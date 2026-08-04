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FA Cup

Tinjauan FA Cup

IFAB

IFAB menyetujui penghapusan jeda waktu akibat cedera kiper

Sepak bola Inggris akan mengalami perubahan regulasi besar-besaran setelah mendapat lampu hijau untuk menguji coba aturan baru yang bertujuan membatasi taktik mengulur waktu. Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB) telah menyetujui usulan yang akan mewajibkan tim untuk sementara kehilangan seorang pemain lapangan jika kiper mereka memerlukan perawatan medis.

Premier LeagueWSL
Evangelos Marinakis Nottingham Forest

‘Menari di Wembley!’ - Marinakis diyakini akan membawa Forest meraih trofi

Evangelos Marinakis memamerkan ambisi besarnya di Nottingham Forest, dengan legenda The Reds, Des Walker, mengatakan kepada GOAL bahwa target meraih trofi di Trentside dapat tercapai sambil menikmati “pesta” di Wembley. Era baru lainnya akan segera dimulai di City Ground, karena setelah serangkaian perombakan di jajaran kepelatihan, Oliver Glasner akan memimpin upaya bersama pada musim 2026-27.

Nottingham ForestPremier League
Lainnya
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FA Cup, jadwal & hasil

Jumat, 3 April
Chelsea badge
Chelsea
CHE
7
Port Vale badge
Port Vale
PVL
0
FT
Southampton badge
Southampton
SOU
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FT
Sabtu, 4 April
West Ham United badge
West Ham United
WHU
2
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
FT
pen 2 - 4
Jumat, 24 April
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Southampton badge
Southampton
SOU
1
FT
Sabtu, 25 April
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
FT
Jumat, 15 Mei
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FT
Lainnya

Klasemen

PosKlubMMSKGK+/-POINPerforma
1AC Milan crestAC Milan00000000
2Atalanta crestAtalanta00000000
3Bologna crestBologna00000000
4Cagliari crestCagliari00000000
5Como crestComo00000000
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