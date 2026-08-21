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Arthur Melo JuventusGetty
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Arthur Melo lascia la Juventus: ufficiale la risoluzione del contratto del brasiliano

Calciomercato
Juventus
Arthur

Il brasiliano saluta il club bianconero.

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Si chiude dopo sei anni il rapporto tra Arthur Melo e la Juventus: come comunicato dalla società bianconera in data odierna, è stato trovato l'accordo con il centrocampista brasiliano per la risoluzione del contratto che lo legava alla Vecchia Signora dal 2020. quando è stato prelevato dal Barcellona nella famosa operazione che ha portato Pjanic in blaugrana.

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  • IL PEREGRINARE IN PRESTITO DI ARTHUR

    Dopo i primi due anni alla Juventus, Arthur ha giocato in prestito al Liverpool in Inghilterra nel 2022/23, accusando un grave infortunio; alla Fiorentina nel 2023/24; al Girona in Spagna dal gennaio del 2025; al Gremio in Brasile nel 2025/26.

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