Acerbi, è il compleanno più importante: contro la Fiorentina torna in campo dopo 79 giorni e si gioca l'Inter

Il centrale nerazzurro compie 37 anni proprio oggi, il giorno in cui finalmente potrà tornare a giocare: non lo fa dal 5-0 di novembre a Verona.

C'è chi festeggia il compleanno in famiglia, davanti a una torta con glassa e candeline, e chi lo fa in campo. Francesco Acerbi, da buon professionista, oggi sarà costretto a optare per la seconda opzione. Ma alla fine non se ne farà nemmeno un cruccio.

Troppo importante il posticipo tra l'Inter e la Fiorentina per permettersi di pensare ad altro. A candeline, tanti auguri, regali da scartare, dolci. Anche se proprio oggi Acerbi festeggia 37 anni: è nato a Vizzolo Predabissi, nella città metropolitana di Milano, il 10 febbraio del 1988.

È un posticipo troppo importante per la squadra di Simone Inzaghi, che pochi giorni dopo la disfatta del Franchi si ritrova sul piatto d'argento la possibilità di portarsi a -1 dal Napoli, che domenica sera si è fatto fermare dall'Udinese. Ed è un posticipo troppo importante per Acerbi. Per una serie di ragioni.