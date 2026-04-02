Barcellona-Real Madrid 6-0: nel Clasico femminile non c'è storia, blaugrana molto più forti

Quando si parla di Clasico tra Barcellona e Real Madrid, l'equilibrio regge solo per il calcio maschile. Nel calcio femminile, invece, il divario tra le due squadre è netto ed è stato dimostrato per l'ennesima volta: i quarti della Champions League 2025/2026 hanno visto Putellas e compagne dominare contro le colleghe, riuscendo a chiudere il primo tempo sul 4-0 dopo aver già vinto 6-2 il match d'andata. Quello di ritorno, alla fine, si è concluso con il risultato di 6-0.

Il Real Madrid esce ai quarti, mentre il Barcellona sfiderà il Bayern Monaco con il grado di favorita assoluta. Lo scorso anno le atlete catalane riuscirono ad arrivare in finale per la quinta volta consecutiva, perdendo però di misura contro l'Arsenal, anch'essa qualificata all'attuale semifinale.

Il Barcellona femminile è una forza della natura, nettamente più forte del Real Madrid e in grado di chiudere i giochi nella Liga spagnola da tempo, tanto che dopo 24 partite la distanza dalla seconda, sempre le Blancas, è di ben 13 punti.