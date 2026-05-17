Catanzaro-Palermo, chi va in finale con due pareggi: dai supplementari e rigori ai goal in trasferta, il regolamento dei playoff di Serie B

Catanzaro contro Palermo: è questa la gara d'andata della seconda semifinale playoff di Serie B, 24 ore dopo la disputa della gara tra Juve Stabia e Monza finita 2-2 a Castellammare di Stabia.
La formazione calabrese e quella siciliana si affrontano nella prima di due partite delicatissime e da dentro o fuori: chi passa va in finale e si giocherà l'accesso alla Serie A, la perdente dovrà invece rimandare ogni sogno di gloria alla prossima stagione.
Ma cosa succederebbe con due pareggi, o comunque in caso di parità di punteggio complessiva tra andata e ritorno? Il regolamento dei playoff di Serie B.