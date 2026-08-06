Chi è Dario Osorio, un vecchio pallino del Milan: l'ala cilena accostata ad Alexis Sanchez che vola nel Midtjylland

Nato il 24 gennaio 2004 a Hijuelas, nella regione di Valparaíso in Cile, Darío Osorio ha iniziato a calcare i campi di calcio sin da bambino nelle competizioni locali della Escuela Municipal de Hijuelas e con la maglia del Deportivo Magallanes. La svolta è arruvata nel 2016, quando all'età di undici anni ha superato una selezione organizzata dall'Universidad de Chile ed è entrato a far parte del Centro Deportivo Azul (CDA), trasferendosi a vivere nella "Casa Azul", la struttura residenziale del club. Il distacco dai genitori non è stato facile ma ha sicuramente contribuito a forgiare il carattere forte e deciso di Dario.

Alto 1,84 m e dotato di una corporatura longilinea ma resistente, Osorio ha scalato le gerarchie giovanili della U, mettendosi in luce come esterno d'attacco. Dal 2022 è nel giro della Nazionale cilena, con la quale ha collezionato 25 presenze realizzando 3 goal.