Perché non rendere ancora più speciali le feste prenotando oggi i biglietti per una partita NFL? Tra la vigilia e il giorno di Natale si giocheranno quattro incontri della Week 16: si comincia il 24 dicembre con Philadelphia Eagles contro Houston Texans e si chiude il 25 dicembre con Seattle Seahawks contro Los Angeles Rams.

Gli stadi che ospiteranno le partite punteranno molto sull’atmosfera natalizia, tra decorazioni, musica delle feste, accessori dei tifosi a tema Babbo Natale e ritrovi nei parcheggi prima delle gare nel clima invernale. Anche la corsa ai playoff darà ulteriore interesse agli incontri: alla fine della stagione regolare mancheranno soltanto tre settimane.

La NFL e i suoi partner televisivi invitano spesso grandi star della musica a esibirsi nell’intervallo delle partite di Natale, con spettacoli in stile Super Bowl. Tra questi, la memorabile esibizione di Beyoncé, ribattezzata «Beyoncé Bowl», durante Ravens contro Texans nel 2024, e quella di Snoop Dogg durante Lions contro Vikings nel 2025.

Le altre due partite, in programma prima nella giornata del 25 dicembre, sono Chicago Bears contro Green Bay Packers e Denver Broncos contro Buffalo Bills. GOAL vi spiega tutto ciò che c’è da sapere sui biglietti per le partite NFL di Natale, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Qual è il programma delle partite NFL di Natale 2026?

Data Partite (ora locale) Biglietti Stadio (località) Giovedì 24 dicembre Philadelphia Eagles contro Houston Texans (20:15 ET) Biglietti Lincoln Financial Field (Philadelphia) Venerdì 25 dicembre Chicago Bears contro Green Bay Packers (12:00 CT) Biglietti Soldier Field (Chicago) Venerdì 25 dicembre Denver Broncos contro Buffalo Bills (14:30 MT) Biglietti Empower Field at Mile High (Denver) Venerdì 25 dicembre Seattle Seahawks contro Los Angeles Rams (17:15 PT) Biglietti Lumen Field (Seattle)

Il resto del programma della Week 16 della NFL è il seguente:

Data Partite (ora locale) Biglietti Stadio (località) Domenica 27 dicembre New Orleans Saints contro Arizona Cardinals (12:00 CT) Biglietti Caesars Superdome (New Orleans) Domenica 27 dicembre Miami Dolphins contro Los Angeles Chargers (13:00 ET) Biglietti Hard Rock Stadium (Miami) Domenica 27 dicembre New York Jets contro New England Patriots (13:00 ET) Biglietti MetLife Stadium (East Rutherford) Domenica 27 dicembre Baltimore Ravens contro Cleveland Browns (13:00 ET) Biglietti M&T Bank Stadium (Baltimore) Domenica 27 dicembre Las Vegas Raiders contro Tennessee Titans (13:05 PT) Biglietti Allegiant Stadium (Las Vegas) Domenica 27 dicembre Kansas City Chiefs contro San Francisco 49ers (15:25 CT) Biglietti GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City) Domenica 27 dicembre Dallas Cowboys contro Jacksonville Jaguars (19:20 CT) Biglietti AT&T Stadium (Arlington) Domenica 27 dicembre Pittsburgh Steelers contro Carolina Panthers (da confermare) Biglietti Acrisure Stadium (Pittsburgh) Domenica 27 dicembre Minnesota Vikings contro Washington Commanders (da confermare) Biglietti U.S. Bank Stadium (Minneapolis) Domenica 27 dicembre Indianapolis Colts contro Cincinnati Bengals (da confermare) Biglietti Lucas Oil Stadium (Indianapolis) Domenica 27 dicembre Atlanta Falcons contro Tampa Bay Buccaneers (da confermare) Biglietti Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Lunedì 28 dicembre Detroit Lions contro New York Giants (20:15 ET) Biglietti Ford Field (Detroit)

Come acquistare i biglietti per le partite NFL di Natale 2026

I biglietti ufficiali per le tre partite NFL del giorno di Natale 2026 e per quella della vigilia sono stati messi in vendita inizialmente a maggio, insieme al calendario completo della stagione.

