Avellino-Sampdoria gratis su DAZN: come vedere la partita anche senza abbonamento

Dopo la sosta riparte anche la Serie B, non solo la Serie A. E riparte con un anticipo di lusso: saranno Avellino e Sampdoria ad aprire la sesta giornata del torneo cadetto.

L'inizio del campionato dice che una (l'Avellino) si trova a metà classifica e l'altra (la Sampdoria) in zona playout. Ma il prestigio, nella sfida tra due formazioni che per tanti anni sono state protagoniste in Serie A, è altissimo.

Anche per questo DAZN, la piattaforma che assieme a LAB Channel detiene i diritti del campionato di Serie B, ha deciso di trasmettere la partita gratuitamente.







