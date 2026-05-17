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Stefano Silvestri

Catanzaro-Palermo, chi va in finale con due pareggi: dai supplementari e rigori ai goal in trasferta, il regolamento dei playoff di Serie B

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Catanzaro vs Palermo
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Catanzaro e Palermo si sfidano nell'andata della seconda semifinale playoff: cosa succede in caso di parità di punteggio al termine dei 180 minuti complessivi.

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Catanzaro contro Palermo: è questa la gara d'andata della seconda semifinale playoff di Serie B, 24 ore dopo la disputa della gara tra Juve Stabia e Monza finita 2-2 a Castellammare di Stabia.

La formazione calabrese e quella siciliana si affrontano nella prima di due partite delicatissime e da dentro o fuori: chi passa va in finale e si giocherà l'accesso alla Serie A, la perdente dovrà invece rimandare ogni sogno di gloria alla prossima stagione.

Ma cosa succederebbe con due pareggi, o comunque in caso di parità di punteggio complessiva tra andata e ritorno? Il regolamento dei playoff di Serie B.

  • CHI PASSA CON DUE PAREGGI

    Nel caso Catanzaro e Palermo pareggiassero con qualsiasi risultato entrambe le partite, o comunque che il punteggio complessivo sia in equilibrio al termine della gara di ritorno, ad andare in finale sarebbero i rosanero.

    Il Catanzaro, con questo scenario, verrebbe dunque eliminato proprio a un passo dalla finale playoff.

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  • IL MOTIVO

    Il motivo è legato alla classifica della stagione regolare della Serie B, che ha visto il Palermo arrivare prima del Catanzaro: i siciliani hanno chiuso in quarta posizione con 72 punti, i calabresi in quinta con 59. Il regolamento dei playoff, in questi casi, premia infatti la squadra che ha chiuso il campionato con una classifica migliore.

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  • CI SONO I SUPPLEMENTARI E I RIGORI?

    Ciò significa che i tempi supplementari, in caso di punteggio complessivo di parità tra andata e ritorno, sono completamente esclusi al 90' della sfida di Palermo: non si giocheranno dunque i due classici tempi da 15 minuti ciascuno.

    Medesimo discorso per i calci di rigore: altro scenario che certamente non si verificherà a Palermo tra pochi giorni, in quanto in caso di equilibrio con la partita d'andata sarebbe la formazione di Inzaghi ad andare direttamente in finale.

  • I GOAL IN TRASFERTA VALGONO DOPPIO?

    Anche la regola del valore doppio dei goal in trasferta non è in vigore nei playoff di Serie B. Di nuovo, in caso di equilibrio complessivo non si andrà a contare il numero di reti segnate fuori casa ma sarà il Palermo ad approdare alla finale.

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