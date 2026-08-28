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Lelio Donato

Chi è Leonardo Balerdi, il difensore argentino vicino alla Roma: il punto sulla trattativa col Marsiglia e cosa manca per chiudere

Calciomercato
Roma

La Roma ha individuato nel centrale argentino il profilo giusto per completare il reparto di Gasperini dopo la cessione di Ziolkowski. I giallorossi hanno già il sì di Balerdi, che può giocare in tutti i ruoli della difesa a tre.

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Il calciomercato della Roma non è ancora finito.

Dopo l'affare saltato col Fenerbahce per Oosterwolde, i giallorossi ora puntano a sistemare la difesa e regalare a Gasperini un altro rinforzo.

Il nome caldo nelle ultime ore è quello di Leonardo Balerdi, centrale argentino del Marsiglia già seguito in passato.

Stavolta però potrebbe essere davvero quella buona per vederlo indossare la maglia della Roma: ma cosa manca per chiudere?

  • BALERDI ALLA ROMA: COSA MANCA

    La Roma ha scelto Leonardo Balerdi dopo aver sondato altre piste.

    I giallorossi hanno già incassato l'ok del giocatore che nella Capitale ritroverebbe molti connazionali.

    Anche il Marsiglia è disposto a cedere il difensore. La formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto condizionato alle presenze.

    Nelle prossime ore potrebbe quindi arrivare la fumata bianca per il trasferimento di Balerdi alla Roma.

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  • CHI È BALERDI: RUOLO E CARATTERISTICHE

    Leonardo Balerdi, come detto, è un difensore di nazionalità argentina. Ha 27 anni.

    Dal 2020 milita nelle file del Marsiglia di cui è diventato capitano già durante la gestione di Roberto De Zerbi.

    Balerdi può giocare indifferentemente sia come braccetto che come perno centrale della linea a tre.

    A soli vent'anni ha lasciato il Boca Juniors per trasferirsi al Borussia Dortmund, prima di trovare casa a Marsiglia.

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  • UNA SOLUZIONE D'ESPERIENZA

    Nelle idee della Roma il nuovo difensore sarà il vice Ndicka.

    L'argentino infatti prenderebbe numericamente il posto di Ziolkowski che in queste ore sta completando il trasferimento al Monza.

    In caso di necessità comunque come detto Balerdi potrebbe sostituire anche Mancini o Hermoso, rappresentando una soluzione di affidabilità ed esperienza.

    Il Marsiglia, alle prese da tempo con problemi economici, è pronto a cedere l'argentino. Ora tocca alla Roma affondare definitivamente il colpo alzando ulteriormente il livello della rosa.

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