FA akan meninjau aturan final Piala Remaja setelah perselisihan antara Manchester United dan Manchester City terkait lokasi pertandingan

Menurut Daily Mail, Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) berencana meninjau aturan seputar penyelenggaraan final FA Youth Cup menyusul perselisihan sengit antara kedua klub Manchester terkait edisi musim ini. Berdasarkan aturan saat ini, tim yang diundi lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah pertandingan puncak tersebut. Namun, tahun ini City memutuskan untuk memindahkan pertandingan ke stadion wanita mereka yang berkapasitas 6.447 penonton, dengan alasan pekerjaan konstruksi sehingga derby tersebut tidak dapat digelar di Etihad Stadium.

United dilaporkan telah menawarkan untuk menyelenggarakan pertandingan, yang dimainkan Kamis lalu, di Old Trafford, agar para pemain yang terlibat memiliki kesempatan untuk tampil di hadapan penonton yang jauh lebih banyak. Namun, tawaran itu ditolak, yang memicu kemarahan di kalangan penggemar United dan membuat staf akademi klub geram. Manchester United Supporters’ Trust dan anggota forum penggemar klub kemudian meminta FA untuk campur tangan.