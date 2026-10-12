Alphadjo Cisse da uomo copertina del Milan a seconda scelta: nel nuovo modulo non c'è spazio per lui?

"Lo amo". Quell'amore che un padre nutre verso il figlio, e pazienza se è un figlio calcistico. Così, qualche tempo fa, Ruben Amorim parlava di Alphadjo Cisse. Ma ora qualcosa è cambiato.
Intendiamoci: la stima di Amorim nei confronti del talentino ex Catanzaro è ancora intatta. Ma quest'ultimo in qualche modo è uscito dai radar delle sue preferenze. Non lo diciamo noi: lo dicono i fatti, oggettivi e incontrovertibili.
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