Chelsea didakwa oleh FA atas pelanggaran terkait insiden yang terjadi pada pertandingan perdana Liam Rosenior empat bulan lalu
Tindakan disiplin terkait kontroversi Piala
FA mengonfirmasi bahwa Chelsea telah secara resmi didakwa melakukan pelanggaran setelah penyelidikan terhadap insiden-insiden yang terjadi selama kemenangan mereka di putaran ketiga atas Charlton Athletic empat bulan lalu. Pertandingan tersebut, yang menjadi debut manajerial mantan manajer Liam Rosenior di Charlton, berakhir dengan kemenangan telak 5-1 bagi The Blues, namun perayaan tersebut kini terhalangi oleh sanksi resmi.
Meskipun penampilan di lapangan sangat klinis, badan pengatur tersebut telah meneliti peristiwa yang terjadi di tribun penonton. Keputusan FA untuk melanjutkan tuntutan tersebut diambil setelah meninjau secara mendetail laporan dari ofisial pertandingan dan petugas keamanan stadion mengenai perilaku suporter Chelsea yang datang ke stadion dalam pertandingan yang menjadi sorotan tersebut.
Tuduhan spesifik terkait perilaku yang tidak pantas
Inti dari tuduhan tersebut berkaitan dengan hilangnya disiplin para suporter pada babak kedua pertandingan. Menurut FA, klub tersebut gagal mengendalikan para pendukungnya, sehingga menciptakan suasana yang melanggar aturan perilaku standar yang diharapkan dalam pertandingan profesional. Insiden yang dimaksud terjadi tepat sebelum menit ke-60 saat Chelsea sedang menunjukkan dominasinya atas lawan dari divisi Championship.
Dalam pernyataan yang dirilis pada hari Rabu, FA mengatakan: "Chelsea FC telah dituntut atas pelanggaran terkait pertandingan Piala FA melawan Charlton Athletic FC pada hari Sabtu, 10 Januari. Diduga bahwa sekitar menit ke-56 pertandingan, klub tersebut gagal memastikan bahwa penonton dan/atau pendukungnya (serta siapa pun yang mengaku sebagai pendukung atau pengikutnya) tidak berperilaku tidak pantas, menyinggung, kasar, atau menghina dengan referensi eksplisit atau implisit terhadap agama atau keyakinan."
Catatan yang kurang menyenangkan dalam debut Rosenior
Waktu terjadinya insiden tersebut cukup mencolok karena terjadi pada laga perdana Rosenior sebagai pelatih Charlton Athletic. Terlepas dari antusiasme seputar penunjukannya, suasana di The Valley tercoreng oleh dugaan perilaku suporter tim tamu, meski Chelsea mendominasi di lapangan dengan Jorrel Hato, Tosin Adarabioyo, Marc Guiu, Pedro Neto, dan Enzo Fernandez yang semuanya mencetak gol dalam kemenangan 5-1 tersebut.
Perjalanan Chelsea di Piala FA akhirnya berakhir dengan kekecewaan setelah kalah 1-0 dari Manchester City di final. Sementara itu, masa jabatan Rosenior di klub berakhir secara mendadak pada 22 April; kepergiannya terjadi setelah rentetan lima kekalahan beruntun di liga tanpa mencetak satu gol pun, menandai rekor terburuk klub tanpa kemenangan dan tanpa gol di liga sejak 1912.
Langkah selanjutnya dan batas waktu Chelsea
The Blues kini harus berkejaran dengan waktu untuk mempersiapkan pembelaan hukum mereka atau menerima temuan FA, dengan Chelsea diberi batas waktu hingga Jumat, 29 Mei untuk memberikan tanggapan resmi atas tuduhan tersebut. Tuduhan pelanggaran sejenis ini dapat berakibat denda besar atau bahkan pembatasan akses ke stadion jika pelanggaran tersebut dianggap cukup serius oleh komisi pengatur independen.