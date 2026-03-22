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Milik Vlahovic Juventus 2025-2026Getty/GOAL
Claudio D'Amato

Alla Juventus serve concretezza: i ritorni di Milik e Vlahovic possono rivitalizzare l'attacco

Spalletti dopo Juve-Sassuolo ha posto l'accento sulla scarsa concretezza a fronte della mole offensiva prodotta: con David e Openda bocciati, i rientri di Milik e Vlahovic assumono un peso chiave.

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A calciare la Juve calcia, ma per andare in Champions serve far goal.


Quei goal che anche contro il Sassuolo (a dispetto di 18 tiri totali) sarebbero potuti essere più del semplice lampo di Kenan Yildiz e che invece non hanno consentito a Madama di cogliere i 3 punti, rallentando pericolosamente la propria rincorsa al quarto posto.


Luciano Spalletti dopo l'1-1 dello Stadium ha lanciato l'ennesimo alert relativo ai difetti di fabbrica di una squadra volitiva ma poco pungente, che paga - turco a parte - numeri dell'attacco poveri.


Ecco perché il duplice rientro di Arkadiusz Milik e Dusan Vlahovic può fungere da traino per invertire il trend nella volata finale, azzerando i deficit realizzativi palesati dalla coppia David-Openda e mascherando la scarsa efficacia dei bianconeri.

  • "POCA MATURITÀ E PULIZIA NELLE SCELTE"

    A Sky, il tecnico di Certaldo nel post-partita ha posto il focus in maniera eloquente:


    "Dove loro ci hanno fatto goal noi, a mettere quelle palle lì, siamo arrivati dieci volte. Abbiamo fatto vedere poca maturità e poca pulizia di scelte, poca conoscenza di quello che dobbiamo fare".

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  • "NON SIAMO ESECUTIVI E CONCRETI"

    "Ci sono state tante situazioni dove si poteva vincere la partita. Nel secondo tempo abbiam fatto cose buone, anche se la palla è girata troppo lentamente. Dipende sempre da quello che si riesce a creare: sull'1-0 Conceicao ha fatto una bella scelta, poi però ne abbiamo fatte altre sbagliate. Non si riesce ad essere esecutivi e concreti rispetto a quello che si crea".


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  • I RIENTRI DI MILIK E VLAHOVIC

    Ed allora, al netto del mezzo passo falso - con annesso rigore fallito - di sabato sera, la speranza è legata ai recuperi della premiata ditta Milik-Vlahovic, artiglieria pesante calata sul tavolo del match da Spalletti per abbattere il muro neroverde.


    Risultato? Penalty provocato da Dusan, quasi 2-1 di Arek di testa con un super Muric a dire di no al polacco, di nuovo in campo dopo la bellezza di circa 2 anni ma apparso affamato e in condizione.

  • LA 'NUOVA' COPPIA PIÙ UN YILDIZ ON FIRE

    Milik e Vlahovic da unire (oltre che alla verve di Conceicao, da applausi contro il Sassuolo), alla vena talentuosa e prolifica di un Yildiz sempre più leader tecnico di questa rosa.


    Come evidenzia Opta, il gioiello bianconero (11 goal e 10 assist stagionali) col timbro agli emiliani è il primo calciatore straniero della Juve ad andare in doppia cifra prima di compiere 21 anni in un campionato di Serie A. Si tratta del settimo calciatore in assoluto ad aver tagliato questo traguardo: l'ultimo, con 13 reti, era stato Roberto Bettega nel 1970/1971.



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  • DAVID E OPENDA BOCCIATI

    La scelta di inserire Milik e Vlahovic certifica la bocciatura di coloro i quali in estate dovevano rappresentare rinforzi di spessore per l'attacco e che invece, numeri alla mano, si sono rivelati dei flop: David col Sassuolo è rimasto a guardare i compagni e lo stesso è accaduto ad Openda, ormai scivolato ancor più indietro nelle gerarchie Spallettiane.


    E il doppio rientro dall'infermeria dei compagni di reparto, di certo non contribuisce a raddrizzare un'inerzia resa verso il basso dal rendimento deludente di canadese e belga, per i quali in estate si prospettano inevitabili valutazioni legate al futuro.


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