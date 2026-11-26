Perché non rendere ancora più speciale il periodo delle feste acquistando oggi i biglietti per una partita NFL? Tra la vigilia e il giorno di Natale si disputeranno quattro incontri della 16ª settimana: si comincia con Philadelphia Eagles contro Houston Texans il 24 dicembre e si chiude con Seattle Seahawks contro Los Angeles Rams il 25 dicembre.
Gli stadi che ospitano le partite puntano molto sull'atmosfera delle feste, con decorazioni natalizie, musica a tema, accessori da tifoso ispirati a Babbo Natale e ritrovi prepartita all'aperto nel clima invernale, che arricchiscono ulteriormente l'esperienza. Con solo tre settimane rimaste nella stagione regolare, anche la corsa ai posti nei playoff aggiunge interesse alle sfide.
La NFL e i suoi partner televisivi ingaggiano spesso grandi star della musica per gli spettacoli natalizi dell'intervallo, in stile Super Bowl. Tra gli esempi ci sono la memorabile esibizione di Beyoncé, soprannominata «Beyoncé Bowl», durante la partita tra Ravens e Texans nel 2024 e quella di Snoop Dogg durante l'incontro tra Lions e Vikings nel 2025.
Le altre due partite, in programma prima di quella tra Seahawks e Rams il 25 dicembre, sono Chicago Bears contro Green Bay Packers e Denver Broncos contro Buffalo Bills. GOAL vi spiega tutto quello che c'è da sapere sui biglietti per le partite NFL di Natale, compresi i punti vendita e i prezzi.
Il programma delle partite NFL di Natale 2026
Data
Partite (ora locale)
Biglietti
Stadio (località)
Giovedì 24 dicembre
Philadelphia Eagles contro Houston Texans (20:15 ET)
Lincoln Financial Field (Filadelfia)
Venerdì 25 dicembre
Chicago Bears contro Green Bay Packers (12:00 CT)
Soldier Field (Chicago)
Venerdì 25 dicembre
Denver Broncos contro Buffalo Bills (14:30 MT)
Empower Field at Mile High (Denver)
Venerdì 25 dicembre
Seattle Seahawks contro Los Angeles Rams (17:15 PT)
Lumen Field (Seattle)
Il resto del programma della 16ª settimana NFL è il seguente:
Data
Partite (ora locale)
Biglietti
Stadio (località)
Domenica 27 dicembre
New Orleans Saints contro Arizona Cardinals (12:00 CT)
Caesars Superdome (New Orleans)
Domenica 27 dicembre
Miami Dolphins contro Los Angeles Chargers (13:00 ET)
Hard Rock Stadium (Miami)
Domenica 27 dicembre
New York Jets contro New England Patriots (13:00 ET)
MetLife Stadium (East Rutherford)
Domenica 27 dicembre
Baltimore Ravens contro Cleveland Browns (13:00 ET)
M&T Bank Stadium (Baltimora)
Domenica 27 dicembre
Las Vegas Raiders contro Tennessee Titans (13:05 PT)
Allegiant Stadium (Las Vegas)
Domenica 27 dicembre
Kansas City Chiefs contro San Francisco 49ers (15:25 CT)
GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City)
Domenica 27 dicembre
Dallas Cowboys contro Jacksonville Jaguars (19:20 CT)
AT&T Stadium (Arlington)
Domenica 27 dicembre
Pittsburgh Steelers contro Carolina Panthers (orario da confermare)
Acrisure Stadium (Pittsburgh)
Domenica 27 dicembre
Minnesota Vikings contro Washington Commanders (orario da confermare)
U.S. Bank Stadium (Minneapolis)
Domenica 27 dicembre
Indianapolis Colts contro Cincinnati Bengals (orario da confermare)
Lucas Oil Stadium (Indianapolis)
Domenica 27 dicembre
Atlanta Falcons contro Tampa Bay Buccaneers (orario da confermare)
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Lunedì 28 dicembre
Detroit Lions contro New York Giants (20:15 ET)
Ford Field (Detroit)
Come acquistare i biglietti per le partite NFL di Natale 2026
I biglietti ufficiali per le tre partite NFL del giorno di Natale 2026 e per quella della vigilia sono stati messi in vendita inizialmente a maggio, insieme al calendario completo della stagione.
È possibile acquistare i biglietti ufficiali direttamente attraverso i partner autorizzati della lega: NFL Tickets, Ticketmaster NFL e SeatGeek NFL. Ogni squadra ospitante gestisce la propria biglietteria principale attraverso il portale ufficiale del club su Ticketmaster.
Per i pacchetti che includono biglietti per la partita, servizi di ospitalità prepartita e soggiorni in hotel, è possibile prenotare tramite On Location, il fornitore ufficiale di servizi di ospitalità della NFL.
I biglietti per le partite si possono acquistare anche sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.
Quanto costano i biglietti per le partite NFL di Natale 2026?
I prezzi dei biglietti ufficiali per le partite NFL della vigilia e del giorno di Natale 2026 vanno da circa 46 dollari a 680 dollari e oltre, a seconda della partita e del settore, secondo queste fasce:
- Philadelphia Eagles contro Houston Texans - da 46 a oltre 300 dollari (dai posti in piedi ai settori 100 del Bowl)
- Chicago Bears contro Green Bay Packers - da 400 a oltre 680 dollari (dai settori 300/400 ai settori 100 del Bowl)
- Denver Broncos contro Buffalo Bills - da 250 a oltre 550 dollari (dai settori 500 ai settori 100 del Bowl)
- Seattle Seahawks contro Los Angeles Rams - da 268 a oltre 650 dollari (dai settori 300 ai settori 100 del Bowl)
Per ulteriori informazioni, consultate il portale ufficiale dei biglietti NFL e i siti delle squadre. Per verificare la disponibilità attuale, controllate anche i siti di rivendita come StubHub.
Philadelphia Eagles contro Houston Texans: tutto quello che c'è da sapere
PHI - Forma
- Punti segnati
- 75
HOU - Forma
- Punti segnati
- 149
Testa a testa
Chicago Bears contro Green Bay Packers: tutto quello che c'è da sapere
CHI - Forma
- Punti segnati
- 143
GB - Forma
- Punti segnati
- 112
Testa a testa
Denver Broncos contro Buffalo Bills: tutto quello che c'è da sapere
DEN - Forma
- Punti segnati
- 139
BUF - Forma
- Punti segnati
- 149
Testa a testa
Seattle Seahawks contro Los Angeles Rams: tutto quello che c'è da sapere
SEA - Forma
- Punti segnati
- 89
LA - Forma
- Punti segnati
- 139