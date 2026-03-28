Assist per Koopmeiners con l'Olanda: non giocava in Nazionale da un anno, la Juventus per conquistare il Mondiale

Tra i quindici giocatori della Juventus convocati dalle rispettive Nazionali c'è anche Teun Koopmeiners; l'olandese a differenza degli italiani e di altri bianconeri come Yildiz e Zhegrova non si gioca la qualificazione al Mondiale visto che l'Olanda sa già di partecipare ma comunque è una sosta molto importante per lui.
Koopmeiners non è riuscito a svoltare davvero in questa stagione con la Juventus e questo ha precluso anche le possibilità di mettersi in mostra con la Nazionale. Almeno fino a ieri quando Ronald Koeman ha deciso di dargli una chance contro la Norvegia.
E l'ex Atalanta l'ha sfruttata molto bene. Koopmeiners sa di giocarsi la convocazione al Mondiale nei prossimi mesi con la maglia della Juventus.