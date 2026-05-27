Chelsea didakwa oleh FA atas pelanggaran terkait insiden yang terjadi pada pertandingan perdana Liam Rosenior empat bulan lalu

FA mengonfirmasi bahwa Chelsea telah secara resmi didakwa melakukan pelanggaran setelah penyelidikan terhadap insiden-insiden yang terjadi selama kemenangan mereka di putaran ketiga atas Charlton Athletic empat bulan lalu. Pertandingan tersebut, yang menjadi debut manajerial mantan manajer Liam Rosenior di Charlton, berakhir dengan kemenangan telak 5-1 bagi The Blues, namun perayaan tersebut kini terhalangi oleh sanksi resmi.

Meskipun penampilan di lapangan sangat klinis, badan pengatur tersebut telah meneliti peristiwa yang terjadi di tribun penonton. Keputusan FA untuk melanjutkan tuntutan tersebut diambil setelah meninjau secara mendetail laporan dari ofisial pertandingan dan petugas keamanan stadion mengenai perilaku suporter Chelsea yang datang ke stadion dalam pertandingan yang menjadi sorotan tersebut.