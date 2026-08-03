Ollie Watkins, Myles Lewis-Skelly, dan lima rekrutan yang masih dibutuhkan Man Utd demi menghindari musim mimpi buruk di bawah Michael Carrick
Tingkat optimisme di sekitar Manchester United cukup tinggi menjelang musim 2026-27. Carrick langsung mendongkrak semangat skuad setelah menggantikan Ruben Amorim sebagai pelatih sementara pada Januari lalu, membawa Manchester United meraih posisi ketiga yang mengesankan di Premier League dan memastikan kembalinya mereka ke Champions League yang sangat dibutuhkan.
Carrick memenangi 12 dari 17 pertandingannya sehingga meraih kontrak dua tahun, dengan opsi tambahan satu tahun, yang sepenuhnya pantas ia dapatkan. Namun, tidak ada jaminan dalam kontrak kepelatihan mana pun di sepak bola modern, apalagi di klub sebesar United, yang diharapkan mampu melancarkan tantangan serius untuk merebut trofi besar pada musim penuh pertama Carrick sebagai pelatih. Sayangnya, dengan skuad saat ini, hal itu terasa seperti target yang tidak realistis.
United sejauh ini baru mengeluarkan £85 juta ($114 juta) pada bursa transfer musim panas, dengan merekrut Youri Tielemans yang mumpuni dari Aston Villa dan prospek berbakat Andrey Santos dari Chelsea untuk memperkuat lini tengah setelah kepergian Casemiro. Kiper cadangan Karl Darlow juga telah didatangkan dengan status bebas transfer, tetapi masih ada kekurangan kedalaman skuad yang mengkhawatirkan di seluruh lini yang harus dibenahi United agar benar-benar kompetitif di empat kompetisi.
Jika tidak ada lagi pergerakan, harapan Carrick akan revolusi yang berarti bisa pupus dan keadaan bisa memburuk sangat cepat. Dalam kondisi ideal, United masih membutuhkan hingga lima rekrutan baru lagi sebelum bursa transfer ditutup pada 1 September, dimulai dengan seorang pemain internasional Inggris serbaguna yang saat ini terdaftar di klub rival berat...
Myles Lewis-Skelly
Menurut Miguel Delaney dari The Independent, United tengah menjajaki apakah Arsenal bersedia menegosiasikan kepergian Myles Lewis-Skelly. Pemain berusia 19 tahun itu untuk saat ini masih sangat dihargai di Emirates, tetapi diyakini bahwa juara Premier League baru tersebut bisa mengkaji ulang masa depannya jika mereka merampungkan transfer dua target utama mereka, Vinicius Junior dan Bruno Guimaraes.
Lewis-Skelly mencuat sebagai bek kiri, tetapi berpotensi melengkapi lini tengah United, setelah tampil gemilang saat mengisi posisi No.6 untuk Arsenal, sementara ia juga cukup fleksibel untuk bermain sebagai No.8. Ia adalah pembawa bola yang kuat dan tak kenal takut dengan kematangan permainan yang melampaui usianya.
Mikel Arteta sejauh ini belum mampu memberikan Lewis-Skelly peran inti yang pasti di Arsenal, dan kedatangan Guimaraes akan semakin menggeser posisinya dalam urutan pemain, tetapi ia bisa langsung masuk ke susunan pemain Carrick di Old Trafford. Transfermarkt saat ini menaksir nilai pasar Lewis-Skelly di kisaran £40 juta ($54 juta), harga miring untuk pemain internasional Inggris yang menyimpan begitu banyak potensi, meski secara realistis Arsenal akan mampu menuntut biaya yang jauh lebih tinggi mengingat kontraknya berlaku hingga 2030.
Lewis Hall
The Independent juga mengeklaim bahwa United "berharap" bisa mengatur transfer untuk Lewis Hall, yang dinominasikan sebagai Pemain Muda Terbaik Premier League musim 2025-26 setelah menjalani tahun individu yang gemilang bersama Newcastle. Pemain berusia 21 tahun itu, yang sayangnya gagal masuk skuad Piala Dunia 2026 Inggris, disebut "terbuka" untuk pindah ke United di tengah meningkatnya ketidakpastian di balik layar St James' Park, dengan perombakan skuad yang kemungkinan akan terjadi setelah kepergian Eddie Howe.
Luke Shaw memutar kembali waktu untuk memainkan peran penting dalam kebangkitan United musim lalu, tetapi di usia 31 tahun, sudah menjadi pemahaman umum bahwa masa-masa terbaiknya sudah berlalu, dan ada risiko masalah cedera masa lalunya bisa kembali dengan jadwal tiga pertandingan dalam seminggu. Hall setidaknya akan memberikan persaingan yang sangat berharga bagi Shaw dan Patrick Dorgu di posisi bek kiri, tetapi ia memiliki kualitas yang cukup untuk dengan cepat muncul sebagai pilihan utama bagi Carrick.
Bintang Newcastle itu adalah aset di kedua ujung lapangan dengan umpan-umpannya yang tajam, kesadaran posisi, dan tekel yang presisi, dan ia membuktikan bahwa ia bisa tampil di panggung terbesar dengan penampilannya yang penuh energi di Liga Champions musim lalu. Satu-satunya kendala adalah Newcastle disebut enggan menjual pemain kunci lainnya, dengan Guimaraes yang akan menyusul Anthony Gordon dan Sandro Tonali keluar dari pintu keluar, sehingga United mungkin harus membayar lebih dari £70 juta untuk mendaratkan Hall.
