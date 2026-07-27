Sepak bola Inggris mendapat lampu hijau dari IFAB untuk menghapus waktu istirahat kiper

Menurut pernyataan yang dirilis oleh FA, Asosiasi Sepak Bola, Liga Premier, EFL, dan Liga Super Wanita telah bersatu untuk menghilangkan celah aturan “waktu istirahat taktis” yang telah membuat frustrasi para penggemar dan pelatih. Dalam uji coba baru ini, jika pertandingan dihentikan karena cedera kiper, pelatih kepala harus menunjuk seorang pemain lapangan untuk meninggalkan lapangan selama minimal satu menit setelah permainan dilanjutkan.

Inisiatif ini muncul setelah terjadinya beberapa insiden menonjol di mana para penjaga gawang dituduh berpura-pura cedera untuk mematahkan momentum lawan. Musim lalu, manajer Leeds United, Daniel Farke, secara terbuka menuduh Gianluigi Donnarumma berpura-pura cedera untuk memanipulasi aturan.