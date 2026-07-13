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‘Menari di Wembley!’ - Evangelos Marinakis didukung untuk membawa Nottingham Forest meraih trofi, sementara legenda The Reds, Des Walker, menyampaikan pesan bahwa ‘siapa pun bisa memenangkan piala’
Dana yang tersedia: Penjualan Anderson telah menambah dana Glasner
Pelatih asal Austria ini memimpin serangkaian prestasi bersejarah selama menjabat di Crystal Palace, dengan meraih gelar-gelar bergengsi seperti FA Cup, Community Shield, dan Conference League.
Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Selhurst Park, pria yang pernah dikaitkan dengan Manchester United dan Chelsea ini kini memegang kendali di tepi Sungai Trent. Penunjukan di awal musim panas ini memberi pria berusia 51 tahun tersebut waktu pramusim penuh untuk menanamkan ciri khasnya pada skuad yang diwarisi dari Vitor Pereira.
Banyak pergerakan di bursa transfer — baik kedatangan maupun kepergian pemain — diperkirakan akan terjadi, dengan Elliot Anderson yang telah hengkang ke Manchester City melalui kesepakatan senilai £116 juta ($155 juta), yang memecahkan rekor. Marinakis akan memastikan bahwa dana tersebut tersedia untuk diinvestasikan kembali.
- Getty/GOAL
Forest menanti trofi besar pertamanya sejak era Clough
Taipan pelayaran Yunani yang penuh teka-teki ini selalu mendukung para pelatih di bangku cadangan — meski secara rutin mengganti personel tersebut — dan bertekad untuk melihat hasil nyata dari investasi tersebut. Forest telah kembali ke Liga Premier selama empat tahun — dan sepanjang perjalanan itu berhasil mencapai semifinal Carabao Cup, FA Cup, dan Liga Europa.
Setelah kembali kompetitif, tantangan saat ini adalah mulai menambah trofi ke papan penghargaan yang masih didominasi oleh ‘Miracle Men’ dari masa kejayaan ikonik Brian Clough. Salah satu manajer terhebat yang pernah menghiasi pinggir lapangan itu membangun setidaknya dua skuad bertabur bintang.
Walker menjadi bagian dari kebangkitan kedua tersebut — setelah menyaksikan prestasi kemenangan di Piala Eropa — dengan Wembley menjadi rumah kedua bagi Forest pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Sejak saat itu, tidak ada tambahan trofi baru — kecuali kemenangan di final play-off Championship — yang masuk ke lemari trofi klub.
Akankah Forest meraih gelar bergengsi di bawah kepemimpinan Marinakis?
Saat ditanya apakah Forest bisa kembali terbiasa mengangkat trofi, mantan bek The Reds, Walker — yang berbicara bekerja sama dengan talkSPORT Bet Online Slots — mengatakan kepada GOAL: “Saya ingin berpikir begitu, ya.
“Menurut saya, sang ketua klub memang menepati janjinya, sejujurnya. Jadi, saya rasa dia ingin meraih gelar. Saya rasa dia juga punya ego yang besar. Dia suka menjadi pusat perhatian. Dia ingin meraih gelar. Dia ingin bermain di Wembley dan menari-nari di lapangan. Jadi, hal itu tidak akan mengejutkan saya.
“Saya pikir dia akan membuktikan perkataannya dengan tindakan nyata. Jadi, selama kita bisa memanfaatkan itu dan membangun atas apa yang telah dilakukan dalam lima tahun terakhir, maka saya tidak melihat alasan mengapa tidak.
“Steve Hodge pernah berkata sesuatu kepada saya, saya rasa itu tahun 1987, dan saat itu saya masih muda; kami membicarakan soal kemenangan, dan dia berkata, ‘Siapa pun bisa memenangkan piala.’ Dia berkata, ‘Tim terbaik memenangkan liga, siapa pun bisa memenangkan piala.’ Dan tahun itu, kami berhasil memenangkan dua piala!
“Saya selalu mengingat hal itu. Siapa pun bisa memenangkan piala. Saya melihat Piala Dunia hari ini, dan Anda berpikir, itu kan piala. Siapa pun bisa memenangkan piala. Tentu saja, Anda harus tampil baik, tapi siapa pun bisa tampil baik dalam satu hari saja, karena Anda hanya perlu memenangkan pertandingan berikutnya sebelum melangkah ke babak selanjutnya. Dan kami selalu memiliki itu: tetap berada dalam persaingan.
“Bisakah kamu membangun tim untuk memenangkan liga? Itu akan sulit. Bisakah kamu memenangkan Piala FA? Bisakah kamu memenangkan Piala Liga? Tentu saja bisa. Bisakah kamu lolos ke salah satu kompetisi Eropa dan memenangkannya? Tentu saja bisa. Jadi, akan menyenangkan melihat para penggemar mendapat imbalan. Akan menyenangkan melihat mereka menang. Kami akan sangat senang. Itu akan luar biasa bagi kota ini. Luar biasa bagi semua orang.”
- Getty/GOAL
Jadwal pertandingan Nottingham Forest 2026-27: Pertandingan pembuka musim melawan Leeds
Setelah berhasil lolos dari ancaman degradasi di akhir musim lalu, Forest sangat berambisi untuk naik kelas pada musim 2026-27. Beberapa rekrutan cerdas di bursa transfer akan mendukung tujuan tersebut, mengingat jelas ada dana yang tersedia untuk dibelanjakan.
Glasner berharap para pemain baru sudah bergabung dan beradaptasi dengan lingkungan baru jauh sebelum pertandingan kandang pembuka musim melawan Leeds pada 22 Agustus - dengan target meraih gelar domestik lainnya yang akan menyusul setelah itu.
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