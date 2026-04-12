Berardi e Ellertsson espulsi nell'intervallo di Genoa-Sassuolo: parapiglia nel tunnel, cosa è successo al Ferraris

Al rientro negli spogliatoi dopo la conclusione del primo tempo, è andato in scena un acceso battibecco che ha visto protagonisti Sabelli e Berardi.

Mentre gli animi iniziavano a scaldarsi, Vitinha è intervenuto per provare a separare i due calciatori, ma pochi istanti dopo ha fatto la sua apparizione anche Ellertsson, il quale si è messo in mezzo ed è arrivato al contatto fisico proprio con il capitano del Sassuolo: tensione palpabile e qualche spintone di troppo che hanno spinto l'arbitro Rapuano ad estrarre un doppio cartellino rosso.