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Avellino fansGetty Images
Stefano Silvestri

Avellino-Sampdoria gratis su DAZN: come vedere la partita anche senza abbonamento

Serie B
Avellino vs Sampdoria
Avellino
Sampdoria

L'anticipo della sesta giornata del campionato di Serie B sarà visibile anche da chi non è in possesso di un abbonamento a DAZN: ecco come.

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Dopo la sosta riparte anche la Serie B, non solo la Serie A. E riparte con un anticipo di lusso: saranno Avellino e Sampdoria ad aprire la sesta giornata del torneo cadetto.

L'inizio del campionato dice che una (l'Avellino) si trova a metà classifica e l'altra (la Sampdoria) in zona playout. Ma il prestigio, nella sfida tra due formazioni che per tanti anni sono state protagoniste in Serie A, è altissimo.

Anche per questo DAZN, la piattaforma che assieme a LAB Channel detiene i diritti del campionato di Serie B, ha deciso di trasmettere la partita gratuitamente.


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  • QUANDO SI GIOCA AVELLINO-SAMPDORIA

    La gara tra Avellino e Sampdoria andrà in scena nella serata di venerdì 9 ottobre 2026, con calcio d'inizio alle ore 20.30. Il match si giocherà allo stadio Partenio-Lombardi, casa degli irpini.

    Avellino-Sampdoria, come detto, è il primo anticipo della sesta giornata di Serie B: turno che verrà poi completato con le restanti partite tra sabato e domenica.

  • COME VEDERE AVELLINO-SAMPDORIA GRATIS

    DAZN metterà dunque a disposizione la visione della partita anche per chi non è in possesso di un abbonamento al servizio.

    Come fare per assistere in diretta ad Avellino-Sampdoria? Basterà accedere al sito di DAZN, oppure all'app dopo averla scaricata, e cliccare sull'evento desiderato: dunque sull'icona del match del Partenio-Lombardi.

    A quel punto la visione del primo anticipo della sesta giornata di B sarà libera e, appunto, gratuita.

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  • COME VEDERE LA SERIE B SU DAZN

    Come fare, invece, per vedere tutta la Serie B su DAZN? In questo caso è necessario un abbonamento, anche se diverse altre partite del torneo cadetto saranno trasmesse gratuitamente lungo il corso della stagione.

    "Per seguire la Serie BKT, disponibile tutta su DAZN - spiega il broadcaster - basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato.

    Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, la Emirates FA Cup e il calcio femminile con la Serie A Women".

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