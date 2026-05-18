FA akan meninjau aturan final Piala Remaja setelah perselisihan antara Manchester United dan Manchester City terkait lokasi pertandingan
Lokasi pertandingan Derby memicu tinjauan regulasi
Menurut Daily Mail, Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) berencana meninjau aturan seputar penyelenggaraan final FA Youth Cup menyusul perselisihan sengit antara kedua klub Manchester terkait edisi musim ini. Berdasarkan aturan saat ini, tim yang diundi lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah pertandingan puncak tersebut. Namun, tahun ini City memutuskan untuk memindahkan pertandingan ke stadion wanita mereka yang berkapasitas 6.447 penonton, dengan alasan pekerjaan konstruksi sehingga derby tersebut tidak dapat digelar di Etihad Stadium.
United dilaporkan telah menawarkan untuk menyelenggarakan pertandingan, yang dimainkan Kamis lalu, di Old Trafford, agar para pemain yang terlibat memiliki kesempatan untuk tampil di hadapan penonton yang jauh lebih banyak. Namun, tawaran itu ditolak, yang memicu kemarahan di kalangan penggemar United dan membuat staf akademi klub geram. Manchester United Supporters’ Trust dan anggota forum penggemar klub kemudian meminta FA untuk campur tangan.
Para pendukung mengecam batasan jumlah penonton yang 'sangat sedikit'
Dalam pernyataan bersama, mereka menyebut keputusan tersebut sebagai ‘aib’ dan menyoroti bahwa saat terakhir kali United mencapai final, 67.000 penonton hadir di Old Trafford. ‘Membiarkan pertandingan besar ini digelar di hadapan penonton yang begitu sedikit berarti mengecewakan para pendukung dan merampas kesempatan para pemain muda ini untuk merasakan malam terbesar dalam karier mereka sejauh ini,’ tambah mereka.
Namun, seruan tersebut tak didengar, dan pertandingan yang dimenangkan City dengan skor 2-1 tetap berlangsung di Joie Stadium, yang terletak di seberang jalan dari Etihad yang berkapasitas 53.400 penonton. Pejabat FA kini mempertimbangkan perubahan aturan sebagai bagian dari tinjauan kompetisi tahunan, yang akan mencegah terulangnya situasi serupa. Jika dewan sepak bola profesional memutuskan untuk melanjutkan, penambahan mungkin akan dilakukan pada peraturan yang ada yang menetapkan bahwa, jika tuan rumah tidak dapat menggelar pertandingan di stadion ‘utama’ mereka, pertandingan harus dipindahkan ke kandang lawan.
Fletcher mengkritik keputusan terkait penyelenggaraan
Setelah kemenangan City, pelatih United Darren Fletcher melontarkan kritik tajam kepada FA. "Saya kecewa dengan FA atas segala hal yang terjadi seputar pertandingan ini: mulai dari lokasi, hingga segala hal lainnya," kata pelatih tim U-18 dan mantan pemain tersebut, yang juga merasa tersinggung dengan cara penyelenggaraan acara tersebut.
"Anda harus menghormati lawan. Tapi tidak ketika Man City mengambil alih Piala Remaja FA. Ini adalah kompetisi FA; seharusnya tidak pernah seperti itu. Saya belum pernah mendengar pelatih individu diteriaki atau setiap pemain diteriaki. Itu tidak terjadi di final piala," lanjut Fletcher sambil mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap suasana final tersebut.
Kekhawatiran terkait integritas kompetisi
"Ini adalah kompetisi FA, tapi rasanya seperti kompetisi milik Man City selama masa persiapan menjelang pertandingan ini, terutama melihat bagaimana kami harus menghadapi situasi itu di akhir laga. Itulah satu-satunya keluhan saya malam ini. Tapi tim terbaiklah yang menang; selamat untuk mereka," tutup Fletcher, mengakui hasil pertandingan yang sportif meski ada masalah di luar lapangan.
Tinjauan yang diusulkan ini bertujuan untuk memastikan bahwa FA Youth Cup tetap menjadi platform bergengsi bagi talenta akademi, dengan memprioritaskan eksposur dan kehadiran penonton yang maksimal. Dengan kemungkinan mewajibkan perpindahan tempat ke pihak tim tamu jika stadion utama tuan rumah tidak tersedia, FA berharap dapat menghindari kesan bahwa final besar diadakan di fasilitas latihan sekunder atau stadion berkapasitas lebih kecil.