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Barcellona femminile Real MadridGetty Images
Francesco Schirru

Barcellona-Real Madrid 6-0: nel Clasico femminile non c'è storia, blaugrana molto più forti

Women's Champions League
Barcellona vs Real Madrid Femenino
Barcellona
Real Madrid Femenino

Dodici reti a due tra andata e ritorno, il Barcellona Women surclassa il Real Madrid femminile volando nella semifinale della Champions League 2025/2026.

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Quando si parla di Clasico tra Barcellona e Real Madrid, l'equilibrio regge solo per il calcio maschile. Nel calcio femminile, invece, il divario tra le due squadre è netto ed è stato dimostrato per l'ennesima volta: i quarti della Champions League 2025/2026 hanno visto Putellas e compagne dominare contro le colleghe, riuscendo a chiudere il primo tempo sul 4-0 dopo aver già vinto 6-2 il match d'andata. Quello di ritorno, alla fine, si è concluso con il risultato di 6-0.

Il Real Madrid esce ai quarti, mentre il Barcellona sfiderà il Bayern Monaco con il grado di favorita assoluta. Lo scorso anno le atlete catalane riuscirono ad arrivare in finale per la quinta volta consecutiva, perdendo però di misura contro l'Arsenal, anch'essa qualificata all'attuale semifinale.

Il Barcellona femminile è una forza della natura, nettamente più forte del Real Madrid e in grado di chiudere i giochi nella Liga spagnola da tempo, tanto che dopo 24 partite la distanza dalla seconda, sempre le Blancas, è di ben 13 punti.

  • QUOTA 157 RETI

    Il Barcellona femminile è nota per essere la squadra con la maggior vena realizzativa, cosa che ovviamente ha confermato anche nell'attuale annata.

    Con le quattro reti segnate nel ritorno dei quarti contro il Real Madrid ha toccato quota 157, in appena 38 partite: la media delle ragazze guidate da Pere Romeu è di oltre quattro ogni match, con Pajor e Pina davanti a tutte, rispettivamente a 27 e 19 marcature.

    Hanno già superato la doppia cifra di reti nei vari tornei però anche Putellas (18), Kika Nazareth (11), Graham (11) e Vicky Lopez (10).

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  • BARCELLONA-REAL MADRID 6-0, IL TABELLINO

    Marcatori: 8' Putellas, 16' Graham, 27' Paredes, 34' Pajor, 55' Graham, 74' Brugts

    Barcellona (4-3-3): Cata Coll; Ona Battle, Paredes, Mapi Leon (73' Camara), Brugts; Vicky Lopez (58' Nazareth), Guijarro, Putellas (83' Schertenleib); Graham Hansen, Pajor (58' Paralluelo), Pina (73' Serrajordi). Allenatore: Pere Romeu

    Real Madrid (4-2-3-1): Misa Rodriguez; Garcia, Maria Mendez (59' Redondo), Lakrar, Yasmin (46' Dorado); Angeldahl, Toletti (77' Antonia); Del Castillo (82' Comendador), Linda Caicedo, Eva Navarro; Feller (59' Galvez Luna). Allenatore: Pau Quesada

    Arbitro: Frappart (Francia)

    Ammonite: Toletti (R); Yasmim (R), Feller (R), Del Castillo (R)

    Espulse: -

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