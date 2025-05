Birmingham nella storia: domina il campionato della League One e fa il record mondiale di punti

League One

I Blues dominano il campionato di League One e fanno registrare il nuovo primato assoluto tra i professionisti.

Il Birmingham ha completato la sua trionfale cavalcata in League One - ovvero la terza serie del calcio inglese - stabilendo un nuovo record mondiale.

La vittoria per 2-1 contro il Cambridge ha consentito ai Blues di chiudere in bellezza un torneo letteralmente dominato e che ha fruttato la promozione in Championship inglese, ovvero l'ultimo scoglio prima che si schiudano le porte della Premier.

L'articolo prosegue qui sotto

Non solo. La formazione allenata da Chris Davies - e della quale l'ex stella NFL Tom Brady e proprietario di minoranza - ha scritto una pagina di storia che le riserverà un posto speciale nel firmamento del calcio mondiale.