Berardi e Ellertsson espulsi nell'intervallo di Genoa-Sassuolo: parapiglia nel tunnel, cosa è successo al Ferraris

Clamoroso quanto accaduto al termine del primo tempo di Genoa-Sassuolo, con le squadre al riposo sul parziale di 1-0 in favore del Grifone grazie al goal di Malinovskyi.
Dopo il duplice fischio che ha chiuso la prima frazione di gioco, Domenico Berardi e Mikael Ellertsson sono venuti a contatto all'interno del tunnel che conduce le due squadre negli spogliatoi: un vero e proprio parapiglia, avvenuto sotto gli occhi dell'arbitro Rapuano, che ha così estratto il cartellino rosso nei confronti di entrambi i giocatori.
Di seguito la ricostruzione di cosa è accaduto al Ferraris.