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Leao Allegri Lazio MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Bordocam Lazio-Milan su DAZN, la rabbia di Leao verso Pulisic e il dialogo con Allegri: "Gioca sempre da solo e nessuno dice niente"

Tre giorni dopo il posticipo dell'Olimpico, la reazione di Leao al momento del cambio e le parole verso Pulisic e Allegri sono state rivelate dal format di DAZN. Il portoghese si è già scusato con la squadra.

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Lazio-Milan è la gara che, forse, ha chiuso la lotta Scudetto regalando all'Inter, che il giorno prima si era fatta fermare in casa dall'Atalanta, un vitale punticino in più sui rossoneri. Ma oltre al risultato finale di 1-0 c'è stato di più.

C'è stato, ad esempio, quel momento di tensione all'uscita dal campo di Rafael Leao. Il portoghese è stato sostituito da Allegri con Fullkrug a poco più di 20 minuti dalla fine e non l'ha presa bene, dovendo essere calmato dal proprio allenatore.

L'episodio, già venuto alla luce domenica sera al momento della sostituzione, è stato snocciolato e raccontato nel dettaglio tre giorni dopo all'interno di BordoCam, il format di DAZN con i dietro le quinte dei big match di Serie A.

  • L'INCOMPRENSIONE PULISIC-LEAO

    La frustrazione di Leao nasce da qualche incomprensione di gioco avvenuta in campo con Christian Pulisic, il suo partner d'attacco. In un'occasione il portoghese si defila sulla sinistra scattando improvvisamente alle spalle di Marusic, ma il compagno perde il tempo del passaggio, trattenendo troppo la palla e toccandola infine a un altro compagno.

    Il tutto mentre lo stesso Leao allarga le braccia in segno di protesta, mandando a quel paese Pulisic in portoghese: "Caralho, irmão!", ovvero "Ca**o, fratello!". E poi, rivolto al compagno: "Inside, bro!", cioè "dentro!".

    Anche Allegri in panchina, come svelato da BordoCam, se la prende senza troppi giri di parole con Pulisic: "Dagliela dentro, ca**o!", urla l'allenatore del Milan al proprio giocatore.

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  • LE MANI SUL VOLTO E L'IRRITAZIONE DI TARE

    Poco dopo, Allegri opta per il cambio: Fullkrug e Nkunku prenderanno il posto di Leao e di Fofana. E quando vede la lavagnetta luminosa con il proprio numero, il 10, l'ex giocatore di Sporting e Lille si mette le mani sul volto.

    Allegri, intanto, in panchina si lamenta a voce alta con il proprio staff tecnico per le occasioni di passaggio sprecate da Pulisic: "Questo lo mette in porta, oh! È già due!". E poi, giusto per ribadire il concetto: "Ma già due, oh!".

    Il cambio è comunque deciso: a far spazio a Fullkrug sarà proprio Leao. Il quale esce dal campo ciondolando, guarda nella direzione di Pulisic, è tutt'altro che convinto di quanto sta accadendo. Tanto da far indispettire il ds Igli Tare, seduto in tribuna: "Ma guarda come va!".

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  • "GIOCA DA SOLO E NESSUNO DICE NIENTE"

    Poco prima di arrivare in panchina, Leao viene raggiunto da Mike Maignan. Il portiere e capitano del Milan ha capito che il portoghese è scosso, corre verso di lui e prova a calmarlo, ma senza troppo successo.

    Leao arriva così da Allegri e si lamenta senza troppi giri di parole: "Deve passare la palla mister!". E il tecnico gli dà manforte: "Hai ragione". Poi lo abbraccia e lo invita a ricomporsi: "Stai calmo".

    Il portoghese, però, è furioso. E appena arriva in panchina prende a calci un po' tutto, anche l'aria, togliendosi infine i parastinchi e sfogandosi di nuovo tra sé e sé: "Gioca sempre da solo e nessuno dice niente! Mamma mia, sempre la stessa cosa". Il tutto prima di nascondere la testa dentro la maglietta.

  • LE SCUSE ALLA SQUADRA

    Leao ha poi chiesto scusa alla squadra e allo stesso Pulisic: lo ha fatto nei giorni successivi, facendo ammenda per il proprio comportamento all'uscita dal terreno di gioco dell'Olimpico.

    Come rivelato in mattinata dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante americano e quello portoghese "hanno rivisto alcune delle azioni incriminate davanti al video e a mente fredda di sicuro hanno riflettuto sulle scelte fatte e gli atteggiamenti avuti". E "la vicenda è stata poi archiviata in campo, con una stretta di mano".

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