Perché non rendere ancora più speciale il periodo delle feste acquistando oggi i biglietti per una partita NFL? Tra la vigilia e il giorno di Natale si disputeranno quattro incontri della 16ª settimana: si comincia con Philadelphia Eagles contro Houston Texans il 24 dicembre e si chiude con Seattle Seahawks contro Los Angeles Rams il 25 dicembre.

Gli stadi che ospitano le partite puntano molto sull'atmosfera delle feste, con decorazioni natalizie, musica a tema, accessori da tifoso ispirati a Babbo Natale e ritrovi prepartita all'aperto nel clima invernale, che arricchiscono ulteriormente l'esperienza. Con solo tre settimane rimaste nella stagione regolare, anche la corsa ai posti nei playoff aggiunge interesse alle sfide.

La NFL e i suoi partner televisivi ingaggiano spesso grandi star della musica per gli spettacoli natalizi dell'intervallo, in stile Super Bowl. Tra gli esempi ci sono la memorabile esibizione di Beyoncé, soprannominata «Beyoncé Bowl», durante la partita tra Ravens e Texans nel 2024 e quella di Snoop Dogg durante l'incontro tra Lions e Vikings nel 2025.

Le altre due partite, in programma prima di quella tra Seahawks e Rams il 25 dicembre, sono Chicago Bears contro Green Bay Packers e Denver Broncos contro Buffalo Bills. GOAL vi spiega tutto quello che c'è da sapere sui biglietti per le partite NFL di Natale, compresi i punti vendita e i prezzi.

Il programma delle partite NFL di Natale 2026

Data Partite (ora locale) Biglietti Stadio (località) Giovedì 24 dicembre Philadelphia Eagles contro Houston Texans (20:15 ET) Biglietti Lincoln Financial Field (Filadelfia) Venerdì 25 dicembre Chicago Bears contro Green Bay Packers (12:00 CT) Biglietti Soldier Field (Chicago) Venerdì 25 dicembre Denver Broncos contro Buffalo Bills (14:30 MT) Biglietti Empower Field at Mile High (Denver) Venerdì 25 dicembre Seattle Seahawks contro Los Angeles Rams (17:15 PT) Biglietti Lumen Field (Seattle)

Il resto del programma della 16ª settimana NFL è il seguente:

Data Partite (ora locale) Biglietti Stadio (località) Domenica 27 dicembre New Orleans Saints contro Arizona Cardinals (12:00 CT) Biglietti Caesars Superdome (New Orleans) Domenica 27 dicembre Miami Dolphins contro Los Angeles Chargers (13:00 ET) Biglietti Hard Rock Stadium (Miami) Domenica 27 dicembre New York Jets contro New England Patriots (13:00 ET) Biglietti MetLife Stadium (East Rutherford) Domenica 27 dicembre Baltimore Ravens contro Cleveland Browns (13:00 ET) Biglietti M&T Bank Stadium (Baltimora) Domenica 27 dicembre Las Vegas Raiders contro Tennessee Titans (13:05 PT) Biglietti Allegiant Stadium (Las Vegas) Domenica 27 dicembre Kansas City Chiefs contro San Francisco 49ers (15:25 CT) Biglietti GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City) Domenica 27 dicembre Dallas Cowboys contro Jacksonville Jaguars (19:20 CT) Biglietti AT&T Stadium (Arlington) Domenica 27 dicembre Pittsburgh Steelers contro Carolina Panthers (orario da confermare) Biglietti Acrisure Stadium (Pittsburgh) Domenica 27 dicembre Minnesota Vikings contro Washington Commanders (orario da confermare) Biglietti U.S. Bank Stadium (Minneapolis) Domenica 27 dicembre Indianapolis Colts contro Cincinnati Bengals (orario da confermare) Biglietti Lucas Oil Stadium (Indianapolis) Domenica 27 dicembre Atlanta Falcons contro Tampa Bay Buccaneers (orario da confermare) Biglietti Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Lunedì 28 dicembre Detroit Lions contro New York Giants (20:15 ET) Biglietti Ford Field (Detroit)

Come acquistare i biglietti per le partite NFL di Natale 2026

I biglietti ufficiali per le tre partite NFL del giorno di Natale 2026 e per quella della vigilia sono stati messi in vendita inizialmente a maggio, insieme al calendario completo della stagione.

