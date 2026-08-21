Arthur Melo lascia la Juventus: ufficiale la risoluzione del contratto del brasiliano

Si chiude dopo sei anni il rapporto tra Arthur Melo e la Juventus: come comunicato dalla società bianconera in data odierna, è stato trovato l'accordo con il centrocampista brasiliano per la risoluzione del contratto che lo legava alla Vecchia Signora dal 2020. quando è stato prelevato dal Barcellona nella famosa operazione che ha portato Pjanic in blaugrana.