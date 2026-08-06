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Dario Osorio GFX HICGOAL
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Chi è Dario Osorio, un vecchio pallino del Milan: l'ala cilena accostata ad Alexis Sanchez che vola nel Midtjylland

Calciomercato
D. Osorio
Milan
FC Nordsjaelland

Classe 2004, cresciuto nella U de Chile, Dario Osorio dopo 3 anni in Danimarca è pronto al grande salto: il Milan lo aveva cercato già prima del suo approdo al Midtjylland ma ora potrebbe tornare alla carica.

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L'ultima tentazione del Milan porta ad un nome che negli ambienti rossoneri circola da anni: Dario Esteban Osorio Osorio. No, nessun errore di battitura: la ripetizione è dovuta al cognome uguale della madre e del padre. Un profilo che il Diavolo segue da tantissimo tempo: nel 2023, con Maldini e Massara al comando, l'esterno cileno classe 2004, all'epoca in forza all'Universidad de Chile, era stato a un passo dal firmare con il club rossonero, prima di optare per un approdo più soft su suolo europeo, scegliendo il progetto dei danesi del Midtjylland come prima tappa del suo percorso nel Vecchio Continente.

Adesso il Milan, dopo averlo seguito nel corso delle tre stagioni in Danimarca, è tornato sulle sue tracce: il prezzo è lievitato, con una valutazione da circa 15-20 milioni di euro, in virtù dei 23 goal e 16 assist collezionati in 114 partite con la maglia del club di Herning.

  • CHI È DARIO OSORIO

    Nato il 24 gennaio 2004 a Hijuelas, nella regione di Valparaíso in Cile, Darío Osorio ha iniziato a calcare i campi di calcio sin da bambino nelle competizioni locali della Escuela Municipal de Hijuelas e con la maglia del Deportivo Magallanes. La svolta è arruvata nel 2016, quando all'età di undici anni ha superato una selezione organizzata dall'Universidad de Chile ed è entrato a far parte del Centro Deportivo Azul (CDA), trasferendosi a vivere nella "Casa Azul", la struttura residenziale del club. Il distacco dai genitori non è stato facile ma ha sicuramente contribuito a forgiare il carattere forte e deciso di Dario.

    Alto 1,84 m e dotato di una corporatura longilinea ma resistente, Osorio ha scalato le gerarchie giovanili della U, mettendosi in luce come esterno d'attacco. Dal 2022 è nel giro della Nazionale cilena, con la quale ha collezionato 25 presenze realizzando 3 goal.

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  • L'ESPLOSIONE ALLA U DE CHILE

    L'impatto di Darío Osorio nel calcio professionistico cileno è stato fulmineo. Dopo essere stato aggregato alla prima squadra nel corso del 2021, il suo debutto è arrivato nel gennaio 2022 durante il Torneo Internacional de Verano disputato in Argentina. Subentrato nel secondo tempo contro i storici rivali del Colo-Colo, a soli dieci giorni dal compiere diciotto anni, ha realizzato una splendida rete coast-to-coast, rubando palla a metà campo e fulminando la difesa avversaria.

    L'esordio ufficiale in Primera División è arrivato poche settimane dopo, contro il Ñublense, e il 27 marzo 2022, nel match contro l'Unión Española, Osorio ha siglato anche il suo primo goal in campionato. Da quel momento, la stampa e i tifosi lo hanno ribattezzato "La nueva joya azul", indicandolo come il talento più brillante uscito dalle giovanili dell'Universidad de Chile nell'ultimo decennio. Le sue prestazioni, fatte di accelerazioni palla al piede, dribbling e goal decisivi, hanno rapidamente attirato l'attenzione dei principali scout europei.


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  • LA CRESCITA AL MIDTJYLLAND

    Il 31 agosto 2023, nelle ultime ore di mercato estivo, Osorio ha spiccato il grande salto nel calcio europeo firmando un contratto quinquennale con il Midtjylland, club di vertice della Superliga danese. Nei suoi tre anni in Danimarca l'ala cilena ha vissuto una crescita atletica e tattica di grandissimo rilievo. Superata una prima fase di adattamento ai ritmi intensi e alla fisicità del calcio scandinavo, Osorio è diventato rapidamente una pedina inamovibile per lo scacchiere offensivo del club di Herning.

    Durante le sue tre stagioni al Midtjylland, è risultato determinante sia in campionato che nelle competizioni europee, accumulando esperienza tra UEFA Europa League e turni preliminari continentali. Ha mostrato una spiccata capacità di incidere nei momenti cruciali dei match, firmando reti spettacolari e goal decisivi nei minuti di recupero. La sua continuità di rendimento e l'importanza centrale nel progetto sportivo hanno spinto la dirigenza del Midtjylland a blindarlo, ufficializzando un prolungamento di contratto fino al 2030, a testimonianza della sua affermazione nel calcio danese ed europeo.

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  • LE CARATTERISTICHE TECNICHE

    Dal punto di vista tecnico e tattico, Darío Osorio incarna il perfetto modello di ala a piede invertito. Mancino naturale dotato di un'ottima tecnica di base e sensibilità nel tocco di palla, la sua posizione ideale e quella in cui ha reso meglio in assoluto è sull'out di destra. Partendo largo sulla corsia di competenza, ha la tendenza ad accentrarsi verso il centro del campo per liberare il suo piede sinistro preferito, creando un costante pericolo per le difese avversarie. Può giocare da ala nel tridente o in un 4-2-3-1, ma è stato schierato anche da esterno a tutta fascia.

    Le sue skills principali si concentrano su tre aspetti dominanti: tiro dalla media e lunga distanza (possiede una conclusione di sinistro potente e precisa, capace di trovare angoli difficili sia in corsa che da palla inattiva), progressione e cambio di passo (dispone di una notevole accelerazione nei primi metri e di una falcata veloce negli spazi aperti, che gli permette di saltare il diretto marcatore nell'uno contro uno), visione e duttilità tattica (sebbene renda al massimo come esterno destro offensivo, la sua intelligenza tattica gli consente di agire all'occorrenza anche da trequartista o esterno a tutta fascia, abbinando il lavoro creativo alle coperture difensive richieste nel calcio europeo moderno).

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  • IL PARAGONE CON ALEXIS SANCHEZ

    "Osorio è senza dubbio pronto sia per la Serie A che per la Premier League e la Bundesliga - ha raccontato il ds Kristian Kjaer in una recente intervista a Calciomercato.com - È velocissimo, copre molto terreno, è molto intenso. Ha un’estrema velocità nei primi metri ed è molto bravo nel pressing. Può puntarti e andare a sinistra, può andare a destra. Ha una finalizzazione fantastica con il suo sinistro e gli piace combinare coi compagni. Lo paragonano sempre ad Alexis Sanchez. Può giocare in un 4-3-3, in un 3-4-3. Può giocare in un 3-5-2. In questo momento giochiamo più o meno con un 3-5-2, o una sua variante e lui sta facendo molto bene a tutta fascia".

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