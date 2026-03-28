Assist per Koopmeiners con l'Olanda: non giocava in Nazionale da un anno, la Juventus per conquistare il Mondiale

Se le scelte del commissario tecnico olandese prendessero in considerazione soprattutto il minutaggio, la situazione si potrebbe complicare per Koopmeiners. Nonostante la stima che Spalletti ha sempre detto di avere nei confronti del giocatore, l'ex Atalanta da ormai settimane è un'alternativa alla Juventus dopo che nel primo periodo con l'allenatore toscano era stato impiegato soprattutto in difesa.





Le gerarchie a centrocampo sono chiare; Thuram e Locatelli sono i due titolari e difficilmente il tecnico rinuncerà a uno di loro. Koop invece è la prima opzione in panchina. Mai titolare nelle ultime tre gare dei bianconeri e a meno di infortuni o squalifiche, Spalletti proseguirà su questa strada.





L'ottima prestazione con la Nazionale però farà rientrare Koopmeiners a Torino con una fiducia ritrovata e proverà a ribaltare le gerarchie. Per dare una svolta alla sua esperienza in bianconero e soprattutto per prenotare un posto al Mondiale.