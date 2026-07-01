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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Redazione Goal

Chi è Cipenga, l'ala che non ha mai giocato in prima serie ma ha spaventato l'Inghilterra ai Mondiali

Coppa del Mondo
RD Congo
B. Cipenga
Inghilterra vs RD Congo
Almeria

Alla scoperta di Brian Cipenga, protagonista inatteso di Inghilterra-RD Congo ai Mondiali.

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I Mondiali a volte regalano favole e protagonisti a sorpresa, sbucati fuori quasi dal nulla. E Brian Cipenga può essere uno di questi.


Un lampo ad Atlanta e l'Inghilterra si trova improvvisamente sotto dopo pochi minuti contro la Repubblica Democratica del Congo, uno scenario che forse nessuno avrebbe potuto prevedere.


Merito di un goal del 28enne, il suo primo con la maglia della propria nazionale. E il coronamento di un sogno per un giocatore che non ha mai giocato in una prima divisione in carriera.

  • IL GOAL ALL'INGHILTERRA

    Il momento della gloria arriva l'1 luglio al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Inghilterra-RD Congo, sedicesimo di finale dei Mondiali 2026.


    Nell'undici titolare della selezione africana c'è un nome che sorprende, perché il ct Sébastien Desabre non manda in campo il più quotato Cedric Bakambu ma schiera dal 1' a sinistra nel tridente Cipenga.


    E la mossa paga, perché il classe 1998 al 7' sblocca il match: su un lungo traversone dalla destra il pallone sbuca sul secondo palo, Cipenga controlla, si porta il pallone sul destro e calcia forte rasoterra sul primo palo bucando Pickford.

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  • PRIMO GOAL IN NAZIONALE

    Per Cipenga vale molto questo goal, perché non c'era forse occasione migliore per trovare la sua prima rete con la maglia della Repubblica Democratica del Congo.


    Lui che in nazionale ci è arrivato neanche un anno fa, convocato per la prima volta a ottobre 2025 (esordio il 14 del mese contro il Sudan) e da lì mai uscito dai pensieri di Desabre, che lo ha portato in Coppa d'Africa a dicembre e poi appunto ai Mondiali tra Canada, Stati Uniti e Messico.


    Il fatto che poi ci abbia pensato Harry Kane a ribaltare il risultato con una doppietta nel quarto d'ora finale (vittoria Inghilterra per 2-1) non cancella la favola di Cipenga, riuscito a spaventare i Tre Leoni per oltre un'ora.

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  • CHI E' CIPENGA

    Una vera e propria favola per Brian Kibambe Cipenga, nato a Kinshasa nel 1998 ma trasferitosi da giovanissimo in Portogallo, dove ha iniziato e finora vissuto quasi tutta la sua carriera calcistica. Sempre in realtà di "provincia".


    Dalle giovanili del Boavista, giocando poi solo con la seconda squadra, al Freamunde. Nel 2019 il trasferimento al Famalicao che poteva consacrarlo, invece solo presenze con la formazione Under 23.


    E allora via per ripartire in altre piazze: l'SC Ideal nella quarta divisione portoghese, poi l'Anadia in terza divisione e infine il Vilaverdense, che ha contribuito a portare dalla quarta alla terza divisione.


    Nel 2023 un passo avanti importante, il passaggio al Pacos Ferreira con cui ha giocato per un anno nella Liga Portugal 2 (seconda divisione). E' stata l'ultima stagione in Portogallo, perché nel 2024 ha cambiato aria ed è passato al Castellon, formazione che oggi milita nella seconda divisione spagnola. Due anni importanti, l'ultima stagione (2025/26) chiusa con 6 goal e 9 assist in 30 presenze ne LaLiga2.


    E proprio nel corso di questi Mondiali, il 25 giugno, ha salutato il Castellon per tuffarsi in una nuova avventura: all'Almeria, con cui ha firmato un contratto di tre anni con opzione per un quarto. Sempre in seconda divisione spagnola.

  • COME GIOCA CIPENGA

    Cipenga è un esterno offensivo, preferibilmente ala sinistra ma adattabile anche sulla corsia opposta, che fa della velocità la sua arma principale.


    Poco più di un metro e settanta d'altezza, spicca sia per la rapidità nel breve che per la spinta sul lungo.


    Il dribbling è una delle armi nel suo arsenale, per un gioco che lo stesso Almeria ha definito "esplosivo".

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