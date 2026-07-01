Chi è Cipenga, l'ala che non ha mai giocato in prima serie ma ha spaventato l'Inghilterra ai Mondiali

Una vera e propria favola per Brian Kibambe Cipenga, nato a Kinshasa nel 1998 ma trasferitosi da giovanissimo in Portogallo, dove ha iniziato e finora vissuto quasi tutta la sua carriera calcistica. Sempre in realtà di "provincia".





Dalle giovanili del Boavista, giocando poi solo con la seconda squadra, al Freamunde. Nel 2019 il trasferimento al Famalicao che poteva consacrarlo, invece solo presenze con la formazione Under 23.





E allora via per ripartire in altre piazze: l'SC Ideal nella quarta divisione portoghese, poi l'Anadia in terza divisione e infine il Vilaverdense, che ha contribuito a portare dalla quarta alla terza divisione.





Nel 2023 un passo avanti importante, il passaggio al Pacos Ferreira con cui ha giocato per un anno nella Liga Portugal 2 (seconda divisione). E' stata l'ultima stagione in Portogallo, perché nel 2024 ha cambiato aria ed è passato al Castellon, formazione che oggi milita nella seconda divisione spagnola. Due anni importanti, l'ultima stagione (2025/26) chiusa con 6 goal e 9 assist in 30 presenze ne LaLiga2.





E proprio nel corso di questi Mondiali, il 25 giugno, ha salutato il Castellon per tuffarsi in una nuova avventura: all'Almeria, con cui ha firmato un contratto di tre anni con opzione per un quarto. Sempre in seconda divisione spagnola.