Chi è Samuel Wiafe, all'esordio da titolare in Serie A a Roma: ruolo, caratteristiche tecniche e carriera del talento del Genoa

A 18 anni, ecco l'esordio da titolare in Serie A: nell'undici titolare del Genoa, un po' a sorpresa, compare anche il nome del giovanissimo Samuel Wiafe.
Toccherà dunque a lui far parte del Grifone che sfiderà la Roma all'Olimpico nell'anticipo delle 20.45. Come detto, si tratta del debutto dall'inizio nella massima serie: non, però, di quello assoluto.
Ma chi è Wiafe? Tutto sul talento che De Rossi ha deciso di lanciare dal primo minuto sul campo dove lui stesso è cresciuto fino a diventare un'icona della Serie A.
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