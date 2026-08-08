Bonny e Pio Esposito lanciano segnali in Juventus-Inter: un assist a testa verso la titolarità col Monza

Una prestazione diversa l'uno dall'altro, ma un assist a testa. E un messaggio chiaro a Chivu e all'Inter: Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito sono sul pezzo, eccome.
Nessuno dei due è andato a segno nell'amichevole contro la Juventus, vinta 2-0 a Perth. Il che, per due attaccanti, potrebbe sembrare un demerito. Ma in questo caso non è stato così, affatto.
Proprio Bonny ed Esposito hanno fornito un assist a testa, mettendo di fatto uno zampino più che visibile sul risultato finale. E confermandosi pronti per l'esordio in campionato contro il Monza.
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