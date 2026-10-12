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Alphadjo Cisse MilanGetty Images
Stefano Silvestri

Alphadjo Cisse da uomo copertina del Milan a seconda scelta: nel nuovo modulo non c'è spazio per lui?

Serie A
Milan
A. Cisse

Il talentino ex Catanzaro ha iniziato la stagione con due goal nelle prime tre giornate, poi è tornato nelle retrovie. E ora dove potrà giocare nel 4-4-1-1?

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"Lo amo". Quell'amore che un padre nutre verso il figlio, e pazienza se è un figlio calcistico. Così, qualche tempo fa, Ruben Amorim parlava di Alphadjo Cisse. Ma ora qualcosa è cambiato.

Intendiamoci: la stima di Amorim nei confronti del talentino ex Catanzaro è ancora intatta. Ma quest'ultimo in qualche modo è uscito dai radar delle sue preferenze. Non lo diciamo noi: lo dicono i fatti, oggettivi e incontrovertibili.


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  • UOMO COPERTINA

    E dire che Cisse è stato il primo uomo copertina stagionale del Milan. Prima che Diego Moreira iniziasse a dimostrare il proprio valore, e al posto dello strapagato Gonçalo Ramos, c'era lui.

    Rimasto in estate dopo essere stato conteso dal Sassuolo e dal Torino, Cisse ha iniziato alla grande la stagione. Ironia della sorte, proprio all'Olimpico Grande Torino. Contro quei granata nei quali è quasi finito a giocare, naturalmente in prestito perché un prospetto così non si cede a titolo definitivo.

    Torino ha rappresentato il suo habitat naturale non una, ma due volte. Dopo il Toro, Cisse ha punito anche la Juventus. Dimostrando di essere bravo e utile non solamente quando viene schierato dall'inizio, ma anche quando entra in campo a partita in corso.

  • MINUTAGGIO (E RENDIMENTO) OSCILLANTI

    Il minutaggio di Cisse non è mai stato enorme. Com'è assolutamente normale che fosse: si parla pur sempre di un ragazzo di 19 anni (quasi 20, li compirà il 22 ottobre) catapultato ai massimi livelli dopo un'ottima stagione in Serie B.

    Giocare nel Catanzaro è un conto, giocare nel Milan è tutto un altro paio di maniche. Specialmente dopo essersi ripreso dall'infortunio muscolare che, di fatto, ha chiuso la scorsa annata nella serie cadetta con diversi mesi d'anticipo. Playoff e doppia finale contro il Monza compresi.

    Cisse, così, è andato in panchina all'Allianz Stadium. Poi è entrato e ha illuso il Milan di fare tre su tre. Amorim lo ha così riproposto titolare contro Lazio e Benfica, ma non è andata benissimo: né per la squadra, né per lui. E per finire, ecco i 90 minuti in panchina col Lecce prima dlela sosta.

    Sosta propizia, peraltro: Cisse ha strappato in extremis in Armenia tre punti determinanti per la qualificazione diretta ai prossimi Europei dell'Under 21 di Baldini. Ma una volta tornato a Milano, ha trovato un'altra panchina ad attenderlo. E col Sassuolo ha giocato appena 12 minuti più recupero.

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  • Pulisic MilanGetty Images

    OGGI È IL VICE PULISIC

    Il cambio di modulo voluto da Amorim già dalla partita contro il Lecce ha penalizzato ulteriormente Cisse. Che, non a caso, ha collezionato 12 minuti in due partite dopo aver sparato i fuochi d'artificio nelle prime giornate.

    Il Milan è passato dall'avere due trequartisti a uno solo. Moreira si è preso e guadagnato la maglia da titolare, Pulisic è tornato e coi salentini è pure andato a segno. E sulla destra c'è sempre Chukwueze, che gode della fiducia dell'allenatore tanto che lui stesso, in estate, ne ha preteso la permanenza.

    E Cisse, dunque? Di fatto, oggi è il vice Pulisic. Una seconda punta, un trottolino che vaga per la trequarti cercando idee, spazi, guizzi, assist, magari qualche conclusione.

    Amorim, non a caso, nel finale della partita del Mapei Stadium lo ha inserito proprio al posto dell'americano. Senza che, va detto, "Alpha" abbia estratto chissà che cosa dal cilindro. Ma il tempo a disposizione, in un finale che complessivamente per il Milan non è stato positivo, era pochissimo.

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  • E SE FACESSE LA PRIMA PUNTA?

    Attenzione però all'alternativa: Cisse prima punta. In certe occasioni (poche) lo ha fatto nel corso della propria carriera. La soluzione potrebbe rappresentare un'alternativa nel corso delle prossime partite, soprattutto a gara in corso.

    "Ha le caratteristiche per giocare prima punta - ha confermato Amorim durante la conferenza stampa di vigilia di Sassuolo-Milan, pungolato sull'argomento - Non come prima punta vera e propria, ma ha caratteristiche per aiutarci in determinate partite".

    Anche lì, naturalmente, si tratterebbe di qualcosa di non immediato e non continuo. Perché una prima punta il Milan ce l'ha ed è Ramos, anche se il portoghese ha segnato solo una volta fin qui. Senza dimenticare Camarda, il suo vice. Ma intanto Cisse attende una nuova chance in più modi, ben sapendo però che non sarà semplice ottenerla.

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