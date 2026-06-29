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Ancelotti BrazilGetty Images
Marco Trombetta

Ancelotti il vero valore aggiunto del Brasile: la gestione di Casemiro e Neymar, la mossa Martinelli e il sentirsi parte della Selecao

Coppa del Mondo
Brasile vs Giappone
Brasile
Giappone

Carlo Ancelotti ci ha dimostrato una volta di più perché è uno dei migliori allenatori nella storia del calcio e perché il vero plus del Brasile è avere lui seduto in panchina.

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Se c'è un uomo che può riportare il Brasile a vincere un Mondiale che manca da 24 anni, quell'uomo è Carlo Ancelotti.

Contro il Giappone ha dimostrato perché è stato chiamato alla guida della Selecao. Perché ancora oggi è uno dei migliori allenatore al mondo, forse il migliore in assoluto come gestione del gruppo e dei momenti.

  • LA GESTIONE DI CASEMIRO

    Partiamo dal vero capolavoro della partita contro il Giappone: la gestione di Casemiro.

    Il centrocampista del Manchester United era reduce da un primo tempo pessimo, conclusa peraltro con un cartellino giallo a pesargli sulle spalle.

    Qualunque allenatore lo avrebbe sostituito all'intervallo. Tutti lo avrebbero fatto, ma non Ancelotti. Perché Carletto lo conosce bene, si fida di lui e sa bene quanto la sua presenza in campo sia fondamentale, anche quando sembra nella sua giornata no.

    I giapponesi stavano andando a duemila, il rischio cartellino rosso era dietro l'angolo. Ma alla fine è stato proprio Casemiro a trovare il goal del pareggio che ha dato il via alla rimonta. L'esperienza, la maestria di Ancelotti, in questo caso, ha fatto tutta la differenza del mondo.

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  • IL MANCATO INGRESSO DI NEYMAR

    Tutti lo invocavano in Brasile e sull'1-0 per il Giappone, con l'infortunio di Paqueta e la difficoltà lì davanti di combinare qualcosa, l'ingresso di Neymar a inizio secondo tempo sembrava la soluzione più ovvia.

    Invece Ancelotti lo ha tenuto fuori, inserendo il tanto chiacchierato Endrick. Una scelta ponderata, che Carletto ha poi spiegato nel dettaglio a fine partita.

    "Se Casemiro non avesse pareggiato dopo un'ora di gioco, probabilmente sarebbe entrato in campo. Avevo parlato con lui e gli avevo spiegato che sarebbe entrato intorno al 65'. Una volta ottenuto il pareggio abbiamo però pensato di non modificare l'assetto della squadra, perchè eravamo padroni del campo"

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  • LA SCELTA DI MARTINELLI

    Al 66' fuori un deludente Cunha, dentro Martinelli. Ancora una volta, come nel caso di Casemiro, non sembrava essere la scelta giusta né tantomeno quella più ovvia. Tutti a quel punto si aspettavano proprio Neymar... e invece no.

    Il risultato finale, però, lo sappiamo tutti. Al 95' il goal della qualificazione lo segna proprio l'attaccante dell'Arsenal, che rispetto a Cunha ha fatto saltare i riferimenti alla difesa del Giappone.

    "Ancelotti durante l'intervallo ci ha trasmesso serenità", ha aggiunto lo stesso Martinelli al fischio finale. Altra masterclass di Carletto.

  • CUORE BRASILIANO

    Sembra un dettaglio, ma il fatto di imparare il testo dell'inno brasiliano e cantarlo insieme alla squadra e ai membri dello staff è un qualcosa di estremamente significativo.

    Ancelotti non vuole soltanto essere il commissario tecnico del Brasile, vuole sentirsi brasiliano, essere parte della Selecao al 100%. Come allenatore sì, ma anche come uomo.

    Sono, con onore, parte di questo Paese. Io conoscevo un solo inno, che era quello italiano. Ora ne sto apprendendo un altro, quello brasiliano, molto bello e anche molto difficile. Continuo a leggere le parole e canto, perché mi piace cantare”. 

    Contro il Giappone, Ancelotti ci ha fatto capire perché ancora oggi averlo in panchina è un plus. Basta vedere il rendimento di Vinicius, che fino all'arrivo di Carletto non era mai stato col Brasile il giocatore visto a Madrid. E solo Suzuki gli ha negato quello che sarebbe stato il goal più bello dei Mondiali.

    La Selecao ha avuto tanti fenomeni nella sua storia. Ma oggi il vero fenomeno è un italiano che si sente brasiliano, Carlo Ancelotti.

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