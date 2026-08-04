Sepak bola Inggris akan mengalami perubahan regulasi besar-besaran setelah mendapat lampu hijau untuk menguji coba aturan baru yang bertujuan membatasi taktik mengulur waktu. Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB) telah menyetujui usulan yang akan mewajibkan tim untuk sementara kehilangan seorang pemain lapangan jika kiper mereka memerlukan perawatan medis.
Evangelos Marinakis memamerkan ambisi besarnya di Nottingham Forest, dengan legenda The Reds, Des Walker, mengatakan kepada GOAL bahwa target meraih trofi di Trentside dapat tercapai sambil menikmati “pesta” di Wembley. Era baru lainnya akan segera dimulai di City Ground, karena setelah serangkaian perombakan di jajaran kepelatihan, Oliver Glasner akan memimpin upaya bersama pada musim 2026-27.
Chelsea telah dijatuhi sanksi pelanggaran oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) menyusul pertandingan Piala FA mereka melawan Charlton Athletic pada awal musim ini. Badan pengatur tersebut telah secara resmi membuka proses disiplin terkait perilaku para pendukung tim tamu selama lawatan ke The Valley pada bulan Januari.
Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) bersiap untuk merevisi peraturan yang mengatur final FA Youth Cup menyusul perselisihan sengit antara Manchester United dan Manchester City. Keputusan badan pengatur tersebut diambil setelah pertandingan puncak derby Manchester baru-baru ini dipindahkan dari stadion besar, yang memicu kritik dari para pejabat dan pendukung United.