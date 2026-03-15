Boga segna, Yildiz ispira e Conceicao è una certezza: il nuovo attacco della Juventus funziona, David ha perso il posto?

Dopo il 4-0 al Pisa, la Juventus passa anche a Udine strappando tre punti pesanti in chiave corsa al quarto posto che, in attesa di Como-Roma, è tornato di proprietà del club bianconero.

Ma che cosa hanno in comune queste due vittorie? Oltre al fatto che i due successi sono maturati in due occasioni in cui la Juve è riuscita a mantenere la porta inviolata, l'altro aspetto sul quale riflettere riguarda la posizione di Jonathan David.

I bianconeri, infatti, hanno realizzato gli ultimi 5 goal, ovvero quelli messi a referto tra le gare con Pisa e Udinese, sempre quando il canadese non era in campo. Un segnale molto preciso e tutt'altro che casuale. La squadra di Spalletti, infatti, ha risolto le ultime due partite di campionato quando in campo c'erano contemporaneamente Kenan Yildiz, Jeremie Boga e Francisco Conceicao.