Castello Lukeba
Mengamankan bek tengah lainnya semestinya menjadi agenda berikutnya United, mengingat Lisandro Martinez baru akan pulih dari cedera pada akhir Agustus, sementara Matthijs de Ligt juga belum mendekati kembalinya dari masalah punggung jangka panjang. Carrick bakal memulai musim dengan hanya mengandalkan Harry Maguire sebagai pemimpin di lini pertahanan, bersama Leny Yoro yang masih mentah dan prospek berusia 19 tahun Ayden Heaven, yang mungkin akan membuat gawang kebobolan dengan mudah.
Castello Lukeba dari RB Leipzig bisa menjadi jawaban bagi United, yang telah menjalin kontak dengan agen pemain Prancis itu pada Juni, menurut media JermanFussball Daten. Laporan itu menyebutkan bahwa Lukeba "siap untuk tantangan baru" setelah tiga tahun berkiprah di Bundesliga bersama Leipzig, dan kontraknya memuat klausul pelepasan senilai £77 juta ($104 juta).
Itu akan menjadi harga yang mahal untuk pemain berusia 23 tahun tersebut, tetapi tidak diragukan lagi bahwa ia memiliki atribut untuk beradaptasi dengan mulus ke Premier League. Ia adalah bek cepat yang piawai mengolah bola dan unggul dalam situasi satu lawan satu, serta bisa menjadi pelengkap sempurna bagi Maguire. Namun, Chelsea, Manchester City, dan Barcelona juga dikaitkan dengan Lukeba, sehingga United harus bergerak cepat untuk memenangi perburuan tanda tangannya.
Matias Fernandez-Pardo
Sayap kiri menjadi persoalan lain yang merepotkan United. Matheus Cunha sempat bermain di sana musim lalu, tetapi pemain Brasil itu paling efektif ketika ditempatkan di posisi tengah, sementara Dorgu lebih berorientasi bertahan, sehingga hanya menyisakan Marcus Rashford sebagai sosok yang cocok secara alami untuk posisi tersebut.
Diberitakan bahwa Carrick mempertimbangkan untuk mengintegrasikan kembali Rashford setelah kepulangannya dari masa peminjaman yang sukses di Barcelona, dan hal itu berisiko. Pemain berusia 28 tahun tersebut sempat menyerah di saat-saat sulit sebelum akhirnya memaksakan kepergiannya dari Old Trafford, dan tidak pantas mendapatkan kesempatan lagi.
Idealnya, United akan mencari pembeli permanen untuk Rashford dan mengerahkan segala upaya untuk mendatangkan Matias Fernandez-Pardo dari Lille. Sky Sports memberitakan ketertarikan klub terhadap Fernandez-Pardo pada Juni lalu, sebagai opsi alternatif dari Crysencio Summerville, yang sejak itu telah hijrah ke Arab Saudi.
Fernandez-Pardo sebenarnya merupakan opsi yang jauh lebih menarik ketimbang Summerville, dan memiliki potensi lebih tinggi daripada Rashford. Ia mencatatkan 13 kontribusi gol untuk Lille di Ligue 1 musim lalu, menyiksa lini pertahanan lawan tanpa ampun dengan kecepatan dan keterampilannya, dan pada akhirnya mengamankan tempat di skuad Piala Dunia Belgia. Terasa seolah ia sudah terlalu besar untuk Lille di usia yang baru 21 tahun, dan memiliki sifat percaya diri yang tinggi yang akan sangat berguna baginya untuk langsung memberi dampak instan di United.
Ollie Watkins
United sempat santer dikaitkan dengan perburuan Watkins pada musim panas lalu, dan The Sun melaporkan bahwa mereka kembali memantau situasinya seiring Joshua Zirkzee menerima minat dari klub-klub Serie A. Zirkzee tampaknya tidak memiliki masa depan di Old Trafford, karena hanya mampu mencetak lima gol Premier League sepanjang dua musim terakhir, dan Benjamin Sesko masih terlalu muda untuk memikul beban mencetak gol United seorang diri.
Watkins akan menjadi mentor yang ideal bagi Sesko, dan ia akan menambahkan kualitas sejati pada lini depan Carrick setelah bertahun-tahun tampil konsisten di Villa Park. Pemain berusia 30 tahun itu telah mengumpulkan total 155 gol dan assist untuk Aston Villa dalam 278 penampilan, dan menjadi salah satu penampil terbaik selama perjalanan mereka finis di empat besar serta meraih kejayaan Liga Europa pada 2025-26.
Tielemans dan Watkins memiliki hubungan yang nyaris telepatik di West Midlands, dan mengatur reuni cepat di Manchester bisa menjadi langkah jitu. The Sun juga mengklaim bahwa Villa akan mendengarkan tawaran di kisaran £40 juta ($54 juta) untuk Watkins, sebuah harga yang sangat murah untuk penyerang yang begitu berpengalaman, cerdas, dan tangguh secara fisik.