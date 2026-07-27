IFAB
Diterjemahkan oleh
Sepak bola Inggris mendapat lampu hijau dari IFAB untuk menghapus waktu istirahat kiper
Tindakan tegas terhadap timeout taktis
Menurut pernyataan yang dirilis oleh FA, Asosiasi Sepak Bola, Liga Premier, EFL, dan Liga Super Wanita telah bersatu untuk menghilangkan celah aturan “waktu istirahat taktis” yang telah membuat frustrasi para penggemar dan pelatih. Dalam uji coba baru ini, jika pertandingan dihentikan karena cedera kiper, pelatih kepala harus menunjuk seorang pemain lapangan untuk meninggalkan lapangan selama minimal satu menit setelah permainan dilanjutkan.
Inisiatif ini muncul setelah terjadinya beberapa insiden menonjol di mana para penjaga gawang dituduh berpura-pura cedera untuk mematahkan momentum lawan. Musim lalu, manajer Leeds United, Daniel Farke, secara terbuka menuduh Gianluigi Donnarumma berpura-pura cedera untuk memanipulasi aturan.
- Getty
Aturan persidangan khusus dan pengecualian
Aturan percobaan ini akan diterapkan secara ketat di seluruh divisi teratas sepak bola Inggris, meskipun tidak akan diberlakukan di bawah National League Step 2 pada kompetisi pria. Untuk mengelola masa transisi, para pelatih diberi batas waktu ketat 10 detik untuk menentukan pemain mana yang harus meninggalkan lapangan.
Yang terpenting, beberapa langkah pengamanan tetap diberlakukan untuk melindungi kesejahteraan pemain. Ada pengecualian yang jelas terhadap aturan ini, seperti ketika seorang penjaga gawang mengalami pendarahan atau cedera akibat benturan dengan pemain lapangan. Selain itu, jika tendangan bebas diberikan akibat pelanggaran terhadap penjaga gawang dan ia memerlukan perawatan medis segera, tim tidak akan dikenai sanksi berupa kehilangan pemain sementara.
Protokol manajemen waktu yang baru
Selain uji coba kiper, sepak bola Inggris memperkenalkan langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan waktu permainan bola pada musim 2026-27. Wasit kini akan menerapkan hitungan mundur lima detik sebagai alat pengaturan jika para pemain dianggap secara tidak adil menunda tendangan gawang atau lemparan ke dalam.
Para ofisial juga menargetkan proses keluarnya pemain yang diganti yang terlalu lambat, yang telah lama menjadi sumber ketidakpuasan bagi tim yang tertinggal. Mulai musim baru ini, batas waktu sepuluh detik yang ketat akan diberlakukan bagi pemain yang meninggalkan lapangan saat pergantian pemain. Peraturan khusus ini akan berlaku sejak peluit pertama musim baru, yang secara khusus akan diluncurkan selama pertandingan Carabao Cup pada Sabtu, 1 Agustus.
- Getty Images Sport
Dampak global dan masalah kesejahteraan
Uji coba di Inggris ini merupakan bagian dari gerakan global yang lebih luas untuk menyempurnakan peraturan permainan, di mana A-League Australia juga sedang menjajaki variasi dari aturan pengelolaan waktu ini. Meskipun FA dan Liga Premier tetap berkomitmen terhadap uji coba ini, beberapa pemangku kepentingan telah menyuarakan kekhawatiran terkait keselamatan pemain.
Terlepas dari kekhawatiran tersebut, badan-badan pengatur meyakini bahwa sistem penghentian taktis yang berlaku saat ini tidak berkelanjutan. Pihak berwenang Inggris akan memantau uji coba ini secara ketat sepanjang musim 2026-27 bersama IFAB untuk menentukan kelayakannya dalam jangka panjang. Dengan menghilangkan insentif bagi tim untuk "memalsukan" cedera, diharapkan olahraga indah ini akan menjadi lebih cepat, lebih adil, dan lebih sedikit terganggu oleh taktik curang di pinggir lapangan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami