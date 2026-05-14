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Derby Lazio Roma PellegriniGetty
Stefano Silvestri

Caos derby, è la giornata decisiva: Roma e Lazio in attesa della sentenza del TAR sul ricorso della Lega Serie A

Serie A
Roma vs Lazio
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In serata dovrebbe arrivare la sentenza del TAR del Lazio sulla questione della data e dell'orario della stracittadina. E intanto la Lega fa sapere che una rinuncia alla contemporaneità è esclusa.

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La giornata decisiva. Sono ore d'attesa per capire come andrà a finire l'incredibile caos derby scatenatosi negli ultimi giorni. E, dunque, in che data e in che orario si giocherà Roma-Lazio della trentasettesima giornata di Serie A.

La decisione del TAR del Lazio sul ricorso presentato dalla Lega Serie A è attesa per oggi: la giornata in cui, finalmente, si potrà avere un quadro più chiaro di una situazione divenuta grottesca.

Solo in seguito potrà essere stilata in maniera completa la trentasettesima di A, con tanto di contemporaneità tra le formazioni coinvolte nella lotta per gli stessi obiettivi.

  • DECISIONE QUESTA SERA SERA?

    La Lega Serie A ha depositato il ricorso al TAR ieri, mercoledì. La decisione dell'organismo dovrà giocoforza essere presa in tempi brevi, considerando come Roma-Lazio sia in programma nel weekend: dovrebbe arrivare in serata.

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  • LA QUERELLE DELL'ORARIO

    Per quanto riguarda la data e l'orario del derby, sono stati giorni convulsi. La questione, come noto, riguardava la contemporaneità con la finale degli Internazionali di tennis, in programma proprio domenica 17 maggio alle 17, con possibili problemi di ordine pubblico.

    Il derby è stato fissato in un primo momento per le 12.30 di domenica, assieme ad altre quattro partite: Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Pisa-Napoli e Como-Parma. Ovvero tutte le gare con coinvolte le formazioni in lotta per un posto nella prossima Champions League.

    La Prefettura di Roma ha però decretato lo spostamento della stracittadina per motivi di ordine pubblico, legati proprio alla presenza dell'evento di tennis nella stessa giornata: partita spostata alle 20.45 di lunedì. Una decisione non accettata dalla Lega.


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  • LA NUOVA PROPOSTA RIFIUTATA

    La controproposta della Lega è stata quella di anticipare il derby di mezz'ora e spostare la finale degli Internazionali di tennis a sua volta di mezz'ora: il primo evento sarebbe cominciato a mezzogiorno, il secondo alle 17.30. Dunque, con un'ora complessiva di margine per diminuire l'accesso e il deflusso da Olimpico e Foro Italico.

    La Prefettura, però, ha detto ancora una volta di no confermando la disputa di Roma-Lazio per lunedì sera alle 20.45. E per questo motivo la Lega è andata fino in fondo, depositando infine il ricorso al TAR.

  • SARRI: "NON VENGO"

    Durissimo Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, dopo la finale di Coppa Italia persa contro l'Inter. Il tecnico aveva già espresso la propria contrarietà alla disputa del derby domenica a mezzogiorno e mezzo e non ha cambiato idea.

    "Lunedi vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro - ha detto - Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega e ora la Lega deve rimediare, gli ATP Finals di Torino hanno messo il derby di Torino, l'ATP FInals di Roma hanno messo il derby di Roma, una serie di errori clamorosi. Il prefetto è stato chiaro, speriamo che sia quella la data".

    "Fossi il presidente non presenterei neanche la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto, prendiamo 1 punto di penalizzazione e chiuso. Non sono arrabbiato, sono logico. C'è una serie di errori clamorosi e nessuno ha preso il microfono e ha detto "scusate, scusate abbiamo fatto un errore".

    Qualche ora prima aveva parlato anche Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ammettendo il pasticcio:

    "È vero che si poteva pensare prima alla concomitanza, fissata quasi un anno fa, ma ora dobbiamo risolvere il problema con lo spirito giusto per il bene del calcio. Non avevamo previsto che la concomitanza degli eventi e la presenza della Lazio in finale avrebbero creato questo scenario".

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  • NIENTE CONTEMPORANEITÀ?

    Secondo la Gazzetta dello Sport, sembra proprio che le chances di vittoria della Lega Serie A dopo il ricorso al TAR "siano prossime allo zero". E che dunque si vada verso la conferma del derby lunedì sera, non domenica.

    La speranza sarebbe quella di convincere Milan, Napoli, Juventus e Como a giocare prima della Roma rinunciando dunque alla contemporaneità. Ma, scrive ancora il quotidiano, "dalla Lega fanno sapere che alle società non viene data questa facoltà di scelta e giocare nello stesso momento è necessario per garantire la regolarità della competizione".

    Un pasticcio vero e proprio che a meno di sorprese verrà risolto in queste ore, entro sera. E che, finalmente, dovrebbe portare a una data certa di Roma-Lazio e delle altre partite del trentasettesimo turno.

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