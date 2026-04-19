Allegri tira un sospiro di sollievo: diffidati tutti salvi, giocheranno contro la Juventus

Allegri tira un sospiro di sollievo dopo Verona-Milan, gara vinta di misura in virtù del goal di Rabiot. La ragione è la lista di diffidati rossoneri in vista del big match Champions contro la Juventus, previsto nel prossimo weekend: il tecnico livornese potrà contare su tutti i giocatori a rischio squalifica, non ammoniti nel corso della partita domenicale del Bentegodi.

Tra i diffidati del Milan c'è ad esempio Luka Modric, faro del centrocampo rossonero che nel corso di questa stagione ha incassato quattro cartellini gialli, lo stesso numero di Leao, Athekame e Saelemaekers e Fofana.

Saelemaekers è stato l'unico giocatore tra quelli diffidati a cominciare Verona-Milan dalla panchina, mentre il resto dei compagni è stato schierato titolare in terra veneta. Per fortuna di Allegri e dei tifosi rossoneri nessuno dei cinque è stato ammonito, compreso il calciatore belga subentrato nella ripresa.