È possibile acquistare i biglietti ufficiali direttamente attraverso i partner autorizzati della lega: NFL Tickets, Ticketmaster NFL e SeatGeek NFL. Ogni squadra ospitante gestisce la propria biglietteria principale attraverso il portale ufficiale del club su Ticketmaster.

Per i pacchetti che includono biglietti per la partita, servizi di ospitalità prepartita e soggiorni in hotel, è possibile prenotare tramite On Location, il fornitore ufficiale di servizi di ospitalità della NFL.

I biglietti per le partite si possono acquistare anche sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per le partite NFL di Natale 2026?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le partite NFL della vigilia e del giorno di Natale 2026 vanno da circa 46 dollari a 680 dollari e oltre, a seconda della partita e del settore, secondo queste fasce:

Philadelphia Eagles contro Houston Texans - da 46 a oltre 300 dollari (dai posti in piedi ai settori 100 del Bowl)

- da 46 a oltre 300 dollari (dai posti in piedi ai settori 100 del Bowl) Chicago Bears contro Green Bay Packers - da 400 a oltre 680 dollari (dai settori 300/400 ai settori 100 del Bowl)

- da 400 a oltre 680 dollari (dai settori 300/400 ai settori 100 del Bowl) Denver Broncos contro Buffalo Bills - da 250 a oltre 550 dollari (dai settori 500 ai settori 100 del Bowl)

- da 250 a oltre 550 dollari (dai settori 500 ai settori 100 del Bowl) Seattle Seahawks contro Los Angeles Rams - da 268 a oltre 650 dollari (dai settori 300 ai settori 100 del Bowl)

Per ulteriori informazioni, consultate il portale ufficiale dei biglietti NFL e i siti delle squadre. Per verificare la disponibilità attuale, controllate anche i siti di rivendita come StubHub.

Philadelphia Eagles contro Houston Texans: tutto quello che c'è da sapere

Testa a testa Pareggio 5 0 0 NFL Houston Texans HOU 17 Philadelphia Eagles PHI 29 FIN NFL Philadelphia Eagles PHI 32 Houston Texans HOU 30 FIN NFL Houston Texans HOU 21 Philadelphia Eagles PHI 31 FIN NFL Philadelphia Eagles PHI 34 Houston Texans HOU 24 FIN NFL Houston Texans HOU 10 Philadelphia Eagles PHI 24 FIN 150 Punti segnati 102

Chicago Bears contro Green Bay Packers: tutto quello che c'è da sapere

Testa a testa Pareggio 3 0 2 NFL Green Bay Packers GB 31 Chicago Bears CHI 7 FIN NFL Chicago Bears CHI 31 Green Bay Packers GB 27 FIN NFL Chicago Bears CHI 22 Green Bay Packers GB 16 FIN NFL Green Bay Packers GB 28 Chicago Bears CHI 21 FIN NFL Green Bay Packers GB 22 Chicago Bears CHI 24 FIN 105 Punti segnati 124

Denver Broncos contro Buffalo Bills: tutto quello che c'è da sapere

Testa a testa Pareggio 2 0 3 NFL Denver Broncos DEN 33 Buffalo Bills BUF 30 FIN NFL Buffalo Bills BUF 31 Denver Broncos DEN 7 FIN NFL Buffalo Bills BUF 22 Denver Broncos DEN 24 FIN NFL Preseason Buffalo Bills BUF 42 Denver Broncos DEN 15 FIN NFL Denver Broncos DEN 19 Buffalo Bills BUF 48 FIN 98 Punti segnati 173

Seattle Seahawks contro Los Angeles Rams: tutto quello che c'è da sapere