Bordocam Lazio-Milan su DAZN, la rabbia di Leao verso Pulisic e il dialogo con Allegri: "Gioca sempre da solo e nessuno dice niente"

Poco prima di arrivare in panchina, Leao viene raggiunto da Mike Maignan. Il portiere e capitano del Milan ha capito che il portoghese è scosso, corre verso di lui e prova a calmarlo, ma senza troppo successo.

Leao arriva così da Allegri e si lamenta senza troppi giri di parole: "Deve passare la palla mister!". E il tecnico gli dà manforte: "Hai ragione". Poi lo abbraccia e lo invita a ricomporsi: "Stai calmo".

Il portoghese, però, è furioso. E appena arriva in panchina prende a calci un po' tutto, anche l'aria, togliendosi infine i parastinchi e sfogandosi di nuovo tra sé e sé: "Gioca sempre da solo e nessuno dice niente! Mamma mia, sempre la stessa cosa". Il tutto prima di nascondere la testa dentro la maglietta.