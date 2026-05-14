Caos derby, è la giornata decisiva: Roma e Lazio in attesa della sentenza del TAR sul ricorso della Lega Serie A

Durissimo Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, dopo la finale di Coppa Italia persa contro l'Inter. Il tecnico aveva già espresso la propria contrarietà alla disputa del derby domenica a mezzogiorno e mezzo e non ha cambiato idea.

"Lunedi vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro - ha detto - Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega e ora la Lega deve rimediare, gli ATP Finals di Torino hanno messo il derby di Torino, l'ATP FInals di Roma hanno messo il derby di Roma, una serie di errori clamorosi. Il prefetto è stato chiaro, speriamo che sia quella la data".

"Fossi il presidente non presenterei neanche la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto, prendiamo 1 punto di penalizzazione e chiuso. Non sono arrabbiato, sono logico. C'è una serie di errori clamorosi e nessuno ha preso il microfono e ha detto "scusate, scusate abbiamo fatto un errore".

Qualche ora prima aveva parlato anche Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ammettendo il pasticcio:

"È vero che si poteva pensare prima alla concomitanza, fissata quasi un anno fa, ma ora dobbiamo risolvere il problema con lo spirito giusto per il bene del calcio. Non avevamo previsto che la concomitanza degli eventi e la presenza della Lazio in finale avrebbero creato questo scenario".