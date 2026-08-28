Chi è Leonardo Balerdi, il difensore argentino vicino alla Roma: il punto sulla trattativa col Marsiglia e cosa manca per chiudere

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Il calciomercato della Roma non è ancora finito.
Dopo l'affare saltato col Fenerbahce per Oosterwolde, i giallorossi ora puntano a sistemare la difesa e regalare a Gasperini un altro rinforzo.
Il nome caldo nelle ultime ore è quello di Leonardo Balerdi, centrale argentino del Marsiglia già seguito in passato.
Stavolta però potrebbe essere davvero quella buona per vederlo indossare la maglia della Roma: ma cosa manca per chiudere?