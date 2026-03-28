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Koopmeiners OlandaGetty Images
Andrea Ajello

Assist per Koopmeiners con l'Olanda: non giocava in Nazionale da un anno, la Juventus per conquistare il Mondiale

Olanda
Juventus
T. Koopmeiners

Teun Koopmeiners protagonista nella vittoria dell'Olanda in amichevole contro la Norvegia: l'ultima presenza risaliva a marzo 2025.

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Tra i quindici giocatori della Juventus convocati dalle rispettive Nazionali c'è anche Teun Koopmeiners; l'olandese a differenza degli italiani e di altri bianconeri come Yildiz e Zhegrova non si gioca la qualificazione al Mondiale visto che l'Olanda sa già di partecipare ma comunque è una sosta molto importante per lui.


Koopmeiners non è riuscito a svoltare davvero in questa stagione con la Juventus e questo ha precluso anche le possibilità di mettersi in mostra con la Nazionale. Almeno fino a ieri quando Ronald Koeman ha deciso di dargli una chance contro la Norvegia.

E l'ex Atalanta l'ha sfruttata molto bene. Koopmeiners sa di giocarsi la convocazione al Mondiale nei prossimi mesi con la maglia della Juventus.

  • IN CAMPO DOPO UN ANNO

    Negli ultimi impegni di Novembre Koeman aveva tenuto fuori Koopmeiners dalle convocazioni e lo stesso aveva fatto a giugno scorso e a settembre quando fu chiamato solo dopo per sostituire un infortunato. A Ottobre invece era stato subito chiamato dal ct ma senza mai scendere in campo.


    L'ultima presenza dello juventino con la maglia orange risaliva al 23 marzo 2025, poco più di un anno fa. Koopmeiners entrò nel finale del match contro la Spagna valido per i quarti di Nations League, dove tirò e realizzò uno dei rigori che comunque non servì per evitare la sconfitta proprio dagli undici metri.


    Il centrocampista della Juventus è tornato in campo ieri con la Nazionale nell'amichevole contro la Norvegia, partendo da titolare. Non giocava dal primo minuto in Nazionale addirittura da novembre 2024.

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  • ASSSIST E NON SOLO: LA PARTITA DI KOOPMEINERS

    Koopmeiners ha sfruttato la chance con una prestazione di livello. Intanto l'assist da calcio d'angolo per la rete di Van Dijk. Ma anche anche coinvolgimento nella squadra; l'olandese è rimasto in campo 90 minuti. Le sue statistiche (dati sofascore)


    Minuti giocati: 90

    Assist: 1

    Passaggi chiave: 2

    Percentuale passaggi riusciti: 28/32 (88%)

    Tiri in porta: 1

    Contrasti vinti: 2/2


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  • OBIETTIVO MONDIALE

    Viste le scelte fatte nell'ultimo periodo, dove Koopmeiners era rimasto ai margini della rosa olandese e spesso neanche convocato, era fondamentale per il centrocampista della Juventus dare una risposta in vista della selezione che Koeman dovrà fare poi tra maggio e giugno.


    Al momento Koopmeiners non è certo di avere un posto nella rosa dell'Olanda che viaggerà in America per il Mondiale; è tra coloro che si giocano il posto e che dovranno quindi meritarselo nei due mesi che rimangono prima della competizione. In parte quindi dipenderà da quello che riuscirà a fare Koopmeiners con il club e quanto spazio avrà da qui al termine della stagione.

  • GERARCHIE CHIARE ALLA JUVENTUS

    Se le scelte del commissario tecnico olandese prendessero in considerazione soprattutto il minutaggio, la situazione si potrebbe complicare per Koopmeiners. Nonostante la stima che Spalletti ha sempre detto di avere nei confronti del giocatore, l'ex Atalanta da ormai settimane è un'alternativa alla Juventus dopo che nel primo periodo con l'allenatore toscano era stato impiegato soprattutto in difesa.


    Le gerarchie a centrocampo sono chiare; Thuram e Locatelli sono i due titolari e difficilmente il tecnico rinuncerà a uno di loro. Koop invece è la prima opzione in panchina. Mai titolare nelle ultime tre gare dei bianconeri e a meno di infortuni o squalifiche, Spalletti proseguirà su questa strada.


    L'ottima prestazione con la Nazionale però farà rientrare Koopmeiners a Torino con una fiducia ritrovata e proverà a ribaltare le gerarchie. Per dare una svolta alla sua esperienza in bianconero e soprattutto per prenotare un posto al Mondiale.

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