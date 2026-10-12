Alphadjo Cisse da uomo copertina del Milan a seconda scelta: nel nuovo modulo non c'è spazio per lui?

Il minutaggio di Cisse non è mai stato enorme. Com'è assolutamente normale che fosse: si parla pur sempre di un ragazzo di 19 anni (quasi 20, li compirà il 22 ottobre) catapultato ai massimi livelli dopo un'ottima stagione in Serie B.

Giocare nel Catanzaro è un conto, giocare nel Milan è tutto un altro paio di maniche. Specialmente dopo essersi ripreso dall'infortunio muscolare che, di fatto, ha chiuso la scorsa annata nella serie cadetta con diversi mesi d'anticipo. Playoff e doppia finale contro il Monza compresi.

Cisse, così, è andato in panchina all'Allianz Stadium. Poi è entrato e ha illuso il Milan di fare tre su tre. Amorim lo ha così riproposto titolare contro Lazio e Benfica, ma non è andata benissimo: né per la squadra, né per lui. E per finire, ecco i 90 minuti in panchina col Lecce prima dlela sosta.

Sosta propizia, peraltro: Cisse ha strappato in extremis in Armenia tre punti determinanti per la qualificazione diretta ai prossimi Europei dell'Under 21 di Baldini. Ma una volta tornato a Milano, ha trovato un'altra panchina ad attenderlo. E col Sassuolo ha giocato appena 12 minuti più recupero.