cadetto.

  • IL PASSAGGIO AL GENOA

    Il Genoa lo segue da lontano e nelle prime settimane del mercato estivo decide di affondare il colpo. Missione riuscita: all'inizio di luglio, Wiafe diventa ufficialmente un giocatore rossoblù.

    Per averlo, il Grifone lo paga due milioni e mezzo di euro circa per un'operazione a titolo definitivo. Nell'affare vengono inseriti due giovani del vivaio ligure, ovvero Martino Odero e Leonardo Consiglio.

    “Affacciarsi alla Serie A Enilive è un sogno che si realizza - dice Wiafe all'epoca - ringrazio il Genoa e il Modena per l’opportunità. Arrivo con la certezza di avere molto da imparare e l’obiettivo di lavorare duro, per migliorare con spirito di sacrificio e senso di appartenenza”.

    “Uno dei punti della strategia del club - gli fa eco l'ex Chief of Football Diego Lopez - è individuare e investire su giovani di talento per il presente e per il futuro trovando anche il giusto percorso per lo sviluppo dei ragazzi cresciuti nel nostro settore giovanile. Diamo il benvenuto a Samuel, salutiamo Leonardo e Martino”.

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  • RUOLO E CARATTERISTICHE

    Wiafe è un centrocampista: può giocare a due in mezzo al campo, come a Roma in coppia con Frendrup, sia nella posizione di regista che di mezzala d'inserimento.

    Si tratta dunque di un giocatore particolarmente duttile, nonché favorito da un fisico già piuttosto formato. Anche l'altezza non è indifferente: più di un metro e 80 centimetri.

    Cos'ha visto in lui il Genoa oltre a questo? Intanto, una spiccata personalità nonostante la carta d'identità. In mezzo al campo Wiafe si fa sentire e non ha paura di farsi sentire: sia con i piedi che a parole, se è vero che all'esordio in A contro la Fiorentina è stato ammonito per aver protestato troppo con l'arbitro.


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  • Wiafe Havel GenoaGetty Images

    COME STA ANDANDO

    La partita contro la Fiorentina ha rappresentato come detto il debutto assoluto in Serie A: De Rossi lo ha inserito a mezz'ora circa dalla fine, in coppia con Vitinha, al posto di Messias ed El Shaarawy.

    In precedenza, però, Wiafe aveva già collezionato altre due presenze da titolare, entrambe in Coppa Italia: nella prima, ovvero il 4-1 contro l'Ascoli, aveva fornito un assist per il quarto e ultimo goal segnato da Havel.

    Nel frattempo, Wiafe è nel giro anche delle nazionali giovanili azzurre: tra la fine di settembre ha partecipato a un paio di amichevoli dell'Under 19, andando a segno contro la Turchia.

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