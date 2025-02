Cagliari-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Juventus in trasferta a Cagliari che cerca punti salvezza: tutto sulla partita dei bianconeri all'Unipol Domus.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Dopo la deludente eliminazione in Champion League la Juventus dovrà tornare con la testa al campionato per provare a ripartire e non fallire l'obiettivo quarto posto. I bianconeri saranno impegnati nella ventiseiesima giornata di Serie A contro il Cagliari, in trasferta.

La squadra di Thiago Motta prima della sconfitta in Olanda contro il PSV era reduce da quattro vittorie consecutive (tre in campionato) e proverà a reagire contro i rossoblù.

Momento positivo per il Cagliari, che nell'ultima ha fermato l'Atalanta e prima aveva superato il Parma. All'andata, all'Allianz Stadium finì 1-1 con il goal nel finale della squadra di Davide Nicola.

Di seguito tutte le informazioni su Cagliari-Juventus.