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Modric Milan Serie AGetty Images
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Allegri tira un sospiro di sollievo: diffidati tutti salvi, giocheranno contro la Juventus

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I quattro titolari e Saelemaekers subentrato dalla panchina non sono stati ammoniti e potranno così giocare il big match del prossimo turno contro la Juventus.

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Allegri tira un sospiro di sollievo dopo Verona-Milan, gara vinta di misura in virtù del goal di Rabiot. La ragione è la lista di diffidati rossoneri in vista del big match Champions contro la Juventus, previsto nel prossimo weekend: il tecnico livornese potrà contare su tutti i giocatori a rischio squalifica, non ammoniti nel corso della partita domenicale del Bentegodi.

Tra i diffidati del Milan c'è ad esempio Luka Modric, faro del centrocampo rossonero che nel corso di questa stagione ha incassato quattro cartellini gialli, lo stesso numero di Leao, Athekame e Saelemaekers e Fofana.

Saelemaekers è stato l'unico giocatore tra quelli diffidati a cominciare Verona-Milan dalla panchina, mentre il resto dei compagni è stato schierato titolare in terra veneta. Per fortuna di Allegri e dei tifosi rossoneri nessuno dei cinque è stato ammonito, compreso il calciatore belga subentrato nella ripresa.

  • TRE SOSTITUITI

    Al momento dell'ingresso di Saelemaekers, al minuto 63', Allegri ha fatto uscire tre dei quattro diffidati titolari, lasciando in campo solamente l'imprescindibile Modric: fuori Leao, Athekame e Fofana, quest'ultimo a causa di un problema muscolare ai flessori.

    Al pari di Saelemaekers, in campo dunque come diffidato al pari di Modric, sono stati inseriti anche Ricci e Gimenez, entrambi 'liberi' dalla diffida.

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  • LO STESSO MILAN?

    Allegri potrebbe confermare l'undici che ha battuto il Verona anche a San Siro, contro la Juventus.

    Ci sarà da valutare Fofana e Saelemaekers scalpita per un posto da titolare, ma oltre a questi due dubbi il tecnico rossonero non dovrebbe modificare ulteriormente la squadra che scenderà in campo contro i bianconeri nel tentativo di avvicinare il ritorno in Champions League, dopo tra l'altro aver agganciato il Napoli al secondo posto.

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