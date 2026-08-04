IFAB menyetujui penghapusan jeda waktu akibat cedera kiper

Sepak bola Inggris akan mengalami perubahan regulasi besar-besaran setelah mendapat lampu hijau untuk menguji coba aturan baru yang bertujuan membatasi taktik mengulur waktu. Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB) telah menyetujui usulan yang akan mewajibkan tim untuk sementara kehilangan seorang pemain lapangan jika kiper mereka memerlukan perawatan medis.