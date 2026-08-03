Tingkat optimisme di sekitar Manchester United cukup tinggi menjelang musim 2026-27. Carrick langsung mendongkrak semangat skuad setelah menggantikan Ruben Amorim sebagai pelatih sementara pada Januari lalu, membawa Manchester United meraih posisi ketiga yang mengesankan di Premier League dan memastikan kembalinya mereka ke Champions League yang sangat dibutuhkan.

Carrick memenangi 12 dari 17 pertandingannya sehingga meraih kontrak dua tahun, dengan opsi tambahan satu tahun, yang sepenuhnya pantas ia dapatkan. Namun, tidak ada jaminan dalam kontrak kepelatihan mana pun di sepak bola modern, apalagi di klub sebesar United, yang diharapkan mampu melancarkan tantangan serius untuk merebut trofi besar pada musim penuh pertama Carrick sebagai pelatih. Sayangnya, dengan skuad saat ini, hal itu terasa seperti target yang tidak realistis.

United sejauh ini baru mengeluarkan £85 juta ($114 juta) pada bursa transfer musim panas, dengan merekrut Youri Tielemans yang mumpuni dari Aston Villa dan prospek berbakat Andrey Santos dari Chelsea untuk memperkuat lini tengah setelah kepergian Casemiro. Kiper cadangan Karl Darlow juga telah didatangkan dengan status bebas transfer, tetapi masih ada kekurangan kedalaman skuad yang mengkhawatirkan di seluruh lini yang harus dibenahi United agar benar-benar kompetitif di empat kompetisi.

Jika tidak ada lagi pergerakan, harapan Carrick akan revolusi yang berarti bisa pupus dan keadaan bisa memburuk sangat cepat. Dalam kondisi ideal, United masih membutuhkan hingga lima rekrutan baru lagi sebelum bursa transfer ditutup pada 1 September, dimulai dengan seorang pemain internasional Inggris serbaguna yang saat ini terdaftar di klub rival berat...