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Dimarco Bonny Pio Esposito Juventus InterGetty Images
Stefano Silvestri

Bonny e Pio Esposito lanciano segnali in Juventus-Inter: un assist a testa verso la titolarità col Monza

Amichevoli dei club
Inter
Juventus vs Inter
A. Bonny
F. Esposito

Come annunciato da Chivu qualche giorno fa, Lautaro Martinez e Thuram non verranno rischiati alla prima di campionato. Ma i due sostituti hanno dimostrato di essere sul pezzo.

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Una prestazione diversa l'uno dall'altro, ma un assist a testa. E un messaggio chiaro a Chivu e all'Inter: Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito sono sul pezzo, eccome.

Nessuno dei due è andato a segno nell'amichevole contro la Juventus, vinta 2-0 a Perth. Il che, per due attaccanti, potrebbe sembrare un demerito. Ma in questo caso non è stato così, affatto.

Proprio Bonny ed Esposito hanno fornito un assist a testa, mettendo di fatto uno zampino più che visibile sul risultato finale. E confermandosi pronti per l'esordio in campionato contro il Monza.


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  • BONNY IN PALLA

    In palla Bonny, che si è dimostrato in palla diversamente dal derby di mercoledì: lì era entrato al posto proprio di Esposito a una ventina di minuti e non aveva lasciato traccia, ma oggi è andata ben diversamente.

    Bonny ha conteso palla in velocità a Bremer, ha partecipato all'azione offensiva. Ma soprattutto, ha partecipato in maniera fattiva all'azione che ha portato al vantaggio interista nel primo tempo.



    Splendido il doppio passo su un McKennie invero ancora in ritardo di condizione. Splendida la finta ad andare verso il cross, perfetto il "cross della morte" per Dimarco, a sua volta bravissimo nel piazzare il sinistro al volo alle spalle di Di Gregorio.

    Mezzo goal, alla fine, è stato di Dimarco. Ma l'altro mezzo è da attribuire a Bonny. Perché un'azione così e un assist così valgono sempre oro.

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  • ESPOSITO SI RISCATTA

    Fino al minuto 62', la prestazione di Esposito sarebbe stata ben diversa da quella di Bonny. E certamente non sufficiente, nonostante il risultato favorevole all'Inter.

    Pio ha trascorso buona parte della gara nascosto tra le pieghe della stessa. Senza incidere, senza riuscire mai a trovare il modo di calciare in porta. E apparentemente, ritrovandosi destinato a trascorrere un primo pomeriggio (serata australiana) senza alcuno squillo, proprio come nel derby.

    Nonostante un fisico ancora da sciogliere durante il precampionato, e nonostante gambe ancora imballate, Esposito è comunque riuscito a lasciare il segno. Come fanno i grandi attaccanti. Come? Anche lui con un assist, stavolta per Diouf, che ha sfruttato l'idea del compagno per inserirsi e battere col destro Di Gregorio, con gentile collaborazione del portiere bianconero.

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  • COL MONZA SARANNO TITOLARI

    L'Inter avrà di fronte a sé un'altra amichevole: a Ferragosto sfiderà il Betis. Ma il pensiero di tutti inizia già a essere rivolto alla prima giornata, che vedrà l'Inter affrontare il Monza.

    Bonny e Pio Esposito non solo saranno a disposizione di Chivu: verranno certamente schierati dall'inizio dall'allenatore romeno, che ha già annunciato la volontà di andare cauti col rientro dei "mondialisti" Lautaro e Thuram, nemmeno presenti nella tournée di questi giorni.

    "Dubito che saranno pronti per la prima di campionato - ha detto nei giorni scorsi Chivu, parlando della coppia titolare in attacco ma anche dell'ultimo arrivato Stones - vediamo quanto tempo servirà per rimetterli in campo, non vogliamo esporci a troppi rischi. Non è semplice".

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  • CHE STAGIONE ASPETTARSI

    Quanto alla stagione che verrà, sia Bonny che Esposito avranno un obiettivo in testa: entrare il più possibile nelle rotazioni di Chivu. Che sì, ci saranno come nella scorsa annata.

    L'Inter giocherà di nuovo sia il campionato che la Champions League, scenderà in campo ogni tre giorni, avrà bisogno di tutti. Anche di loro due. Teoricamente seconde scelte dietro ai titolari Lautaro e Thuram, di fatto elementi capaci di sovvertire le gerarchie. Soprattutto Esposito, impattante nei suoi primi 12 mesi interisti.

    Dipenderà anche dallo stesso Marcus Thuram, dalle sue prestazioni. Lo scorso anno il francese qualche battuta a vuoto l'ha avuta, nascosta dal lavoro di Bonny ed Esposito: con Correa, Arnautovic e Taremi non era così. Alla fine il figlio d'arte è comunque riuscito a rialzarsi, riprendendosi il posto e guadagnandosi la chiamata per i Mondiali.

    Intanto, però, il mirino è puntato sul Monza. Sia da parte di Bonny che da parte di Esposito. Con un Derby d'Italia atipico contro la Juventus a confermare che sì, i due sono presenti e pronti all'appuntamento.

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