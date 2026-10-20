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Marco Trombetta

Buffon difende Spalletti: "Devi ricostruire e ti manca tutto". Ma anche Gattuso: "In lui rivedo Lippi, rifarei la scelta mille volte"

Serie A

In una lunga intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport', Gigi Buffon ha parlato del momento della Juventus e in particolare di Spalletti: "Lui non cerca alibi".

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Negli ultimi anni, Gigi Buffon ha lavorato a stretto contatto sia con Luciano Spalletti che con Gennaro Gattuso.

Adesso i due tecnici stanno vivendo momenti opposti, ma l'ex portiere della Juventus difende entrambi: Spalletti per la sua situazione alla Juventus, Gattuso per le critiche subite in Nazionale.

  • GLI INFORTUNI HANNO CAMBIATO TUTTO

    "Questa non sarà la più forte delle Juve - ha spiegato Buffon - ma qualcuno sa che se togli Yildiz, Locatelli, Thuram, Ekhator, Milik, Grabara è come togliere Cannavaro, Buffon, Totti, Nesta e Pirlo all'Italia? Devi ricostruire e invece ti manca tutto. Spalletti non cerca mai alibi, ma ha anche giocato 3 giorni dopo Vigo e dopo un lungo viaggio con arrivo alle 5 di notte a Torino. La Lazio correva al doppio della velocità. Bremer è forse il giocatore atleticamente più impressionante del campionato e ha preso un bel po’ di metri da Dele-Bashiru. Sulla preparazione atletica con Gattuso non si scherza, spacca il capello".

  • "BREMER? AVREI FATTO LO STESSO"

    "Le parole di Bremer da capitano dopo la sconfitta contro la Lazio? L'ho fatto anch'io e sempre d'istinto. Non ho mai programmato una frase: ho pensato sul momento che fosse giusto parlare. Sapevo di dover essere io a dire certe cose. Capisco lo sfogo di Bremer. Quando si parla, però, devi sempre essere nella posizione di quello che dà di più e si può permettere certe stoccate, devi metterti in discussione per primo. Anch'io a volte avevo bisogno di essere preso in braccio".

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  • "CONSIGLIEREI GATTUSO ALTRE MILLE VOLTE"

    "Io lo avevo suggerito, non scelto. Non ero il presidente federale e non credo lo sarò mai. Suggerito in maniera calda perché sapevo che avrebbe creato, col pochissimo tempo a disposizione, un rapporto con la squadra, dato empatia, senso di appartenenza e, al di là di tutti i pregiudizi e le etichette con cui combatte da sempre, sarebbe stato un ct competente. Era in panchina da 12 anni con esperienze e soprattutto il carisma perfetto per risollevare la Nazionale da quella situazione di crisi d'identità. E per un rigore in più o in meno…

    Lo proporrei per quella particolare situazione nella quale ci trovavamo mille altre volte. Lo pensavo con qualche legittima riserva all'inizio, poi l'ho visto a lavoro col gruppo e ho detto: il ct perfetto per quel nostro momento. E io di ct me ne intendo, ne ho avuti ben nove. Se poi uno lo vuole elegante come Zidane, alto uno e novanta, che parla un italiano forbito e si rade ogni giorno, forse sta cercando altro. Ma non parliamone più: mi sembra sia cominciato un nuovo ciclo che fa bene sperare".

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  • "IN RINO RIVEDO LIPPI"

    "In Gattuso rivedo Lippi nella gestione del gruppo e nel fare esprimere vitalità a ogni giocatore. Lo sapete tutti che i giocatori si sarebbero buttati nel fuoco per lui come per Marcello. Ora non penseremo mica che un allenatore di Serie A non sia bravo o non sappia di tattica: sono tutti bravi, competenti. La differenza è il rapporto con la squadra e come trasmettono le conoscenze. Poi c'è la genialità di chi in partita vede cose in anticipo e cambia giocatori e sistemi, cambiando la partita, ma quello è istinto".


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