Ricordate Marko Pjaca? L'ex attaccante - tra le altre - della Juventus sta ritrovando un po' di continuità in Olanda, con la maglia del Twente. I primi segnali di una (parziale) rinascita si erano visti già nella scorsa stagione, quando a distanza di otto anni era tornato alla Dinamo Zagabria chiudendo la stagione con 9 reti. A giugno il club croato ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza, così Pjaca a fine giugno rimane svincolato e qualche mese dopo firma a zero col Twente: accordo fino al 2027, con la speranza per gli olandesi che possa tornare quello che aveva fatto rubato l'occhio agli scout della Juve quando era un talento del calcio croato.
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Che fine ha fatto Marko Pjaca? Come sta andando l'ex Juventus in Olanda con il Twente
I NUMERI DI PIAJA COL TWENTE
L'avventura col Twente inizia subito bene: Pjaca entra nell'ultima mezz'ora della gara col Nac Breda e cinque minuti dopo segna la rete decisiva per il 2-2 finale. Goal all'esordio con la nuova maglia, non poteva esserci presentazione migliore. Oggi le presenze con i biancorossi sono 23 in campionato più altre 2 in Coppa d'Olanda, due reti tutte in Eredivisie e anche un paio d'assist, segno che il tocco è sempre quello. A 30 anni Pjaca vuole tornare ad alti livelli, nel Twente sta giocando esterno d'attacco sia a destra che a sinistra e si è adattato anche a fare la punta centrale.
DIECI ANNI DA INCUBO
Quando la Juve lo prese nell'estate 2016 superando la concorrenza del Milan era convinta di avere tra le mani un gran talento, e probabilmente era davvero così. Un giocatore di qualità, ma fragile a livello fisico: il primo infortunio serio è arrivato un anno dopo quando durante un'amichevole tra Estonia e Croazia si rompe il legamento crociato anteriore del ginocchio destro ed è costretto a rimanere fuori per circa sette mesi. E' l'inizio della fine. Da lì una serie di prestiti tra Schalke, Fiorentina, Anderlecht, Genoa, Torino ed Empoli cercando di trovargli una piazza adatta per farlo ripartire. Pjaca però totalizza qualche manciata di presenza qua e là senza mia più tornare il talento che aveva stregato tutti con la Dinamo Zagabria. Nel 2023 torna in Croazia al Rijeka, poi di nuovo Dinamo Zagabria e ora il Twente. Per un nuovo, ennesimo, inizio.
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