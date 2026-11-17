Perché non rendere ancora più speciali le feste prenotando oggi i biglietti per una partita NFL? Tra la vigilia e il giorno di Natale si giocheranno quattro incontri della Week 16: si comincia il 24 dicembre con Philadelphia Eagles contro Houston Texans e si chiude il 25 dicembre con Seattle Seahawks contro Los Angeles Rams.
Gli stadi che ospiteranno le partite punteranno molto sull’atmosfera natalizia, tra decorazioni, musica delle feste, accessori dei tifosi a tema Babbo Natale e ritrovi nei parcheggi prima delle gare nel clima invernale. Anche la corsa ai playoff darà ulteriore interesse agli incontri: alla fine della stagione regolare mancheranno soltanto tre settimane.
La NFL e i suoi partner televisivi invitano spesso grandi star della musica a esibirsi nell’intervallo delle partite di Natale, con spettacoli in stile Super Bowl. Tra questi, la memorabile esibizione di Beyoncé, ribattezzata «Beyoncé Bowl», durante Ravens contro Texans nel 2024, e quella di Snoop Dogg durante Lions contro Vikings nel 2025.
Le altre due partite, in programma prima nella giornata del 25 dicembre, sono Chicago Bears contro Green Bay Packers e Denver Broncos contro Buffalo Bills. GOAL vi spiega tutto ciò che c’è da sapere sui biglietti per le partite NFL di Natale, compresi i canali di vendita e i prezzi.
Qual è il programma delle partite NFL di Natale 2026?
Data
Partite (ora locale)
Biglietti
Stadio (località)
Giovedì 24 dicembre
Philadelphia Eagles contro Houston Texans (20:15 ET)
Lincoln Financial Field (Philadelphia)
Venerdì 25 dicembre
Chicago Bears contro Green Bay Packers (12:00 CT)
Soldier Field (Chicago)
Venerdì 25 dicembre
Denver Broncos contro Buffalo Bills (14:30 MT)
Empower Field at Mile High (Denver)
Venerdì 25 dicembre
Seattle Seahawks contro Los Angeles Rams (17:15 PT)
Lumen Field (Seattle)
Il resto del programma della Week 16 della NFL è il seguente:
Data
Partite (ora locale)
Biglietti
Stadio (località)
Domenica 27 dicembre
New Orleans Saints contro Arizona Cardinals (12:00 CT)
Caesars Superdome (New Orleans)
Domenica 27 dicembre
Miami Dolphins contro Los Angeles Chargers (13:00 ET)
Hard Rock Stadium (Miami)
Domenica 27 dicembre
New York Jets contro New England Patriots (13:00 ET)
MetLife Stadium (East Rutherford)
Domenica 27 dicembre
Baltimore Ravens contro Cleveland Browns (13:00 ET)
M&T Bank Stadium (Baltimore)
Domenica 27 dicembre
Las Vegas Raiders contro Tennessee Titans (13:05 PT)
Allegiant Stadium (Las Vegas)
Domenica 27 dicembre
Kansas City Chiefs contro San Francisco 49ers (15:25 CT)
GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City)
Domenica 27 dicembre
Dallas Cowboys contro Jacksonville Jaguars (19:20 CT)
AT&T Stadium (Arlington)
Domenica 27 dicembre
Pittsburgh Steelers contro Carolina Panthers (da confermare)
Acrisure Stadium (Pittsburgh)
Domenica 27 dicembre
Minnesota Vikings contro Washington Commanders (da confermare)
U.S. Bank Stadium (Minneapolis)
Domenica 27 dicembre
Indianapolis Colts contro Cincinnati Bengals (da confermare)
Lucas Oil Stadium (Indianapolis)
Domenica 27 dicembre
Atlanta Falcons contro Tampa Bay Buccaneers (da confermare)
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Lunedì 28 dicembre
Detroit Lions contro New York Giants (20:15 ET)
Ford Field (Detroit)
Come acquistare i biglietti per le partite NFL di Natale 2026
I biglietti ufficiali per le tre partite NFL del giorno di Natale 2026 e per quella della vigilia sono stati messi in vendita inizialmente a maggio, insieme al calendario completo della stagione.
Potete acquistare i biglietti ufficiali direttamente tramite i partner di biglietteria della lega: NFL Tickets, Ticketmaster NFL e SeatGeek NFL. Ogni franchigia ospitante gestisce la vendita diretta tramite il proprio portale ufficiale su Ticketmaster.
Per pacchetti che comprendono biglietti, servizi di ospitalità prima della partita e soggiorni in hotel, potete prenotare tramite On Location, il fornitore ufficiale dei servizi di ospitalità della NFL.
I biglietti sono disponibili anche sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e rappresenta un’opzione affidabile per i tifosi che sperano di trovare biglietti all’ultimo minuto.
Quanto costano i biglietti per le partite NFL di Natale 2026?
I prezzi ufficiali dei biglietti per le partite NFL della vigilia e del giorno di Natale 2026 vanno da circa 46 $ a oltre 680 $, a seconda dell’incontro e del settore, come segue:
- Philadelphia Eagles contro Houston Texans: da 46 $ a oltre 300 $ (dai posti in piedi al livello 100 delle tribune)
- Chicago Bears contro Green Bay Packers: da 400 $ a oltre 680 $ (dai livelli 300/400 al livello 100 delle tribune)
- Denver Broncos contro Buffalo Bills: da 250 $ a oltre 550 $ (dal livello 500 al livello 100 delle tribune)
- Seattle Seahawks contro Los Angeles Rams: da 268 $ a oltre 650 $ (dal livello 300 al livello 100 delle tribune)
Per ulteriori informazioni, tenete d’occhio il portale ufficiale dei biglietti NFL e i siti delle squadre. Per verificare la disponibilità attuale, consultate anche i siti di rivendita come StubHub.
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