Chi è Dario Osorio, un vecchio pallino del Milan: l'ala cilena accostata ad Alexis Sanchez che vola nel Midtjylland

L'ultima tentazione del Milan porta ad un nome che negli ambienti rossoneri circola da anni: Dario Esteban Osorio Osorio. No, nessun errore di battitura: la ripetizione è dovuta al cognome uguale della madre e del padre. Un profilo che il Diavolo segue da tantissimo tempo: nel 2023, con Maldini e Massara al comando, l'esterno cileno classe 2004, all'epoca in forza all'Universidad de Chile, era stato a un passo dal firmare con il club rossonero, prima di optare per un approdo più soft su suolo europeo, scegliendo il progetto dei danesi del Midtjylland come prima tappa del suo percorso nel Vecchio Continente.
Adesso il Milan, dopo averlo seguito nel corso delle tre stagioni in Danimarca, è tornato sulle sue tracce: il prezzo è lievitato, con una valutazione da circa 15-20 milioni di euro, in virtù dei 23 goal e 16 assist collezionati in 114 partite con la maglia del club di Herning.