Potete acquistare i biglietti ufficiali direttamente tramite i partner di biglietteria della lega: NFL Tickets, Ticketmaster NFL e SeatGeek NFL. Ogni franchigia ospitante gestisce la vendita diretta tramite il proprio portale ufficiale su Ticketmaster.

Per pacchetti che comprendono biglietti, servizi di ospitalità prima della partita e soggiorni in hotel, potete prenotare tramite On Location, il fornitore ufficiale dei servizi di ospitalità della NFL.

I biglietti sono disponibili anche sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e rappresenta un’opzione affidabile per i tifosi che sperano di trovare biglietti all’ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per le partite NFL di Natale 2026?

I prezzi ufficiali dei biglietti per le partite NFL della vigilia e del giorno di Natale 2026 vanno da circa 46 $ a oltre 680 $, a seconda dell’incontro e del settore, come segue:

Philadelphia Eagles contro Houston Texans : da 46 $ a oltre 300 $ (dai posti in piedi al livello 100 delle tribune)

: da 46 $ a oltre 300 $ (dai posti in piedi al livello 100 delle tribune) Chicago Bears contro Green Bay Packers : da 400 $ a oltre 680 $ (dai livelli 300/400 al livello 100 delle tribune)

: da 400 $ a oltre 680 $ (dai livelli 300/400 al livello 100 delle tribune) Denver Broncos contro Buffalo Bills : da 250 $ a oltre 550 $ (dal livello 500 al livello 100 delle tribune)

: da 250 $ a oltre 550 $ (dal livello 500 al livello 100 delle tribune) Seattle Seahawks contro Los Angeles Rams: da 268 $ a oltre 650 $ (dal livello 300 al livello 100 delle tribune)

Per ulteriori informazioni, tenete d’occhio il portale ufficiale dei biglietti NFL e i siti delle squadre. Per verificare la disponibilità attuale, consultate anche i siti di rivendita come StubHub.

Philadelphia Eagles contro Houston Texans: Tutto quello che c’è da sapere

Philadelphia Eagles PHI Forma Houston Texans HOU PHI PHI HOU HOU Tutte le partite Tutte le partite Philadelphia Eagles PHI 11 19 New York Giants NYG S Washington Commanders WAS 27 10 Philadelphia Eagles PHI S Philadelphia Eagles PHI 21 38 Dallas Cowboys DAL S Philadelphia Eagles PHI 14 25 Carolina Panthers CAR S Jacksonville Jaguars JAX 19 17 Philadelphia Eagles PHI S Partite giocate 5 Punti segnati 73 Tutte le partite Tutte le partite Cleveland Browns CLE 27 24 Houston Texans HOU S Los Angeles Chargers LAC 22 44 Houston Texans HOU V Houston Texans HOU 21 27 New York Giants NYG S Jacksonville Jaguars JAX 31 34 Houston Texans HOU V Tennessee Titans TEN 3 26 Houston Texans HOU V Partite giocate 5 Punti segnati 149

Testa a testa Pareggio 5 0 0 NFL Houston Texans HOU 17 Philadelphia Eagles PHI 29 FIN NFL Philadelphia Eagles PHI 32 Houston Texans HOU 30 FIN NFL Houston Texans HOU 21 Philadelphia Eagles PHI 31 FIN NFL Philadelphia Eagles PHI 34 Houston Texans HOU 24 FIN NFL Houston Texans HOU 10 Philadelphia Eagles PHI 24 FIN 150 Punti segnati 102

