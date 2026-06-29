Ancelotti il vero valore aggiunto del Brasile: la gestione di Casemiro e Neymar, la mossa Martinelli e il sentirsi parte della Selecao

Sembra un dettaglio, ma il fatto di imparare il testo dell'inno brasiliano e cantarlo insieme alla squadra e ai membri dello staff è un qualcosa di estremamente significativo.

Ancelotti non vuole soltanto essere il commissario tecnico del Brasile, vuole sentirsi brasiliano, essere parte della Selecao al 100%. Come allenatore sì, ma anche come uomo.

“Sono, con onore, parte di questo Paese. Io conoscevo un solo inno, che era quello italiano. Ora ne sto apprendendo un altro, quello brasiliano, molto bello e anche molto difficile. Continuo a leggere le parole e canto, perché mi piace cantare”.

Contro il Giappone, Ancelotti ci ha fatto capire perché ancora oggi averlo in panchina è un plus. Basta vedere il rendimento di Vinicius, che fino all'arrivo di Carletto non era mai stato col Brasile il giocatore visto a Madrid. E solo Suzuki gli ha negato quello che sarebbe stato il goal più bello dei Mondiali.

La Selecao ha avuto tanti fenomeni nella sua storia. Ma oggi il vero fenomeno è un italiano che si sente brasiliano, Carlo Ancelotti.