‘Menari di Wembley!’ - Evangelos Marinakis didukung untuk membawa Nottingham Forest meraih trofi, sementara legenda The Reds, Des Walker, menyampaikan pesan bahwa ‘siapa pun bisa memenangkan piala’

Saat ditanya apakah Forest bisa kembali terbiasa mengangkat trofi, mantan bek The Reds, Walker — yang berbicara bekerja sama dengan talkSPORT Bet Online Slots — mengatakan kepada GOAL: “Saya ingin berpikir begitu, ya.

“Menurut saya, sang ketua klub memang menepati janjinya, sejujurnya. Jadi, saya rasa dia ingin meraih gelar. Saya rasa dia juga punya ego yang besar. Dia suka menjadi pusat perhatian. Dia ingin meraih gelar. Dia ingin bermain di Wembley dan menari-nari di lapangan. Jadi, hal itu tidak akan mengejutkan saya.

“Saya pikir dia akan membuktikan perkataannya dengan tindakan nyata. Jadi, selama kita bisa memanfaatkan itu dan membangun atas apa yang telah dilakukan dalam lima tahun terakhir, maka saya tidak melihat alasan mengapa tidak.

“Steve Hodge pernah berkata sesuatu kepada saya, saya rasa itu tahun 1987, dan saat itu saya masih muda; kami membicarakan soal kemenangan, dan dia berkata, ‘Siapa pun bisa memenangkan piala.’ Dia berkata, ‘Tim terbaik memenangkan liga, siapa pun bisa memenangkan piala.’ Dan tahun itu, kami berhasil memenangkan dua piala!

“Saya selalu mengingat hal itu. Siapa pun bisa memenangkan piala. Saya melihat Piala Dunia hari ini, dan Anda berpikir, itu kan piala. Siapa pun bisa memenangkan piala. Tentu saja, Anda harus tampil baik, tapi siapa pun bisa tampil baik dalam satu hari saja, karena Anda hanya perlu memenangkan pertandingan berikutnya sebelum melangkah ke babak selanjutnya. Dan kami selalu memiliki itu: tetap berada dalam persaingan.

“Bisakah kamu membangun tim untuk memenangkan liga? Itu akan sulit. Bisakah kamu memenangkan Piala FA? Bisakah kamu memenangkan Piala Liga? Tentu saja bisa. Bisakah kamu lolos ke salah satu kompetisi Eropa dan memenangkannya? Tentu saja bisa. Jadi, akan menyenangkan melihat para penggemar mendapat imbalan. Akan menyenangkan melihat mereka menang. Kami akan sangat senang. Itu akan luar biasa bagi kota ini. Luar biasa bagi semua orang.”