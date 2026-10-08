Avellino-Sampdoria gratis su DAZN: come vedere la partita anche senza abbonamento

Dopo la sosta riparte anche la Serie B, non solo la Serie A. E riparte con un anticipo di lusso: saranno Avellino e Sampdoria ad aprire la sesta giornata del torneo cadetto.
L'inizio del campionato dice che una (l'Avellino) si trova a metà classifica e l'altra (la Sampdoria) in zona playout. Ma il prestigio, nella sfida tra due formazioni che per tanti anni sono state protagoniste in Serie A, è altissimo.
Anche per questo DAZN, la piattaforma che assieme a LAB Channel detiene i diritti del campionato di Serie B, ha deciso di trasmettere la partita gratuitamente.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.