Chicago Bears contro Green Bay Packers: Tutto quello che c’è da sapere

Chicago Bears CHI Forma Green Bay Packers GB CHI CHI GB GB Tutte le partite Tutte le partite Chicago Bears CHI 27 24 Tampa Bay Buccaneers TB V Seattle Seahawks SEA 17 34 Chicago Bears CHI V Chicago Bears CHI 30 24 New England Patriots NE V Atlanta Falcons ATL 23 31 Chicago Bears CHI V Green Bay Packers GB 31 7 Chicago Bears CHI S Partite giocate 5 Punti segnati 129 Tutte le partite Tutte le partite Green Bay Packers GB 10 30 Minnesota Vikings MIN S New England Patriots NE 27 45 Green Bay Packers GB V Green Bay Packers GB 27 19 Carolina Panthers CAR V Detroit Lions DET 20 17 Green Bay Packers GB S Green Bay Packers GB 23 13 Dallas Cowboys DAL V Partite giocate 5 Punti segnati 122

Testa a testa Pareggio 3 0 2 NFL Green Bay Packers GB 31 Chicago Bears CHI 7 FIN NFL Chicago Bears CHI 31 Green Bay Packers GB 27 FIN NFL Chicago Bears CHI 22 Green Bay Packers GB 16 FIN NFL Green Bay Packers GB 28 Chicago Bears CHI 21 FIN NFL Green Bay Packers GB 22 Chicago Bears CHI 24 FIN 105 Punti segnati 124

Denver Broncos contro Buffalo Bills: Tutto quello che c’è da sapere

Denver Broncos DEN Forma Buffalo Bills BUF DEN DEN BUF BUF Tutte le partite Tutte le partite Carolina Panthers CAR 21 26 Denver Broncos DEN V Denver Broncos DEN 28 24 Kansas City Chiefs KC V Arizona Cardinals ARZ 16 30 Denver Broncos DEN V Denver Broncos DEN 17 14 Seattle Seahawks SEA V Los Angeles Chargers LAC 17 23 Denver Broncos DEN V Partite giocate 5 Punti segnati 124 Tutte le partite Tutte le partite New York Jets NYJ 12 31 Buffalo Bills BUF V Minnesota Vikings MIN 6 23 Buffalo Bills BUF V Buffalo Bills BUF 36 10 Baltimore Ravens BAL V Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF V Los Angeles Rams LA 34 37 Buffalo Bills BUF V Partite giocate 5 Punti segnati 160

Testa a testa Pareggio 2 0 3 NFL Denver Broncos DEN 33 Buffalo Bills BUF 30 FIN NFL Buffalo Bills BUF 31 Denver Broncos DEN 7 FIN NFL Buffalo Bills BUF 22 Denver Broncos DEN 24 FIN NFL Preseason Buffalo Bills BUF 42 Denver Broncos DEN 15 FIN NFL Denver Broncos DEN 19 Buffalo Bills BUF 48 FIN 98 Punti segnati 173

Seattle Seahawks contro Los Angeles Rams: Tutto quello che c’è da sapere

Seattle Seahawks SEA Forma Los Angeles Rams LA SEA SEA LA LA Tutte le partite Tutte le partite Las Vegas Raiders LVR 13 21 Seattle Seahawks SEA V Seattle Seahawks SEA 17 3 Arizona Cardinals ARZ V Seattle Seahawks SEA 17 34 Chicago Bears CHI S Seattle Seahawks SEA 20 3 Kansas City Chiefs KC V Denver Broncos DEN 17 14 Seattle Seahawks SEA S Partite giocate 5 Punti segnati 89 Tutte le partite Tutte le partite Arizona Cardinals ARZ 6 34 Los Angeles Rams LA V Washington Commanders WAS 13 20 Los Angeles Rams LA V Los Angeles Rams LA 24 9 Los Angeles Chargers LAC V Las Vegas Raiders LVR 21 35 Los Angeles Rams LA V Los Angeles Rams LA 16 18 Arizona Cardinals ARZ S Partite giocate 5 Punti segnati 129