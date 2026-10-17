Chi è Samuel Wiafe, all'esordio da titolare in Serie A a Roma: ruolo, caratteristiche tecniche e carriera del talento del Genoa

Il Genoa lo segue da lontano e nelle prime settimane del mercato estivo decide di affondare il colpo. Missione riuscita: all'inizio di luglio, Wiafe diventa ufficialmente un giocatore rossoblù.

Per averlo, il Grifone lo paga due milioni e mezzo di euro circa per un'operazione a titolo definitivo. Nell'affare vengono inseriti due giovani del vivaio ligure, ovvero Martino Odero e Leonardo Consiglio.

“Affacciarsi alla Serie A Enilive è un sogno che si realizza - dice Wiafe all'epoca - ringrazio il Genoa e il Modena per l’opportunità. Arrivo con la certezza di avere molto da imparare e l’obiettivo di lavorare duro, per migliorare con spirito di sacrificio e senso di appartenenza”.

“Uno dei punti della strategia del club - gli fa eco l'ex Chief of Football Diego Lopez - è individuare e investire su giovani di talento per il presente e per il futuro trovando anche il giusto percorso per lo sviluppo dei ragazzi cresciuti nel nostro settore giovanile. Diamo il benvenuto a Samuel, salutiamo Leonardo e Martino”.