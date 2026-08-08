Bonny e Pio Esposito lanciano segnali in Juventus-Inter: un assist a testa verso la titolarità col Monza

Quanto alla stagione che verrà, sia Bonny che Esposito avranno un obiettivo in testa: entrare il più possibile nelle rotazioni di Chivu. Che sì, ci saranno come nella scorsa annata.

L'Inter giocherà di nuovo sia il campionato che la Champions League, scenderà in campo ogni tre giorni, avrà bisogno di tutti. Anche di loro due. Teoricamente seconde scelte dietro ai titolari Lautaro e Thuram, di fatto elementi capaci di sovvertire le gerarchie. Soprattutto Esposito, impattante nei suoi primi 12 mesi interisti.

Dipenderà anche dallo stesso Marcus Thuram, dalle sue prestazioni. Lo scorso anno il francese qualche battuta a vuoto l'ha avuta, nascosta dal lavoro di Bonny ed Esposito: con Correa, Arnautovic e Taremi non era così. Alla fine il figlio d'arte è comunque riuscito a rialzarsi, riprendendosi il posto e guadagnandosi la chiamata per i Mondiali.

Intanto, però, il mirino è puntato sul Monza. Sia da parte di Bonny che da parte di Esposito. Con un Derby d'Italia atipico contro la Juventus a confermare che sì, i due sono presenti e pronti all'appuntamento.