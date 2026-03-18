Bordocam Lazio-Milan su DAZN, la rabbia di Leao verso Pulisic e il dialogo con Allegri: "Gioca sempre da solo e nessuno dice niente"

Lazio-Milan è la gara che, forse, ha chiuso la lotta Scudetto regalando all'Inter, che il giorno prima si era fatta fermare in casa dall'Atalanta, un vitale punticino in più sui rossoneri. Ma oltre al risultato finale di 1-0 c'è stato di più.
C'è stato, ad esempio, quel momento di tensione all'uscita dal campo di Rafael Leao. Il portoghese è stato sostituito da Allegri con Fullkrug a poco più di 20 minuti dalla fine e non l'ha presa bene, dovendo essere calmato dal proprio allenatore.
L'episodio, già venuto alla luce domenica sera al momento della sostituzione, è stato snocciolato e raccontato nel dettaglio tre giorni dopo all'interno di BordoCam, il format di DAZN con i dietro le quinte dei big match di Serie A.