Alla Juventus serve concretezza: i ritorni di Milik e Vlahovic possono rivitalizzare l'attacco

A calciare la Juve calcia, ma per andare in Champions serve far goal.





Quei goal che anche contro il Sassuolo (a dispetto di 18 tiri totali) sarebbero potuti essere più del semplice lampo di Kenan Yildiz e che invece non hanno consentito a Madama di cogliere i 3 punti, rallentando pericolosamente la propria rincorsa al quarto posto.





Luciano Spalletti dopo l'1-1 dello Stadium ha lanciato l'ennesimo alert relativo ai difetti di fabbrica di una squadra volitiva ma poco pungente, che paga - turco a parte - numeri dell'attacco poveri.





Ecco perché il duplice rientro di Arkadiusz Milik e Dusan Vlahovic può fungere da traino per invertire il trend nella volata finale, azzerando i deficit realizzativi palesati dalla coppia David-Openda e mascherando la scarsa efficacia dei bianconeri.