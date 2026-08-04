Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
ManCityGetty
GOAL

Diterjemahkan oleh

Manchester City, semua informasi soal siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Skyblues secara langsung di TV dan live streaming?

Manchester City
Premier League
FA Cup
League Cup
Champions League

Di sini Anda bisa mengetahui di mana Anda dapat menyaksikan Manchester City secara langsung dan penuh warna di Premier League, Liga Champions, dan kompetisi piala domestik.

Manchester City tetap menjadi titik tetap di level tertinggi sepak bola internasional dari tahun ke tahun. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti pertandingan The Skyblues secara lengkap tidak bisa hanya mengandalkan satu layanan streaming. Bergantung pada kompetisinya, paket hak siar yang berlaku berbeda-beda, dan itu berarti juga penyedia yang berbeda.

Gambaran stasiun yang relevan untuk City bisa kalian lihat lebih lanjut di bawah.

Manchester City, semua informasi soal siaran secara ringkas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Skyblues secara langsung di TV dan livestream?

Tijjani Reijnders of Manchester City celebratesGetty Images

Manchester City di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup: Siaran di TV dan livestream

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang oleh Sky. Stasiun TV berbayar itu menayangkan semua pertandingan secara langsung, baik sebagai laga tunggal maupun dalam konferensi. Melalui WOW atau aplikasi Sky-Go, kalian juga bisa mengikuti pertandingan Manchester City lewat livestream.

Daftar sekarangPremier League, DFB-Pokal, dan banyak lagi sebagai pelanggan baru Sky seharga 24,99 euro/bulan!

Selain itu, mulai musim 2025/26 Sky juga telah mengamankan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan begitu, kemungkinan penampilan City di Piala Liga dan dalam duel melawan tim dari divisi yang lebih rendah juga tayang langsung di Sky.

Club Friendlies
K-League All Stars crest
K-League All Stars
KLA
Manchester City crest
Manchester City
MCI

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield di Jerman bisa disaksikan secara eksklusif di DAZN. Layanan streaming itu telah mengamankan hak siarnya untuk beberapa tahun dan menayangkan semua partai yang relevan secara langsung.

Temukan penawaran terbaik untukmuDaftar sekarang!

Gianluigi Donnarumma of Manchester City celebrateGetty Images

Di Liga Champions, penayangannya terbagi di beberapa platform. Sebagian besar pertandingan Manchester City tayang langsung di DAZN. Namun, pada setiap matchday ada satu laga puncak pada hari Selasa yang tayang eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28, perubahan yang lebih besar juga akan terjadi: penyedia streaming baru Paramount+ akan masuk ke penayangan Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siar. Semua detail mengenai paket hak siar baru itu tersedia di sini.

Jika Manchester City mencapai final, pertandingan itu akan tetap ditayangkan juga di TV gratis seperti biasa. Dalam hal ini, ZDF menjadi tujuan utama.

Daftar ke Amazon Prime VideoLaga puncak Liga Champions setiap Selasa eksklusif di Prime Video!

Manchester City, semua informasi soal siaran secara ringkas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Skyblues secara langsung di TV dan livestream? Live ticker dari SPOX

Alternatifnya, kalian juga bisa mampir ke tempat kami, karena kami menghadirkan live ticker untuk pertandingan-pertandingan pilihan The Skyblues - misalnya di Liga Champions - secara langsung dan penuh. Cukup kunjungi homepage kami pada hari pertandingan, di sana live ticker akan terdaftar sekitar satu jam sebelum kick-off.

Panduan TV Manchester City: Profil singkat klub

Berdiri1880
Gelar juara liga Inggris10
Gelar FA Cup7
Gelar Liga Champions1
Pemain dengan penampilan terbanyakJoe Corrigan (574 pertandingan kompetitif)
Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google