Andrea Conti su Ibrahimovic: "Al Milan i ragazzi della Primavera piangevano per certi suoi comportamenti"

Andrea Conti, classe 1994 ex Atalanta ed ex Milan, racconta la sua avventura calcistica e il suo calvario: un’operazione al crociato sbagliata, un secondo infortunio al ginocchio e, infine, il ritiro a soli trent’anni. Di seguito i passaggi più importanti dell'intervista al Corriere della Sera.
Tutto è partito con l’Atalanta di Gasperini.
"Il miglior allenatore mai avuto. Ricordo la preparazione estiva con lui: ci aveva massacrato. Oppure quando il giorno prima di un Inter-Atalanta ci aveva fatto fare forza in palestra. Eravamo increduli. In campo, però, volavi".
E dopo un anno, ecco il Milan.
"Mi volevano i rossoneri e il Chelsea. Appena atterrato a Ibiza per le vacanze, la chiamata del mio procuratore: “Devi venire a Milano per le visite mediche”".