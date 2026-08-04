Manchester City tetap menjadi titik tetap di level tertinggi sepak bola internasional dari tahun ke tahun. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti pertandingan The Skyblues secara lengkap tidak bisa hanya mengandalkan satu layanan streaming. Bergantung pada kompetisinya, paket hak siar yang berlaku berbeda-beda, dan itu berarti juga penyedia yang berbeda.

Gambaran stasiun yang relevan untuk City bisa kalian lihat lebih lanjut di bawah.

Manchester City, semua informasi soal siaran secara ringkas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Skyblues secara langsung di TV dan livestream?

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Manchester City di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup: Siaran di TV dan livestream

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang oleh Sky. Stasiun TV berbayar itu menayangkan semua pertandingan secara langsung, baik sebagai laga tunggal maupun dalam konferensi. Melalui WOW atau aplikasi Sky-Go, kalian juga bisa mengikuti pertandingan Manchester City lewat livestream.

Selain itu, mulai musim 2025/26 Sky juga telah mengamankan hak siar English Football League (EFL) serta Carabao Cup. Dengan begitu, kemungkinan penampilan City di Piala Liga dan dalam duel melawan tim dari divisi yang lebih rendah juga tayang langsung di Sky.

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield di Jerman bisa disaksikan secara eksklusif di DAZN. Layanan streaming itu telah mengamankan hak siarnya untuk beberapa tahun dan menayangkan semua partai yang relevan secara langsung.

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Di Liga Champions, penayangannya terbagi di beberapa platform. Sebagian besar pertandingan Manchester City tayang langsung di DAZN. Namun, pada setiap matchday ada satu laga puncak pada hari Selasa yang tayang eksklusif di Amazon Prime Video.

Mulai musim 2027/28, perubahan yang lebih besar juga akan terjadi: penyedia streaming baru Paramount+ akan masuk ke penayangan Liga Champions dan mengambil alih sebagian besar hak siar. Semua detail mengenai paket hak siar baru itu tersedia di sini.

Jika Manchester City mencapai final, pertandingan itu akan tetap ditayangkan juga di TV gratis seperti biasa. Dalam hal ini, ZDF menjadi tujuan utama.

Manchester City, semua informasi soal siaran secara ringkas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Skyblues secara langsung di TV dan livestream? Live ticker dari SPOX

Alternatifnya, kalian juga bisa mampir ke tempat kami, karena kami menghadirkan live ticker untuk pertandingan-pertandingan pilihan The Skyblues - misalnya di Liga Champions - secara langsung dan penuh. Cukup kunjungi homepage kami pada hari pertandingan, di sana live ticker akan terdaftar sekitar satu jam sebelum kick-off.

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