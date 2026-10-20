Buffon difende Spalletti: "Devi ricostruire e ti manca tutto". Ma anche Gattuso: "In lui rivedo Lippi, rifarei la scelta mille volte"

"Io lo avevo suggerito, non scelto. Non ero il presidente federale e non credo lo sarò mai. Suggerito in maniera calda perché sapevo che avrebbe creato, col pochissimo tempo a disposizione, un rapporto con la squadra, dato empatia, senso di appartenenza e, al di là di tutti i pregiudizi e le etichette con cui combatte da sempre, sarebbe stato un ct competente. Era in panchina da 12 anni con esperienze e soprattutto il carisma perfetto per risollevare la Nazionale da quella situazione di crisi d'identità. E per un rigore in più o in meno…

Lo proporrei per quella particolare situazione nella quale ci trovavamo mille altre volte. Lo pensavo con qualche legittima riserva all'inizio, poi l'ho visto a lavoro col gruppo e ho detto: il ct perfetto per quel nostro momento. E io di ct me ne intendo, ne ho avuti ben nove. Se poi uno lo vuole elegante come Zidane, alto uno e novanta, che parla un italiano forbito e si rade ogni giorno, forse sta cercando altro. Ma non parliamone più: mi sembra sia cominciato un nuovo ciclo che fa bene sperare".