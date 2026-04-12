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Berardi EllertssonGetty Images
Michael Di Chiaro

Berardi e Ellertsson espulsi nell'intervallo di Genoa-Sassuolo: parapiglia nel tunnel, cosa è successo al Ferraris

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Clamoroso episodio al Ferraris: caos nel tunnel dopo la fine del primo tempo tra Genoa e Sassuolo e doppio rosso.

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Clamoroso quanto accaduto al termine del primo tempo di Genoa-Sassuolo, con le squadre al riposo sul parziale di 1-0 in favore del Grifone grazie al goal di Malinovskyi.


Dopo il duplice fischio che ha chiuso la prima frazione di gioco, Domenico Berardi e Mikael Ellertsson sono venuti a contatto all'interno del tunnel che conduce le due squadre negli spogliatoi: un vero e proprio parapiglia, avvenuto sotto gli occhi dell'arbitro Rapuano, che ha così estratto il cartellino rosso nei confronti di entrambi i giocatori.

Di seguito la ricostruzione di cosa è accaduto al Ferraris.


  • RISSA NEL TUNNEL

    Al rientro negli spogliatoi dopo la conclusione del primo tempo, è andato in scena un acceso battibecco che ha visto protagonisti Sabelli e Berardi.

    Mentre gli animi iniziavano a scaldarsi, Vitinha è intervenuto per provare a separare i due calciatori, ma pochi istanti dopo ha fatto la sua apparizione anche Ellertsson, il quale si è messo in mezzo ed è arrivato al contatto fisico proprio con il capitano del Sassuolo: tensione palpabile e qualche spintone di troppo che hanno spinto l'arbitro Rapuano ad estrarre un doppio cartellino rosso.

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  • SECONDO TEMPO IN 10 CONTRO 10

    Le due squadre, che avevano chiuso la prima frazione in 11 contro 11, hanno dunque dato il via alla ripresa ritrovandosi entrambe in 10 contro 10.

    Berardi e Ellertsson, infatti, sono riusciti nella poco edificante impresa di farsi espellere durante l'intervallo, mentre Genoa e Sassuolo imboccavano il tunnel per rientrare nello spogliatoio. Una leggerezza pagata a carissimo prezzo da entrambi.

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